ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 23 Haziran 2025 15:17
 ~ Son Güncelleme: 23 Haziran 2025 15:21
1 dk Okuma

Cumartesi Annesi Emine Ocak yoğun bakımda

Ocak’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren kızı Maside Ocak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada annesinin yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulduğunu duyurdu.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Cumartesi Annesi Emine Ocak yoğun bakımda
Fotoğraf: Hayri Tunç, Cumartesi Anneleri: Hanım Tosun, Emine Ocak, Hanife Yıldız

Gözaltında kaybedilen Hasan Ocak’ın annesi ve Cumartesi Anneleri'nin simge isimlerinden Emine Ocak, 20 Haziran’da solunum yetmezliğine bağlı kalp krizi geçirdi.

Kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan 86 yaşındaki Emine Ocak’ın yoğun bakımda tedavi altında olduğu bildirildi.

Ocak’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren kızı Maside Ocak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada annesinin yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulduğunu duyurdu.

Emine Ocak, 1995 yılından bu yana gözaltında kayıplara karşı yürütülen adalet mücadelesinin sembol isimlerinden biri olarak biliniyor.

“Hasan Ocak üzerinden kara propagandaya son verin”
OCAK AİLESİ VE HAK SAVUNUCULARI
“Hasan Ocak üzerinden kara propagandaya son verin”
20 Ocak 2021
"Hasan Ocak’ı kaybedenler 29 yıldır cezasızlık zırhıyla korunuyor"
CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI 981. HAFTA
"Hasan Ocak’ı kaybedenler 29 yıldır cezasızlık zırhıyla korunuyor"
23 Mart 2024
Emine Ocak: Can Acıyor
KAYIP YAKINLARI ANLATTI: NEDEN GALATASARAY'DAYIZ, NE İSTİYORUZ?
Emine Ocak: Can Acıyor
31 Ağustos 2018
Emine Ocak'tan Mektup Var: Vazgeçersek, Adalet Sağlanmayacak
DÜNYA KAYIPLAR GÜNÜ
Emine Ocak'tan Mektup Var: Vazgeçersek, Adalet Sağlanmayacak
30 Ağustos 2019

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Emine Ocak cumartesi anneleri Cumartesi Anneleri 1040. hafta maside ocak Hasan Ocak
ilgili haberler
CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI 981. HAFTA
"Hasan Ocak’ı kaybedenler 29 yıldır cezasızlık zırhıyla korunuyor"
23 Mart 2024
/haber/hasan-ocaki-kaybedenler-29-yildir-cezasizlik-zirhiyla-korunuyor-293378
GÖZALTINDA KAYIPLARA KARŞI MÜCADELE HAFTASI
Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç mezarları başında anıldı
19 Mayıs 2021
/haber/hasan-ocak-ve-ridvan-karakoc-mezarlari-basinda-anildi-244309
834. HAFTA
Cumartesi Anneleri/İnsanları Hasan Ocak için adalet istedi
20 Mart 2021
/haber/cumartesi-anneleri-insanlari-hasan-ocak-icin-adalet-istedi-241111
CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI 790. HAFTA
"Hasan Ocak Dosyasındaki Çeyrek Asırlık Hukuksuzluk Son Bulsun"
16 Mayıs 2020
/haber/hasan-ocak-dosyasindaki-ceyrek-asirlik-hukuksuzluk-son-bulsun-224380
Hasan Ocak Dosyasında Takipsizlik Kararı Kaldırıldı
4 Mart 2017
/haber/hasan-ocak-dosyasinda-takipsizlik-karari-kaldirildi-184193
Hasan Ocak Dosyasında Takipsizlik Kararına İtiraz
29 Kasım 2016
/haber/hasan-ocak-dosyasinda-takipsizlik-kararina-itiraz-181221
Cumartesi İnsanları Kaybedilişinin 21. Yılında Hasan Ocak'ı Andı
26 Mart 2016
/haber/cumartesi-insanlari-kaybedilisinin-21-yilinda-hasan-ocak-i-andi-173386
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI 981. HAFTA
"Hasan Ocak’ı kaybedenler 29 yıldır cezasızlık zırhıyla korunuyor"
23 Mart 2024
/haber/hasan-ocaki-kaybedenler-29-yildir-cezasizlik-zirhiyla-korunuyor-293378
GÖZALTINDA KAYIPLARA KARŞI MÜCADELE HAFTASI
Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç mezarları başında anıldı
19 Mayıs 2021
/haber/hasan-ocak-ve-ridvan-karakoc-mezarlari-basinda-anildi-244309
834. HAFTA
Cumartesi Anneleri/İnsanları Hasan Ocak için adalet istedi
20 Mart 2021
/haber/cumartesi-anneleri-insanlari-hasan-ocak-icin-adalet-istedi-241111
CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI 790. HAFTA
"Hasan Ocak Dosyasındaki Çeyrek Asırlık Hukuksuzluk Son Bulsun"
16 Mayıs 2020
/haber/hasan-ocak-dosyasindaki-ceyrek-asirlik-hukuksuzluk-son-bulsun-224380
Hasan Ocak Dosyasında Takipsizlik Kararı Kaldırıldı
4 Mart 2017
/haber/hasan-ocak-dosyasinda-takipsizlik-karari-kaldirildi-184193
Hasan Ocak Dosyasında Takipsizlik Kararına İtiraz
29 Kasım 2016
/haber/hasan-ocak-dosyasinda-takipsizlik-kararina-itiraz-181221
Cumartesi İnsanları Kaybedilişinin 21. Yılında Hasan Ocak'ı Andı
26 Mart 2016
/haber/cumartesi-insanlari-kaybedilisinin-21-yilinda-hasan-ocak-i-andi-173386
Sayfa Başına Git