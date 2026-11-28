Cumartesi Anneleri/İnsanları, zorla kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve sorumluların yargılanmasını talep etmek için 1131. hafta buluşmasında Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi.

Kayıp yakınları ve hak savunucuları, bu hafta İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Hasan Ocak, Hayrettin Eren ve Fehmi Tosun hakkındaki soru önergesine verdiği yanıta tepki gösterdi.

Ellerinde yakınlarının fotoğraflarını ve karanfiller taşıyan Cumartesi Anneleri/İnsanları, açıklama öncesinde 28 Kasım 2015’te Diyarbakır’da öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’yi andı.

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İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon üyesi Sebla Arcan, haftanın basın açıklamasını okudu.

“Neden tanıklıkları ve yargı kararlarını esas almıyorsunuz?”

Arcan, İçişleri Bakanı Çiftçi’nin Hasan Ocak ve Hayrettin Eren’in gözaltına alınmadığını ileri sürdüğünü, Fehmi Tosun hakkında ise zorla kaybedilmesinden 29 yıl sonra başlatılan soruşturmayı gündeme getirdiğini belirtti.

Devletin zorla kaybetmelere ilişkin soruşturmaların önünü kapattığını ifade eden Arcan, şöyle konuştu:

Yıllardır zorla kaybedilenlerin akıbeti için mücadele veriyoruz. Sevdiklerimiz gözaltında kaybedilmediyse biz neden yıllardır onları arıyoruz? Neden bütün hukuki yolları kullanarak akıbetlerini öğrenmeye çalışıyoruz? Neden savcılıkların, mahkemelerin ve uluslararası yargı organlarının kapısını çalıyoruz?

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Hasan Ocak, Hayrettin Eren ve Fehmi Tosun’un gözaltına alınırken veya gözaltındayken onları gören tanıkların bulunduğunu hatırlatan Arcan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) etkili soruşturma yürütülmediğine ilişkin kararlarına da dikkat çekti:

Peki, neden bu tanıklıkları ve yargı kararlarını esas alarak gerçeği araştırmıyorsunuz? Neden kayıplarımızın akıbetini aydınlatmak yerine, somut dayanağı bulunmayan iddialarla inkâr politikasını sürdürüyorsunuz?

“Kayıplarımızla ilgili etkili araştırma yürütün”

Arcan, zorla kaybetme iddiaları karşısında devletin tanıkları dinleme, bütün delilleri toplama, olayları tüm yönleriyle araştırma ve sorumluları belirleme yükümlülüğü bulunduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanı Çiftçi’ye seslenen Arcan, şunları söyledi:

İnkâr politikasına son verin. Zorla kaybetme iddiaları karşısında devletin yükümlülüğü açıktır: Tanıklar dinlenmeli, bütün deliller toplanmalı, olaylar tüm yönleriyle araştırılmalı ve sorumlular açığa çıkarılmalıdır. Hasan Ocak, Hayrettin Eren ve Fehmi Tosun dosyalarından başlayarak kayıplarımızla ilgili etkili araştırma yürütün. Kayıplarımızın akıbetini açığa çıkarın. Failleri ve sorumluları belirleyin. Hakikatin ortaya çıkarılması, adaletin sağlanması için üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirin.

Arcan, aradan kaç yıl geçerse geçsin kayıpları için adalet istemekten ve devlete uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini hatırlatmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.

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Besna Tosun: “Devlet olarak görevinizi yapın, babamı bulun”

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, basın açıklamasının ardından Fehmi Tosun’un kızı Besna Tosun, babasını sivil polislerin evlerinin önünden kaçırdığını, annesi ve kardeşleriyle birlikte olaya tanıklık ettiklerini anlattı.

Babasının kaçırıldığı sırada kendilerine “Beni öldürecekler” diye seslendiğini aktaran Tosun, 31 yıldır babasının akıbetini öğrenmek için mücadele ettiklerini söyledi.

Bakanlığın yanıtına tepki gösteren Tosun, şöyle konuştu:

Yıllardır emniyet bizi dinledi, bazen anladıklarını bile düşünüyordum. Oysa şunu gördük ki biz anlatırken siz gidip babamla ilgili dosyaları araştırarak yaşadığına kanaat getirerek soruşturma başlattınız. Bu vicdan dışı tutumunuzu kabul etmiyorum. Devlet olarak görevinizi yapın, babamı bulun.

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İkbal Eren: “Ağabeyimin aracı neden emniyetin bahçesindeydi?”

Hayrettin Eren’in kardeşi İkbal Eren de bakanlığın soru önergesine verdiği yanıtı kabul etmediklerini söyledi. Ağabeyinin aracını annesiyle birlikte Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesinde gördüklerini hatırlatan Eren, Bakan Çiftçi’ye seslendi:

Soruyorum, Hayrettin Eren’in aracı neden Gayrettepe Emniyet Müdürlüğünün bahçesindeydi? Ben gördüm, annem gördü. Niye oradaydı, bana cevap verin.

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Ali Ocak: “31 yıl önceki açıklamalarla birebir aynı”

Hasan Ocak’ın kardeşi Ali Ocak ise bakanlığın yanıtının 31 yıl önceki resmî açıklamalardan farklı olmadığını belirtti.

O zaman da “gözaltına alınmadı” diye açıklama yapılmıştı ama biz o dönem dört bir yanda ararken kardeşimi, devlet gizlice katilleri aklamak için kimsesizler mezarına gömmüştü. Bu suçluları koruyanları İçişleri Bakanı açıklayamamıştı, bugünkü bakan da açıklayamıyor. Biz 31 yıldır bu meydanda bu hakikatleri dillendirmeye açıklamaya çalışıyoruz, bu söyleyenleri reddediyoruz.

Cumartesi Anneleri/İnsanları, konuşmaların ardından Galatasaray Meydanı’na karanfiller bırakarak haftanın eylemini sonlandırdı.

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(VC)