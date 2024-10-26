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Yayın Tarihi: 26 Ekim 2024 12:21
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2024 12:40
3 dk Okuma

Cumartesi Anneleri/İnsanlarından kalıcı barış çağrısı

Kayıp yakınları "Kaç yıl geçerse geçsin; Baki Kağanaslan için, tüm kayıplarımız için, adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir grup insan Galatasaray Lisesi’nin önünde toplanmış, ellerinde çeşitli kişilerin fotoğraflarını taşıyarak kayıp yakınlarını anıyor ve adalet talep ediyor. Katılımcıların ellerinde taşıdığı fotoğraflar, kayıp olan veya gözaltında kaybedilen sevdiklerinin portreleri ve kimlik bilgilerini içeriyor. Çoğu kişi, kaybettikleri sevdiklerini temsil eden fotoğraflarla birlikte kırmızı karanfiller taşıyarak anmayı sürdürüyor. Arka planda, polis bariyerleri dikkat çekiyor ve eylemin güvenlik çerçevesi içinde tutulduğunu gösteriyor. Bu tür etkinlikler, kayıpların akıbetinin açıklığa kavuşturulması için yapılan barışçıl bir anma ve dayanışma gösterisi olarak önem taşıyor.
Fotoğraf: Ferhat Yaşar/ Gazete Duvar

Cumartesi Anneleri/İnsanları, “Kayıplar bulunsun, failler yargılansın” talebiyle yaptıkları eylemlerinin 1022. hafta buluşmasını bugün Galatasaray Meydanı’ndaki polis barikatlarının önünde yaptı.

Kayıp yakınları eylemde “Bahri Kağanaslan’ın 30 yıldır karanlıkta bırakılan akıbeti açıklansın” diye seslendi.

Ayrıca son dönemdeki siyasi gelişmlere de değinen kayıp yakınları, "Bu güne kadar uygulanan sorunları şiddet yoluyla bastırarak yok etme yöntemi sonuç vermediği gibi ülkeyi demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, huzur ve refahtan da uzaklaştırdı. Bu yüzden toplumun bütün kesimlerinin huzuru ve refahı için çatışmacı ortamın kalıcı bir barış ortamına dönüşmesine ihtiyacımız var" dedi.

Haftanın açıklamasını insan hakları savunucusu Oya Ersoy okudu.

"Çatışmacı ortam kalıcı barışa dönüşsün"

Bahri Kağanaslan’ın 30 yıldır karanlıkta bırakılan akıbeti açıklansın

1022. Kez hakikat ve adalet talebiyle buluştuk.

1022.haftamızda iktidardan iktidara devredilen şiddete dayalı politikaların yarattığı ağır hak ihlalleriyle yüzleşilmesi, hesaplaşılması çağrımızı yineliyoruz.

Kayıp yakınlarının meşru taleplerinin karşılanmasının Türkiye’nin  demokratikleşmesi, ihlalci rejimin yerini  hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına dayanan  bir rejime bırakması ile mümkün olacağının altını çiziyoruz.

Bu güne kadar uygulanan sorunları şiddet yoluyla bastırarak yok etme yöntemi sonuç vermediği gibi ülkeyi demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, huzur ve refahtan da uzaklaştırdı.

Bu yüzden toplumun bütün kesimlerinin huzuru ve refahı için çatışmacı ortamın kalıcı bir barış ortamına dönüşmesine ihtiyacımız var.

Barış için bir fırsat olasılığından söz edildiği bugünlerde geçmişin hatalarından ders alarak bu fırsatı değerlendirmek, çoğulcu, özgürlükçü ve eşitlikçi bir anlayışla barış sürecini ilerletmek hepimizin sorumluluğudur.

Kürt meselesinin bir insan hakları meselesi, demokrasi meselesi olduğunu, onu yok sayarak demokratikleşmenin mümkün olmayacağını şimdi her zamankinden daha yüksek sesle dillendirmeliyiz.

1022.haftamızda şiddet siyasetinin yarattığı hukuksuzluk ortamında kaybedilen Bahri Kağanaslan dosyasını kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Bahri Kağanaslan Diyarbakır merkeze bağlı Baroğlu Köyü’nde yaşıyordu. Kağanaslan Ailesi ve köylüler üzerinde ağır bir koruculaştırma baskısı vardı.

29 Ekim 1993 tarihinde gece saat 01.30-02.00 civarında  Kağanaslan Ailesi’nin kapısı çalındı. Kapıyı açtıklarında iki kadın ve bir erkekle karşılaştılar. Kendilerini örgüt militanı olarak tanıtan bu kişiler yiyecek istiyordu. Üzerlerinde kot pantolon ve deri ceket, ellerinde de uzun namlulu silahlar vardı. Köye iki otomobille gelmişlerdi.

Araçlarına giderken kendilerini köyün köpeklerinden koruması için Bahri’nin de kendilerine eşlik etmesini istediler. Aracın yanına geldiklerinde Bahri’yi araca bindirip götürdüler. Bahri’den haber alamayan ailesi OHAL Valiliğine, DGM savcılığına, Merkez Komutanlığına, Alay Komutanlığına ve Cumhuriyet Savcılığına başvuruda bulundu ancak sonuç alamadı.

Olaydan 20 gün sonra Kuşlukbağı köyü korucularından Nafiz Çelik, aileye Bahri’yi jandarmada gördüğünü, para karşılığında yardımcı olabileceğini, Yüzbaşı Mithat Gül’ün de dahil olduğu 4 kişilik bir ekip olduklarını söyledi.

Kardeşini arayan Naif Kağanaslan  Diyarbakır Merkez Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Mithat Gül ile görüştü. Mithat Gül  ona “sen korucu olmadıkça ve köyü koruculaştırmadıkça Bahri’yi göremeyeceksin” dedi. Ailesinin tüm girişimlerine rağmen Bahri Kağanaslan’dan bir daha haber alınamadı.

Artık yeter 30 yıldır süren cezasızlık son bulsun: Baki Kağanaslan’ın  akıbeti etkin bir biçimde soruşturulsun, failleri yargılanarak cezalandırılsın.

Kaç yıl geçerse geçsin; Baki Kağanaslan için, tüm kayıplarımız için, adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Kayıp yakınları, karanfilleri bir kez daha kaybedilmiş herkes için Galatasaray Meydanı'na bıraktı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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