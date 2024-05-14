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Yayın Tarihi: 14 Mayıs 2024 11:51
 ~ Son Güncelleme: 14 Mayıs 2024 11:59
1 dk Okuma

Cumartesi Annesi Fatma Kırbayır hayatını kaybetti

Kırbayır’ın cenazesi, 15.05.2024 (yarın) öğle namazının ardından, İçerenköy Gökyiğit Camii’nden Göle'ye uğurlanacak.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Cumartesi Annesi Fatma Kırbayır hayatını kaybetti

12 Eylül 1980 kayıplarından Cemil Kırbayır’ın kardeşi Cumartesi Annesi Fatma Kırbayır hayatını kaybetti.

Cumartesi Anneleri / İnsanları’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“12 Eylül kayıplarımızdan Cemil Kırbayır’ın kardeşi, mücadele arkadaşımız Fatma Kırbayır da, Berfo Annemiz gibi Cemil’den bir haber alamadan aramızdan ayrıldı. Acımız büyük. Fatma Kırbayır, 15.05.2024 (yarın) Öğle namazının ardından, İçerenköy Gökyiğit Camii’nden Berfo Annemizin yanına, Göle'ye uğurlanacak.”

Fatma Kırbayır'ın annesi Berfo Kırmayır da oğlunun akıbetini öğrenemeden 2013 yılında hayatını kaybetmişti.

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(EMK)

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8 Ekim 2022
/haber/cemil-kirbayir-in-akibetini-aciklayin-berfo-anne-ye-verdiginiz-sozu-tutun-268232
ENFORCED DISAPPEARANCE
Cemil Kırbayır’s file closed due to expiry of statutory limitations
10 May 2021
/haber/cemil-kirbayir-s-file-closed-due-to-expiry-of-statutory-limitations-243819
Cemil Kırbayır dosyası zaman aşımından kapatıldı
9 Mayıs 2021
/haber/cemil-kirbayir-dosyasi-zaman-asimindan-kapatildi-243802
GÖZALTINDA KAYIPLAR
CHP’den Cemil Kırbayır çağrısı: Yargı bağımsız olsun yeter
16 Eylül 2020
/haber/chp-den-cemil-kirbayir-cagrisi-yargi-bagimsiz-olsun-yeter-231011
Cemil Kırbayır Dosyası: HDP'den Yargıtay'a "adalet" çağrısı
16 Eylül 2020
/haber/cemil-kirbayir-dosyasi-hdp-den-yargitay-a-adalet-cagrisi-230976
CUMARTESİ ANNELERİ / İNSANLARI
“12 Eylül Sürüyor; Cemil Kırbayır Nerede?”
10 Eylül 2016
/haber/12-eylul-suruyor-cemil-kirbayir-nerede-178631
CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI
“Cemil Kırbayır Dosyası Davaya Dönüşsün”
19 Eylül 2015
/haber/cemil-kirbayir-dosyasi-davaya-donussun-167769
CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI
Cemil Kırbayır Nerede?
13 Eylül 2014
/haber/cemil-kirbayir-nerede-158494
Cemil Kırbayır'a Ne Oldu?
22 Şubat 2013
/haber/cemil-kirbayir-a-ne-oldu-144595
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