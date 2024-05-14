12 Eylül 1980 kayıplarından Cemil Kırbayır’ın kardeşi Cumartesi Annesi Fatma Kırbayır hayatını kaybetti.

Cumartesi Anneleri / İnsanları’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“12 Eylül kayıplarımızdan Cemil Kırbayır’ın kardeşi, mücadele arkadaşımız Fatma Kırbayır da, Berfo Annemiz gibi Cemil’den bir haber alamadan aramızdan ayrıldı. Acımız büyük. Fatma Kırbayır, 15.05.2024 (yarın) Öğle namazının ardından, İçerenköy Gökyiğit Camii’nden Berfo Annemizin yanına, Göle'ye uğurlanacak.”

Fatma Kırbayır'ın annesi Berfo Kırmayır da oğlunun akıbetini öğrenemeden 2013 yılında hayatını kaybetmişti.

CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI 915. HAFTA "Cemil Kırbayır’ın akıbetini açıklayın, Berfo Anne’ye verdiğiniz sözü tutun"

CEMİL KIRBAYIR DOSYASINDA ZAMANAŞIMI TEHLİKESİ Berfo Anne’ye sözünüzü tutun....

Cemil Kırbayır'a Ne Oldu?

(EMK)