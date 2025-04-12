Cumartesi Anneleri: Zaman acımızı azaltmıyor

Cumartesi Anneleri/İnsanları, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve adalet talep etmek için 1046. hafta buluşmasını Galatasaray Meydanı’nda gerçekleştirdi. Polis, bu hafta da meydana çıkan hak savunucularından yalnızca 10 kişinin açıklamaya katılmasına izin verdi. Eylem, yine polis bariyerleri önündeydi.

"Anayasal haklarımız engelleniyor"

Kayıp yakınları, devletin anayasal yükümlülüklerini yerine getirmediğine dikkat çekerken, idari ve yargı makamlarının da hak ihlallerini gidermekten kaçındığını vurguladı. Cumartesi Anneleri adına yapılan açıklamada, başvuruların sonuçsuz bırakıldığı, hakikat ve adalet taleplerinin yasaklarla bastırılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Bu hafta, 1994 yılında gözaltında kaybedilen Ömer Ölker’in dosyası kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada, "Devlet ve yetkili organlar görevlerini yerine getirmiyor. Bu dosyada da adalete erişim hakkımız engelleniyor" denildi.

"Zaman acımızı azaltmıyor"

Aile adına okunan mektupta, Ölker ailesinin 31 yıldır hakikat ve adalet arayışında olduğu vurgulandı. Kardeşi Süleyman Ölker’in kaleme aldığı mektup şöyle:

“Henüz 25 yaşındaki abim Ömer Ölker, 15 Nisan 1994 günü Şırnak şehir merkezinden kaçırıldı. Üç gün boyunca aradık, sonunda cansız bedenine ulaştık. Vücudunda çok sayıda darp izi vardı. Kafasından bir kurşunla vurulmuştu. 31 yıldır her gün aynı acıyı tekrar yaşıyoruz. Anayasa Mahkemesi’ne kadar gittik ama sonuç alamadık. Zaman dolmuş, adalet beklemeyin diyorlar. Ama biz sadece hakikati bilmek ve faillerin bulunmasını istiyoruz. İnsan haklarına dayanarak devletten adalet bekliyoruz."

Ömer Ölker nasıl kaybedildi?

Ömer Ölker, 25 yaşındaydı ve iki çocuk babasıydı. Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaşıyor; hem Türkiye Posta İşletmeleri’nde geçici işçi olarak çalışıyor, hem de berber dükkânı işletiyordu. 5-6 Mart 1994’te Tekel Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi’nin personel alım sınavına girmişti ve sınav sonucunu bekliyordu.

15 Nisan 1994’te, berber dükkânına malzeme almak için Şırnak’a gitti ve bir daha geri dönmedi. 17 Nisan günü, İdil’in Duru Köyü yakınlarında, Beyhan Tesisleri yanında cansız bedeni bulundu. Kimliği üzerinde yoktu ama cebinde Tekel sınav giriş belgesi vardı. Ölüm sebebinin dış muayene ile “kafasına isabet eden kurşun” olduğu belirtildi. Otopsi yapılmadı. Cesedi, muhtemelen başka bir yerde öldürülüp olay yerine bırakılmıştı. Cesedin getirildiği yol üzerinde üç jandarma kontrol noktası bulunuyordu; kimlik göstermeden bu yoldan geçilmesi mümkün değildi.

İdil Cumhuriyet Başsavcılığı 1994/66 hazırlık numarasıyla soruşturma başlattı, ancak etkin bir soruşturma yürütülmeden, 11 Haziran 2014’te zaman aşımı gerekçesiyle dosya kapatıldı. Ailenin itirazları sonuçsuz kaldı. Şüpheli olarak dönemin Cizre Jandarma Komutanı Cemal Temizöz ve 6 JİTEM mensubu ismi verildi ancak reddedildi.

Aile, avukatları aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Ancak AYM, başvuruyu süre aşımı gerekçesiyle “diğer kabul edilebilirlik şartları yönünden incelemeksizin” reddetti. Aile, iç hukuk yolları tükenince Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu.

Cumartesi Anneleri, 1046. haftalarında bir kez daha yineledi:

“Kaç yıl geçerse geçsin, Ömer Ölker için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz.”

Kayıp yakınları, açıklamanın ardından karanfilleri tüm kayıplar için Galatasaray Meydanı'na bıraktı.

(EMK)