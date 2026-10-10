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YT: Yayın Tarihi: 10.10.2026 14:49 10 Ekim 2026 14:49
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.10.2026 14:53 10 Ekim 2026 14:53
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Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri kadınların direnişini konuşacak

Söyleşi Türkçe ve Kürtçe yapılacak, Türkçe ardıl çeviri sağlanacak. Etkinliğe katılmak için kayıt yaptırmak gerekmiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri kadınların direnişini konuşacak
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Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri’nin yıllara yayılan mücadele deneyimlerini bir araya getirecek söyleşide, kadınların hafızayı koruma, adalet talebini sürdürme ve dayanışmayı büyütme pratikleri ele alınacak.

Besna Tosun (Cumartesi Anneleri) ve Sabihe Bozan’ın (Barış Anneleri) konuşmacı olarak katılacağı söyleşiyi Berfin Atlı yönetecek.

Etkinlikte, cezaevindeki yakınlarını düzenli olarak ziyaret eden, onların duygusal yükünü paylaşan, cezaevlerinde üretilen eserleri dışarıya taşıyarak koruyan ve arşivleyen kadınların emeği konuşulacak. Barış Anneleri ve Cumartesi Anneleri’nin deneyimleri üzerinden, kadınların çoğu zaman görünmeyen bu politik emeğinin nasıl bir direniş biçimine dönüştüğü tartışılacak.

Söyleşide ayrıca adalet talebinin gündelik hayatın içinde, yıllara yayılan bir ısrar ve süreklilikle nasıl canlı tutulduğu üzerinde durulacak.

Sergi 21 Kasım’a kadar açık

Dilan Cudi Saruhan’ın Depo’da ziyarete açık olan kişisel sergisi Bir İhtimal Gökyüzü, mekânın insanı nasıl biçimlendirdiğine, nesnelerin hafızayı nasıl taşıdığına ve çizginin zamanı nasıl kaydettiğine odaklanıyor. Sergi, en sınırlı koşullarda bile hayal gücünün yeni ilişkiler kurma ve başka ihtimaller yaratma gücünü görünür kılıyor.

Söyleşi Türkçe ve Kürtçe yapılacak; Türkçe ardıl çeviri sağlanacak. Etkinliğe katılmak için kayıt yaptırmak gerekmiyor.

Detaylı bilgiyi bu sayfadan alabilirsiniz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Barış Anneleri besna tosun depo cumartesi anneleri hafıza
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