"Cumartesi Annelerine de gazetecilere de şiddet uygulamayın"

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İstanbul Şubesi, Cumartesi Anneleri/İnsanlarının Galatasaray Meydanı yapmak istediği eylemi takip eden gazetecilere yönelik polis engellemelerini ve şiddetini raporlaştırıyor.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için 1995’ten bu yana İstanbul Galatasaray Meydanı’nda barışçıl biçimde bir araya gelen Cumartesi Anneleri/İnsanları, 25 Ağustos 2018’deki 700. hafta buluşmasından bu yana engelleniyor, kayıp yakınlarının meydana çıkmasına, basın açıklamasını okumasına izin verilmiyor.

Rapordan öne çıkanlar şöyle:

*21 Ekim Cumartesi günü polis, İstiklal Caddesi boyunca belli aralıklarla gözaltı aracı ve çok sayıda çevik kuvvet ekibi yerleştirdi. Galatasaray Meydanı ve çevresi, sabah 09.00’dan itibaren abluka altına alındı. Emniyet, Cumartesi Annelerini meydana yaklaştırmamak için meydan çevresine ikinci bir bariyer kurdu.

*Yine bariyerlerin çevresinde ise çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla yan yana dizilerek caddenin bir kısmını kapattı. Cumartesi Anneleri eylem saati olan 12.00’de meydana doğru ilerlerken çembere alındı. Kayıp yakınlarını takip eden basın yine alandan uzaklaştırıldı, çekim yapması engellendi.

*Emniyet gözaltı sırasında yaşananların gazeteciler tarafından belgelenmesini engellemek için bu kez gözaltı araçlarıyla kayıp yakınlarını izole etti.

*Gözaltı boyunca basın mensuplarının çekim yapması engellendi. İçişleri Bakanlığına, İstanbul Valiliğine, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne çağrı yapıyoruz. Halkın haber alma hakkına saygı duyun, basını engelleme çabanıza ve İstiklal Caddesini iki yönlü kapatarak yurttaşın seyahat etme hürriyetini engellemeye son verin. (EMK)