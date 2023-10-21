Cumartesi Anneleri/İnsanları serbest bırakıldı: "Galatasaray Meydanı’ndan vazgeçmeyeceğiz"

Cumartesi Anneleri/İnsanları, gözaltında kaybettirilen ve katledilenlerin akıbetini sormak ve faillerinin yargılanması talebiyle yürüttükleri adalet arayışının 969'uncu haftasında da bir araya geldi.

Ellerinde karanfillerle Galatasaray Meydanı’na doğru yürümek isteyen Cumartesi Anneleri/İnsanları, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ihlal kararına rağmen, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın “yasak” kararını gerekçe gösteren polisler tarafından yine engellendi.

Gözaltına alınan hak savunucuları yaklaşık 5 saat sonra serbest bırakıldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) milletvekilleri Özgül Saki, Cengiz Çiçek, Celal Fırat ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Ahmet Şık da alana gelerek hak savunucularına destek verdi.

Kalkanlar yetmedi, gözaltı araçlarıyla abluka

Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Kalkanlar yetmedi, bu sefer arkadaşlarımız gözaltı araçlarıyla ablukaya alındı. Abluka içinde yaşananlara hiç kimse tanıklık edemiyor. Endişeliyiz" ifadeleri kullanıldı.

Bir paylaşımda ise, "Yine kelepçe, yine gözaltı... Neden?" diye soruldu.

Polis, kayıp yakınları ve hak savunucularını abluka altında gözalrına aldı. 5 saat sonra serbest bırakılan Cumartesi Anneleri/İnsanları, "Buluşmamızda gözaltına alınan arkadaşlarımız 5 saat sonra Galatasaray Meydanına uzak 2 farklı hastaneden serbest bırakıldı. "Kayıplarımızı bulun" talebini dile getirmekten ve bu talebin mekanı olarak simgeleşmiş Galatasaray Meydanı’ndan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Cumartesi Anneleri/İnsanları: Berfo Ana, Cemil'i unutmayacağız

Ne olmuştu? İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı 25 Ağustos 2018'de yapılan Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın 700. buluşmasını "herhangi bir bildirimde bulunulmadığı" iddiasıyla yasakladı. Galatasaray Meydanı'nda toplanan Cumartesi Anneleri/İnsanları'na saldıran polis 23 kişiyi gözaltına aldı. Ardından 46 kişiye "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla dava açıldı.



1995'te gözaltında kaybedilen Hasan Ocak'ın ablası Maside Ocak, darp edilerek gözaltına alınanlar arasındaydı. 82 yaşındaki annesi Emine Ocak da polis şiddetine maruz kaldı.



Maside Ocak, kolluk görevlileri ve amiri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak Başsavcılığın soruşturmaya yer olmadığı kararı vermesi üzerine başvurduğu İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de itirazı kesin olarak reddedince Ocak dosyayı AYM'ye taşıdı.



Yüksek mahkeme, şubat ayında verdiği kararda Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen "toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal" edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.



Ardından AYM, Cumartesi İnsanları/Anneleri eylemine saldırıp Sebla Arcan'ı darp eden polis memurlarının, kötü muamele ve eziyet yasağını ihlal ettiğine hükmetti. Görevlilerin yargılanması ve Arcan'a 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.



Bu iki AYM kararına rağmen, hak savunucularının Galatasaray'da basın açıklaması yapması polis şiddetiyle engelleniyor.

(NT/AÖ)