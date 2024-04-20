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Yayın Tarihi: 20 Nisan 2024 12:42
 ~ Son Güncelleme: 20 Nisan 2024 16:17
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CUMARTESİ ANNELERİ / İNSANLARI 995. HAFTA

Cumartesi Anneleri: Kadir Keremoğlu’nun mezar yerini açıklayın

Cumartesi Anneleri/İnsanları eylemlerinin 995. haftasında “995.haftamızda bir kez daha Kadir Keremoğlu’nun mezar yerinin açıklanmasını, onu kaybedenlerin yargılanarak cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye seslendi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Cumartesi Anneleri: Kadir Keremoğlu’nun mezar yerini açıklayın

“Kayıplar bulunsun, failler yargılansın” talebiyle eylem yapan Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın 995. hafta buluşması bugün Galatasaray Meydanı'nda yapıldı. Eylemde, 1995’te JİTEM’in kaçırdığı ve bilinen faillerinin yargılanmadığı Kadir Keremoğlu dosyasındaki cezasızlığa dikkat çekildi. 

Eylemde konuşan Keremoğlu’nun oğlu Bahattin Keremoğlu, “Babam yaşlıydı. Hastaydı. Bir mezarı olsun istiyorum. Bayramdaki gibi gidebileceğimiz bir mezarı olsun. Sadece adalet istiyoruz”Biz sadece adalet istiyoruz. Babamın bir mezar yeri olsun istiyoruz. Mezarımız olsun istiyoruz. Sadece yakınlarımız mezarı olsun istedik” dedi. 

* Bu hafta da eyleme hak savunucularından sadece 10 kişinin katılmasına izin verildi.

Karanfiller yine barikat arkasından bırakıldı

Haftanın açıklamasını İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi yöneticisi Avukat Gülseren Yoleri yaptı. Açıklamanın ardından kayıp yakınları, yine barikatların arkasından Galatasaray Meydanı'na "Tüm kayıplarımız için adalet" diyerek karanfilleri bıraktı. 

Kadir Keremoğlu’nun akıbeti açıklansın, suçun fail ve sorumluları yargılansın”

Yoleri'nin okuduğu açıklamaya göre Kadir Keremoğlu'nun kaybedilme süreci şöyle:

Uluslararası hukuk, kaybedilen kişilerin akıbetleri gizlendiği ve gerçeklerin ortaya çıkarılmadığı sürece, gözaltında kaybetme fiilini devam eden bir suç olarak kabul eder.

Devletin gözaltında kaybedilenlerin akıbetini, bedenlerinin bulunduğu yeri ve suçu gerçekleştirmiş ya da göz yummuş tüm fail ve sorumluların açığa çıkarılmasına ilişkin yükümlülüğü de devam eder.

Kadir Keremoğlu'na ne oldu?

Ne yazık ki devlet, bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirmediği gibi kayıp yakınlarının hakikati bilme çabalarının önüne siyasi ve hukuki engeller çıkararak, siyasi anlamda bu eylemleri cezalandırmaktan kaçındı.

995.haftamızda, akıbetinin açığa çıkartılması ve bilinen faillerinin cezalandırılması engellenmiş olan Kadir Keremoğlu dosyası ile kamuoyunun karşısındayız.

75 yaşındaki Yüksekovalı  Kadir Keremoğlu, Van'da yaşayan varlıklı bir iş insanıydı.

10 Temmuz 1994 tarihinde JİTEM mensupları, “ölüm listesinde isminiz var " diyerek  Keremoğlu Ailesinden haraç istedi. İstenen parayı İstanbul/ Çatalca'da bir adrese getirmeleri söylendi. Aile,  polise ve savcılığa başvurarak  suçüstü yaptırdı; haraç almaya gelen 4 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan biri de JİTEMCİ  Alaattin Kanat'tı. Bu olaydan sonra Keremoğlu ailesi, JİTEM bağlantılı çetenin hedefi oldu ve tehditler arttı.

Kadir Keremoğlu, 14 Nisan 1995 tarihinde Van Merkez'de kendisinin yaptırdığı Keremoğlu Camisine namaz kılmaya gitti. Sonrasında 01 EA 600 plakalı Beyaz Toros'la kaçırıldı. Onu otomobile bindirenlerin arasında JİTEM'le irtibatlı Şehmus Durak isimli şahıs da vardı. Beyaz Toros'a iki otomobil daha eşlik ediyordu.

Aile yaptığı araştırma sonucunda, kaçırıldıktan sonra  babalarının Yeşil  kod isimli Mahmut Yıldırım'a  teslim edildiğini, önce Van JİTEM merkezine, daha sonra da Van Jandarma Alay Komutanlığı'na götürüldüğünü öğrendi. Ayrıca kaçırma olayına karışan JİTEM’le ilişkili şahısların kimlik bilgilerine de ulaştı.

22 Nisan 1995 tarihinde aileyle görüşen ve kendisini özel harp dairesi mensubu olarak tanıtan kişi "babanızı bırakmak için 750.000 Mark istiyoruz" dedi. Bunun üzerine aile, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar ile görüştü. Bu görüşmeden hemen haberdar olan aynı kişi aileye “ babanızı ölmüş bilin" dedi.

JİTEM'le irtibatlı  Şehmus Durak'ın eşi vicdan azabı çektiğini söyleyerek  aile ile iletişime geçti. Kadir Keremoğlu’nun evlerinde Yeşil tarafından  infaz edildiğini  olaya kendisinin ve kayınvalidesinin de tanık olduğunu anlattı. Anlattıkları ses cihazına kaydedildi.

Olay, 25 Aralık 1996 tarih ve 285 sayılı Aktüel Dergisi'nde kapak oldu. Aile ile fidye pazarlığı yapan Nafiz Karacan'ın fotoğrafı, 1 Ocak 1997 tarihli Aktüel Dergisi’nin 286. sayısında "İşte fidyeci Özel Harpçi" başlığıyla yayınlandı.

Kadir Keremoğlu’nun oğullarından biri,  13.01.1997  tarihinde TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu'na gidip ifade verdi ve olayı detaylarıyla anlattı.

Emniyet, adli ve askeri makamlara başvuran aile bir sonuç alamadı. Diyarbakır, Hakkâri ve Van adliyeleri arasında gidip gelen dosyada Kadir Keremoğlu’nun akıbetinin açığa çıkartılmasını, sorumlu olanların cezalandırılmasını sağlayacak nitelikte bir yargılama faaliyeti yürütülmedi.

Yargısal yolların tüketilmesi üzerine dava 2015 yılında Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Anayasa Mahkemesi de başvuruyu reddederek iç hukuk yollarını tamamen kapattı. Aile AİHM’e başvurdu.

995.haftamızda bir kez daha Kadir Keremoğlu’nun mezar yerinin açıklanmasını, onu kaybedenlerin yargılanarak cezalandırılmasını talep ediyoruz.

Kaç yıl geçerse geçsin, Kadir Keremoğlu için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz.

(EMK)

cumartesi anneleri cumartesi insanları Gülseren Yoleri
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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