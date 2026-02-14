ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 14.02.2026 13:54 14 Şubat 2026 13:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.02.2026 14:08 14 Şubat 2026 14:08
Okuma Okuma:  3 dakika

Cumartesi Anneleri’nden İçişleri Bakanı’na Rıdvan Karakoç çağrısı

Cumartesi Anneleri, devletin etkili soruşturma yükümlülüğünü yerine getirmediğini ve cezasızlık politikası izlediğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Cumartesi Anneleri’nden İçişleri Bakanı’na Rıdvan Karakoç çağrısı
Fotoğraf: Erdoğan Alayumat

Cumartesi Anneleri/İnsanları, gözaltında kaybedilen ve öldürülen yakınlarının faillerinin yargılanması talebiyle sürdürdükleri eylemlerinin 1090’ıncı haftasında Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi.

Hak savunucuları, karanfiller ve kayıpların fotoğraflarıyla meydana çıktı. Bu hafta 31 yıl önce gözaltında kaybedilen Rıdvan Karakoç'u hatırlattı ve adalet istedi.

İnsan hakları savunucusu ve gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun’un kızı Berna Tosun basın açıklamasını okudu. Tosun, “Gözaltında kaybedilişinin 31. yılında Rıdvan Karakoç’u unutmadık” dedi.

Cumartesi Anneleri, 11 Şubat 2026’da göreve başlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye seslendi. İçişleri Bakanlığı’nın kamu düzenini sağlarken temel hak ve özgürlükleri de güvence altına almakla yükümlü olduğunu hatırlattı.

Galatasaray Meydanı’ndaki mekân yasağının ve kişi sınırlamasının kaldırılmasını istedi. Anayasa Mahkemesi kararlarının eksiksiz uygulanmasını ve barışçıl toplantılara yönelik müdahalelerin son bulmasını talep etti. Devletin kayıp yakınlarının sesini kısmak yerine hak arama özgürlüğünü koruması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada Rıdvan Karakoç’un yaşam öyküsüne de yer verildi. 34 yaşındaki Karakoç, İstanbul’da yaşıyor ve Kürt siyasi partileri ile kültür-sanat kurumlarında çalışmalar yürütüyordu. 1994 yılında gözaltına alınan bir kişinin emniyette verdiği ifadeyi gerekçe gösteren savcılık, Karakoç hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis, ailesinin evini gözetim altına aldı ve sık sık baskın düzenledi. Aileyi, “Rıdvan’ı getirin, yoksa gördüğümüz yerde öldürürüz” sözleriyle tehdit etti.

Rıdvan Karakoç’un Katilleri 21 Yıldır Cezasızlıktan Faydalanıyor
CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI
Rıdvan Karakoç’un Katilleri 21 Yıldır Cezasızlıktan Faydalanıyor
13 Şubat 2016
Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç mezarları başında anıldı
GÖZALTINDA KAYIPLARA KARŞI MÜCADELE HAFTASI
Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç mezarları başında anıldı
20 Mayıs 2024

"Mücadele sürecek"

Rıdvan Karakoç, 15 Şubat 1995’e kadar ailesi ve avukatı Eren Keskin ile düzenli biçimde haberleşti. Bu tarihten sonra kendisiyle tüm iletişim koptu. Polis, ev üzerindeki ablukayı kaldırdı ve baskınları durdurdu. Aile bir daha Karakoç’tan haber alamadı.

Karakoç Ailesi, oğullarını bulmak için tüm resmi kurumlara başvurdu. Yetkililer, gözaltı iddialarını reddetti ve “Bizde yok” yanıtını verdi. Aile 110 gün boyunca iz sürdü. Sonunda Rıdvan Karakoç’un işkence izleri taşıyan bedeni Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı’nda bulundu. Aile, Karakoç’un cansız bedeninin savcılık ve Adli Tıp Kurumu’ndan geçtiğini, emniyette parmak izi kaydı bulunmasına rağmen “kimliği meçhul” olarak defnedildiğini öğrendi.

Beykoz Cumhuriyet Savcılığı dosyada 31 yıl boyunca yalnızca rutin yazışmalar yaptı. Savcılık failleri tespit etmek ve yargı önüne çıkarmak için adım atmadı. Cumartesi Anneleri, devletin etkili soruşturma yükümlülüğünü yerine getirmediğini ve cezasızlık politikası izlediğini söyledi.

Cumartesi Anneleri 1090. haftada adli makamlara yeniden çağrı yaptı. Zamanaşımı ve cezasızlık uygulamalarına son verilmesini istedi. Rıdvan Karakoç dosyasında derhal etkili, bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yürütülmesini, arşivlerin açılmasını ve sorumluların yargı önüne çıkarılmasını talep etti.

Cumartesi Anneleri/İnsanları ile İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon, Rıdvan Karakoç ve tüm kayıplar için adalet istemeyi sürdüreceklerini vurguladı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
rıdvan karakoç besna tosun cumartesi anneleri hak savunucuları cumartesi insanları
ilgili haberler
1089. HAFTA
Cumartesi Anneleri/İnsanları: Mehmet Şirin Maltu nerede?
7 Şubat 2026
/haber/cumartesi-anneleri-insanlari-mehmet-sirin-maltu-nerede-316463
Cumartesi Anneleri/İnsanları, Ayşenur Şimşek için adalet istedi
24 Ocak 2026
/haber/cumartesi-anneleri-insanlari-aysenur-simsek-icin-adalet-istedi-315974
Cumartesi Anneleri/İnsanları: Abdullah Canan’ın failleri cezalandırılsın
17 Ocak 2026
/haber/cumartesi-anneleri-insanlari-abdullah-cananin-failleri-cezalandirilsin-315711
1028. HAFTA
Cumartesi Anneleri/İnsanları Rıdvan Karakoç’un akıbetini sordu
15 Şubat 2025
/haber/cumartesi-anneleri-insanlari-ridvan-karakocun-akibetini-sordu-304581
GÖZALTINDA KAYIPLARA KARŞI MÜCADELE HAFTASI
Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç mezarları başında anıldı
20 Mayıs 2024
/haber/hasan-ocak-ve-ridvan-karakoc-mezarlari-basinda-anildi-295540
CUMARTESİ ANNELERİ 986. HAFTA
“Gözaltında kaybedilişinin 29. yılında Rıdvan Karakoç’u unutmadık”
17 Şubat 2024
/haber/gozaltinda-kaybedilisinin-29-yilinda-ridvan-karakocu-unutmadik-292015
CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI
"Rıdvan Karakoç'u öldürenler 27 yıldır açığa çıkarılmadı"
5 Mart 2022
/haber/ridvan-karakoc-u-oldurenler-27-yildir-aciga-cikarilmadi-258656
CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI 829. HAFTA
"Rıdvan Karakoç dosyası 26 yıldır sürüncemede bırakılıyor"
13 Şubat 2021
/haber/ridvan-karakoc-dosyasi-26-yildir-suruncemede-birakiliyor-239218
CUMARTESİ İNSANLARI/ANNELERİ
"Rıdvan Karakoç İçin, Bütün Kayıplarımız İçin Adalet İstiyoruz"
16 Şubat 2019
/haber/ridvan-karakoc-icin-butun-kayiplarimiz-icin-adalet-istiyoruz-205546
