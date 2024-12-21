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Yayın Tarihi: 21 Aralık 2024 14:36
 ~ Son Güncelleme: 21 Aralık 2024 14:47
3 dk Okuma

Cumartesi Anneleri, karanfilleri katledilen tüm gazeteciler için bıraktı

Cumartesi Anneleri / İnsanları, İsmail Bahçeci'yi hatırlattı "Kaybedilmeseydi gazeteci olacaktı" dedi.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta bir grup insan, ellerinde kayıp yakınlarının fotoğraflarını ve karanfiller tutarak bir protesto veya anma etkinliği düzenliyor. Arkalarında polis barikatları görülüyor. Her bir kişi, farklı bir kaybı temsil eden portre ve yazılı pankartlar taşıyor. Fotoğrafların altında "Gözaltında kaybedildi" gibi ifadeler yer almakta. Katılımcılar genellikle ciddi ve hüzünlü bir ifadeye sahip. Bu görüntü, kayıpların unutulmaması ve adalet talebi için yapılan bir etkinliği yansıtıyor gibi görünüyor.
Fotoğraflar: Evrim Kepenek / bianet

“Kayıplar bulunsun, failler yargılansın” talebiyle eylem yapan Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın 1030. hafta buluşması bugün Galatasaray Meydanı'nda yapıldı.

Kayıp yakınları 1030. haftada, gözaltında kaybedilen İsmail Bahçeci’nin akıbetini sordu. Cumartesi Anneleri / İnsanları, İsmail Bahçeci'yi hatırlattı "Kaybedilmeseydi gazeteci olacaktı" dedi.

Açıklama yine polis barikatları önündeydi.

"Yaşasaydı gazeteci olacaktı"

Haftanın açıklamasını Cumartesi Anneleri’nden Maside Ocak okudu. Şunları söyledi:

Gözaltında kaybetmeler söz konusu olduğunda, suçun faillerini sorumlu tutan etkin bir ceza adaleti sistemi olmadığı için, devletin hakikat ve adalet üzerine çektiği perdeyi kaldırmak mümkün olmuyor.

Bu durumun bir sonucu olarak kayıplarımızın akıbetleri belirsizliğini korurken, failleri de cezasızlık kültürüyle korunmaya devam ediyor.

Oysa  gözaltında kaybetme, uluslararası hukuk kapsamında suç olarak tanınmakta; dolayısıyla devlet yetkilileri, bu suçla ilgili gerçeği tüm boyutlarıyla açığa çıkarmak, failleri ve suça iştirak edenleri soruşturmak, yargılamak ve cezalandırmakla yükümlüdür. 1030 haftadır, devletin bu yükümlülüğünü yerine getirmesi için mücadele ediyoruz.

1030. haftamızda, 30 yıldır varlığı inkar edilen, fail ve sorumluları cezasızlıkla korunan “İsmail Bahçeci’yi  unutmadık!”diyerek buluştuk.

İsmail Bahçeci, Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda öğrenciydi. Türkiye Öğrenci Dernekleri Federasyonu başkanıydı. Politik  kimliği nedeniyle  defalarca gözaltına alındı, ağır işkence gördü.

1993 yılından itibaren de polis tarafından aranmaya başlanan İsmail’i yakalamak için, polis   ailesinin Avcılar’daki evine  baskınlar düzenledi. Bu nedenle İsmail evden ayrılmak zorunda kaldı. Kardeşi İsmail’e acil durumlarda ailesine haber ulaştırması için bir arkadaşının işyeri telefonunu verdi.

24 Aralık 1994 tarihinde  Bahçeci Ailesi’ni telefonla arayan ve kendisini  İsmail’in arkadaşı olarak tanıtan biri “Oğlunuz siyasi şube polisleri tarafından gözaltına alındı” bilgisini verdi. Baba Şehmus Bahçeci, hemen Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu, ancak İsmail’in gözaltına alındığı reddedildi.

24 Aralık 1994 tarihinden sonra Bahçeci ailesinin evine bir daha polis baskını yapılmadı.Ama kardeşinin İsmail’e telefonunu verdiği arkadaşının işyeri polis tarafından basıldı. “Yakalanan bir örgüt mensubunun üzerinde telefon numaranız çıktı” denilerek işyeri sahibi gözaltına alındı. Bazı kişiler de emniyette sorgulanırken “Sonun İsmail Bahçeci gibi olur” diye tehdit edildiklerini söyledi.

Fatma ve Şehmus Bahçeci, ilgili tüm  adli ve idari kurumlara başvurdu. Hükümet yetkilileri ile görüştü.

İsmail’in ailesi, arkadaşları, İnsan Hakları Derneği ve Af Örgütü  tarafından düzenlenen  kampanyalarla konu,  ülke ve dünya kamuoyuna taşıdı. Ancak, 30 yıl boyunca İsmail’in gözaltına alındığı inkar edildi.30 yıldır ailesine İsmail’in akıbeti hakkında hiçbir bilgi verilmedi.

Ailesi’nin tüm başvuruları sonuçsuz bırakıldı. Bugüne kadar İsmail’in akıbetini açığa çıkartacak, ceza adaletini sağlayacak etkin bir soruşturma ve kovuşturma faaliyeti yürütülmedi.

30 yıldır söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz:
Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakanı Tansu Çiller, İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Reşat Altay, DGM İstanbul Başsavcısı Ahmet Köksal ve İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu İsmail Bahçeci’nin gözaltında kaybedilmesini engellemek için  harekete geçmediler. Tüm başvurulara rağmen hareketsiz kalarak bu suçun işlenmesine ve üstünün örtülmesine olanak sağladılar.

Kaç yıl geçerse geçsin; İsmail Bahçeci için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin SİHA saldırısında öldürüldü
Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin SİHA saldırısında öldürüldü
20 Aralık 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
cumartesi anneleri cumartesi insanları ismail bahçeci Nazım Daştan Cihan Bilgin
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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