ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 31 Mayıs 2024 10:42
 ~ Son Güncelleme: 31 Mayıs 2024 10:48
2 dk Okuma

Cumartesi Anneleri/İnsanları: Nora Annemizi kaybettik

Plaza de Mayo’nun kurucu annelerinden Nora Morales de Cortiñas, 94 yaşında hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Cumartesi Anneleri/İnsanları: Nora Annemizi kaybettik

Cumartesi Anneleri/İnsanları, “Nora Annemizi kaybettik, çok üzgünüz. Plaza de Mayo’nun kurucu annelerinden Nora Morales de Cortiñas, 94 yaşında hayatını kaybetti” açıklamasını yaptı.

Arjantinli Ana Woolf, Plaza de Mayo Anneleri'ni Anlatıyor
Arjantinli Ana Woolf, Plaza de Mayo Anneleri'ni Anlatıyor
24 Mayıs 2011

Açıklamada, Nora Morales de Cortiñas’ın, kayıp yakınlarıyla dayanışmanın sembolü olduğunu belirttiler:

“Nora, 1977'de Buenos Aires/ Castelar kentinde gözaltına alındıktan sonra kaybedilen oğlu Gustavo’yu aramakla kalmadı, dünyadaki kayıp yakınlarıyla dayanışmayı da mücadelesinin bir parçası haline getirdi. Defalarca Cumartesi Anneleri’ni ziyaret etti, onlarla Galatasaray’da oturdu. Cesareti ve kararlılığıyla bize de ilham olan sevgili Nora güle güle… Seni aramızdan ayrılan Cumartesi Anneleri ile birlikte Hafıza, Hakikat ve Adalet mücadelemizde yaşatacağız…”

Galatasaray meydanında konuşmuştu

Arjantin’deki Plaza de Mayo annelerinden Nora Morales de Cortiñas’ın, Galatasaray meydanındaki 417. Buluşmaya da katılmıştı.

“Kayıplar Bulununca Baharı Yaşayacağız”
CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI
“Kayıplar Bulununca Baharı Yaşayacağız”
23 Mart 2013

Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın oturma eylemine katılan Cortiñas, boynundaki karttaki oğlu Carlos Gustavo Cortinas’ın fotoğrafını göstererek kendisinin de bir kayıp annesi olduğunu anlattı. Başında, oğlunun ismi yazan beyaz başörtüsü takılıydı.

“36 yıl süren mücadele sonrası kazanımlara başladık”

Nora Morales de Cortiñas buradaki konuşmasında, Arjantin’de de benzer süreçleri yaşadıklarını söyledi:

“36 yıl süren mücadele sonrası kazanımlara başladık. Kaybettirenler yargılanmaya başladı. Fakat bununla yetinmiyor, arşivlerin açılmasını, kayıpların başına ne geldiğinin açıklanmasını istiyoruz.

Arjantin’de ayrıca ailelerinden alınıp bilinmeyen ailelere verilen 400’e yakın çocuğun akıbetini de arıyoruz. Barış ve hesaplaşma sürecinden geçiyorsunuz. Barışın olması daha fazla kayıpların olmaması için önemlidir.

Arjantin’de her perşembe toplanarak, 30 bine yakın kayıp insanın hesabını soruyoruz. Dünyanın buna benzer olaylarının yaşandığı her yerinde hesap sormaya devam edeceğiz.”

Cortinas konuşmasını, Arjantin’deki eylemlerinin sloganı ile bitirdi: “Kayıplarımız her zaman bizim yanımızda. Şimdi ve her zaman yanımızda olacak.”

Plaza de Mayo Anneleri mücadelelerinin 46. yılını geride bıraktı
HAFIZA, HAKİKAT VE ADALET UĞRUNA
Plaza de Mayo Anneleri mücadelelerinin 46. yılını geride bıraktı
2 Mayıs 2023
Plaza de Mayo Anneleri, 1976-1983 yılları arasındaki askeri diktatörlük döneminde, çocukları kaybedilen Arjantinli annelerce kuruldu. İlk eylemlerine 1977'de başkent Buenos Aires’teki Plaza de Mayo’da, Casa Rosada başkanlık sarayının önünde başladılar. Beyaz başörtüsü takan anneler, askeri rejimin işlediği suçları ifşa etmeye çalıştı. Mücadeleleri tüm dünyada insan hakları hareketine ilham verdi.

(AS)

plaza de mayo anneleri plaza de mayo cumartesi anneleri/ insanları
ilgili haberler
HAFIZA, HAKİKAT VE ADALET UĞRUNA
Plaza de Mayo Anneleri mücadelelerinin 46. yılını geride bıraktı
2 Mayıs 2023
/haber/plaza-de-mayo-anneleri-mucadelelerinin-46-yilini-geride-birakti-278055
Plaza de Mayo Anneleri'nin kurucusu Carmen Cobo hayatını kaybetti
4 Nisan 2021
/haber/plaza-de-mayo-anneleri-nin-kurucusu-carmen-cobo-hayatini-kaybetti-241858
GALATASARAY'DA 500. HAFTA
Rosa Arjantin'den Cumartesi'yi Selamlıyor
24 Ekim 2014
/yazi/rosa-arjantin-den-cumartesi-yi-selamliyor-159393
CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI
“Kayıplar Bulununca Baharı Yaşayacağız”
23 Mart 2013
/haber/kayiplar-bulununca-bahari-yasayacagiz-145333
ilgili haberler
HAFIZA, HAKİKAT VE ADALET UĞRUNA
Plaza de Mayo Anneleri mücadelelerinin 46. yılını geride bıraktı
2 Mayıs 2023
/haber/plaza-de-mayo-anneleri-mucadelelerinin-46-yilini-geride-birakti-278055
Plaza de Mayo Anneleri'nin kurucusu Carmen Cobo hayatını kaybetti
4 Nisan 2021
/haber/plaza-de-mayo-anneleri-nin-kurucusu-carmen-cobo-hayatini-kaybetti-241858
GALATASARAY'DA 500. HAFTA
Rosa Arjantin'den Cumartesi'yi Selamlıyor
24 Ekim 2014
/yazi/rosa-arjantin-den-cumartesi-yi-selamliyor-159393
CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI
“Kayıplar Bulununca Baharı Yaşayacağız”
23 Mart 2013
/haber/kayiplar-bulununca-bahari-yasayacagiz-145333
Sayfa Başına Git