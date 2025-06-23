Cumartesi Annesi Emine Ocak yoğun bakımda

Gözaltında kaybedilen Hasan Ocak’ın annesi ve Cumartesi Anneleri'nin simge isimlerinden Emine Ocak, 20 Haziran’da solunum yetmezliğine bağlı kalp krizi geçirdi.

Kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan 86 yaşındaki Emine Ocak’ın yoğun bakımda tedavi altında olduğu bildirildi.

Ocak’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren kızı Maside Ocak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada annesinin yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulduğunu duyurdu.

Emine Ocak, 1995 yılından bu yana gözaltında kayıplara karşı yürütülen adalet mücadelesinin sembol isimlerinden biri olarak biliniyor.

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(EMK)