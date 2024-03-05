Cumartesi Anneleri/İnsanları’na “Barış, Dostluk ve Demokrasi” ödülü

Diyarbakır Tabip Odası, 1996’dan bu yana verdiği “Barış, Dostluk ve Demokrasi” ödülüne ilişkin oda binasında basın toplantısı düzenledi.

MA’nın haberine göre, açıklamaya İnsan Hakları Derneği (İHD), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Diş Hekimleri, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Eğitim ve Bilim Emekçileri sendikası (Eğitim Sen) üyeleri katıldı.

Açıklamada konuşan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, bu yılki “Barış, Dostluk ve Demokrasi” ödülünü Cumartesi Anneleri/İnsanları’na verdiklerini söyledi.

“Olağanüstü bir süreci yaşıyoruz”

Turan, bölgede barışçıl olmayan politikaların sürdürüldüğü bir dönemden geçildiğini vurgulayarak, “Barış talebinde bulunan, hak arama mücadelesi veren on binlerce kişinin tutuklandığı, halkın iradesinin yok sayılarak kayyum uygulamalarının devam ettiği, akademisyenlerin kıyıma uğratıldığı, basının ağır baskı ve sansür altında olduğu, hiç kimsenin kendini hukuksal güvencede görmediği, anti-demokratik uygulamaların artarak devam ettiği tarihin hiçbir döneminde görülmeyen olağanüstü bir süreci ne yazık ki hep beraber yaşadık/yaşamaya devam ediyoruz” dedi.

“Barış hiç bu kadar hayati olmadı”

Baskı, gözaltı ve tutuklamalara rağmen barış içerisinde bir ülke ve dünya umudunu büyüttüklerini ifade eden Turan, “Toplumu ötekileştiren, kutuplaştıran söylemlerin öne çıkarıldığı günümüzde barış, bu coğrafyada yaşayan halklar için, hiç bu kadar hayati olmadı. Ölümün, siyasal iktidar ve destekçilerince kutsandığı, başarı olarak gösterildiği ve saltanatların sürdürülmesinde kutsal bir anlam yüklendiği bir dönemde barış istemek yaşamsal önemdedir” diye konuştu.

“Faillerin insanlığa karşı suçtan yargılanmasında ısrarlı”

Turan, ödülle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Büyük bir azim ve kararlılıkla keyfi ve hukuk dışı engellemelere rağmen adalet beklentilerinden ve yakınlarının akıbetlerini sormaktan vazgeçmeyen; zorla kaybetme ve faili meçhullerde onarıcı adalet yaklaşımı gözetilerek hakikatle yüzleşmenin sağlanması, yargı makamlarının cezasızlık pratiğinin sonlandırılması ve faillerin insanlığa karşı suçlar kapsamında yargılanması taleplerinde ısrar eden, 27 Mayıs 1995'ten bu yana her cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda barışçıl bir şekilde sürdürdükleri eylemleri nedeniyle Cumartesi Annelerine/insanlarına verilmesi kararlaştırılmıştır.”

Ödül töreni 9 Mart, saat 14.00’te Diyarbakır Barosu’nun Tahir Elçi Konferans Salonu’nda düzenlenecek.

(AS)