ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 5 Mart 2024 14:56
 ~ Son Güncelleme: 5 Mart 2024 14:57
2 dk Okuma

Cumartesi Anneleri/İnsanları’na “Barış, Dostluk ve Demokrasi” ödülü

Diyarbakır Tabip Odası, bu yılki ödülünü “büyük bir azim ve kararlılıkla keyfi ve hukuk dışı engellemelere rağmen adalet beklentilerinden ve yakınlarının akıbetlerini sormaktan vazgeçmeyen” Cumartesi Anneleri/İnsanları’na verdi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Cumartesi Anneleri/İnsanları’na “Barış, Dostluk ve Demokrasi” ödülü
Fotoğraf: MA

Diyarbakır Tabip Odası, 1996’dan bu yana verdiği “Barış, Dostluk ve Demokrasi” ödülüne ilişkin oda binasında basın toplantısı düzenledi.

MA’nın haberine göre, açıklamaya İnsan Hakları Derneği (İHD), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Diş Hekimleri, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Eğitim ve Bilim Emekçileri sendikası (Eğitim Sen) üyeleri katıldı.

Açıklamada konuşan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, bu yılki “Barış, Dostluk ve Demokrasi” ödülünü Cumartesi Anneleri/İnsanları’na verdiklerini söyledi.

“Olağanüstü bir süreci yaşıyoruz”

Turan, bölgede barışçıl olmayan politikaların sürdürüldüğü bir dönemden geçildiğini vurgulayarak, “Barış talebinde bulunan, hak arama mücadelesi veren on binlerce kişinin tutuklandığı, halkın iradesinin yok sayılarak kayyum uygulamalarının devam ettiği, akademisyenlerin kıyıma uğratıldığı, basının ağır baskı ve sansür altında olduğu, hiç kimsenin kendini hukuksal güvencede görmediği, anti-demokratik uygulamaların artarak devam ettiği tarihin hiçbir döneminde görülmeyen olağanüstü bir süreci ne yazık ki hep beraber yaşadık/yaşamaya devam ediyoruz” dedi.

“Barış hiç bu kadar hayati olmadı”

Baskı, gözaltı ve tutuklamalara rağmen barış içerisinde bir ülke ve dünya umudunu büyüttüklerini ifade eden Turan, “Toplumu ötekileştiren, kutuplaştıran söylemlerin öne çıkarıldığı günümüzde barış, bu coğrafyada yaşayan halklar için, hiç bu kadar hayati olmadı. Ölümün, siyasal iktidar ve destekçilerince kutsandığı, başarı olarak gösterildiği ve saltanatların sürdürülmesinde kutsal bir anlam yüklendiği bir dönemde barış istemek yaşamsal önemdedir” diye konuştu.

“Faillerin insanlığa karşı suçtan yargılanmasında ısrarlı”

Turan, ödülle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Büyük bir azim ve kararlılıkla keyfi ve hukuk dışı engellemelere rağmen adalet beklentilerinden ve yakınlarının akıbetlerini sormaktan vazgeçmeyen; zorla kaybetme ve faili meçhullerde onarıcı adalet yaklaşımı gözetilerek hakikatle yüzleşmenin sağlanması, yargı makamlarının cezasızlık pratiğinin sonlandırılması ve faillerin insanlığa karşı suçlar kapsamında yargılanması taleplerinde ısrar eden, 27 Mayıs 1995'ten bu yana her cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda barışçıl bir şekilde sürdürdükleri eylemleri nedeniyle Cumartesi Annelerine/insanlarına verilmesi kararlaştırılmıştır.” 

Ödül töreni 9 Mart, saat 14.00’te Diyarbakır Barosu’nun Tahir Elçi Konferans Salonu’nda düzenlenecek.

(AS)

cumartesi anneleri/ insanları Diyarbakır Tabip Odası
ilgili haberler
Cumartesi Anneleri duruşma salonunu Galatasaray Meydanı’na çevirdi
2 Mart 2024
/yazi/cumartesi-anneleri-durusma-salonunu-galatasaray-meydanina-cevirdi-292606
Cumartesi Annesi/İnsanları: Sanık değil davacıyız
27 Şubat 2024
/haber/cumartesi-annesi-insanlari-sanik-degil-davaciyiz-292394
Tahir Elçi İnsan Hakları Ödülü, Cumartesi Anneleri/İnsanları’na
21 Ocak 2024
/haber/tahir-elci-insan-haklari-odulu-cumartesi-anneleri-insanlarina-290824
“ABDULLAH CANAN İÇİN ADALET İSTİYORUZ”
Cumartesi Anneleri’nden Akşener’e: Oğlumu mertçe getirdim, kalleşçe yok ettiniz
20 Ocak 2024
/haber/cumartesi-annelerinden-aksenere-oglumu-mertce-getirdim-kallesce-yok-ettiniz-290813
CUMARTESİ ANNELERİ 981. HAFTA
Cumartesi Anneleri/İnsanları: Mehmet Eymür’ü iyi bilmezdik
13 Ocak 2024
/haber/cumartesi-anneleri-insanlari-mehmet-eymuru-iyi-bilmezdik-290510
ilgili haberler
Cumartesi Anneleri duruşma salonunu Galatasaray Meydanı’na çevirdi
2 Mart 2024
/yazi/cumartesi-anneleri-durusma-salonunu-galatasaray-meydanina-cevirdi-292606
Cumartesi Annesi/İnsanları: Sanık değil davacıyız
27 Şubat 2024
/haber/cumartesi-annesi-insanlari-sanik-degil-davaciyiz-292394
Tahir Elçi İnsan Hakları Ödülü, Cumartesi Anneleri/İnsanları’na
21 Ocak 2024
/haber/tahir-elci-insan-haklari-odulu-cumartesi-anneleri-insanlarina-290824
“ABDULLAH CANAN İÇİN ADALET İSTİYORUZ”
Cumartesi Anneleri’nden Akşener’e: Oğlumu mertçe getirdim, kalleşçe yok ettiniz
20 Ocak 2024
/haber/cumartesi-annelerinden-aksenere-oglumu-mertce-getirdim-kallesce-yok-ettiniz-290813
CUMARTESİ ANNELERİ 981. HAFTA
Cumartesi Anneleri/İnsanları: Mehmet Eymür’ü iyi bilmezdik
13 Ocak 2024
/haber/cumartesi-anneleri-insanlari-mehmet-eymuru-iyi-bilmezdik-290510
Sayfa Başına Git