Cumartesi İnsanları’ndan İshak Tepe yaşamını yitirdi

Kürt siyasi tarihinin önemli isimlerinden yazar ve siyasetçi İshak Tepe 84 yaşında hayatını kaybetti.

Tepe, 19 yaşında öldürülen ve cinayeti faili meçhul bırakılan Özgür Gündem muhabiri Ferhat Tepe’nin babasıydı. Ferhat Tepe, 28 Temmuz 1993’te Bitlis’te kaçırılmış, 4 Ağustos’ta Elazığ’da ölü bulunmuştu.

Cumartesi Anneleri/İnsanları İshak Tepe’nin vefatını “Büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz! Cesareti, bilgeliği ve kararlılığıyla yol gösterecimiz İshak Tepe'nin aramızdan ayrılışının derin üzüntüsü içindeyiz. Anısı ve mücadelesi bize emanet. Birbirimize sözümüz var, adalet yerini bulana kadar vazgeçmeyeceğiz. İshak amcamız, Bitlis’te oğlu Ferhat’ın yanına defnedildi.” sözleriyle duyurdu.

32 yıldır oğlunu arıyordu

Tepe, oğlu Ferhat Tepe için 32 yıldır adalet arayışını sürdürüyordu. Ferhat Tepe davasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyan İshak Tepe Türkiye’nin mahkûm edilmesini sağlayarak, faili meçhul cinayetler meselesini uluslararası gündeme taşımıştı.

Kürt siyasetinde tanınan bir isimdi

Tepe, Türkiye’de Kürt siyasetinin ve kültürel mücadelesinin tanınan isimlerinden biriydi. 1960’lı yıllardan itibaren aktif olarak siyaset sahnesinde yer aldı; yerel yönetimden ulusal siyasete uzanan bir çizgide görev yaptı. Kitaplar yazdı.

1984’te Bitlis Belediye Meclisi’ne üye seçildi. Uzun yıllar belediye başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 1992’de Demokrasi Partisi (DEP) Bitlis İl Başkanlığı görevine geldi. DEP’in kapatılmasının ardından HADEP’te Genel Sayman olarak görev yaptı ve partinin mali-idari işlerini yönetti.

Siyasetten kültürel çalışmalara

2003’te aktif siyasetten çekilen Tepe, daha sonra sivil toplum ve kültürel faaliyetlere yöneldi. 2011’de Beşikçi Vakfı’nın kurucu mütevelli heyetinde yer aldı ve genel sayman olarak görev yaptı.

Tepe, ardında halk anlatılarını ve kültürel değerleri derlediği “Guldeste” (2004), “Apê Kal: Guldesteyek ji zargotina kurdî” (2002) ve “Mişk û Kêzik: Dabaşa bi cîhana tebayan re” (2002) kitaplarını bıraktı.

(HA)