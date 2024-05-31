Cumartesi Anneleri/İnsanları, “Nora Annemizi kaybettik, çok üzgünüz. Plaza de Mayo’nun kurucu annelerinden Nora Morales de Cortiñas, 94 yaşında hayatını kaybetti” açıklamasını yaptı.

Arjantinli Ana Woolf, Plaza de Mayo Anneleri'ni Anlatıyor

Açıklamada, Nora Morales de Cortiñas’ın, kayıp yakınlarıyla dayanışmanın sembolü olduğunu belirttiler:

“Nora, 1977'de Buenos Aires/ Castelar kentinde gözaltına alındıktan sonra kaybedilen oğlu Gustavo’yu aramakla kalmadı, dünyadaki kayıp yakınlarıyla dayanışmayı da mücadelesinin bir parçası haline getirdi. Defalarca Cumartesi Anneleri’ni ziyaret etti, onlarla Galatasaray’da oturdu. Cesareti ve kararlılığıyla bize de ilham olan sevgili Nora güle güle… Seni aramızdan ayrılan Cumartesi Anneleri ile birlikte Hafıza, Hakikat ve Adalet mücadelemizde yaşatacağız…”

Galatasaray meydanında konuşmuştu

Arjantin’deki Plaza de Mayo annelerinden Nora Morales de Cortiñas’ın, Galatasaray meydanındaki 417. Buluşmaya da katılmıştı.

CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI “Kayıplar Bulununca Baharı Yaşayacağız”

Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın oturma eylemine katılan Cortiñas, boynundaki karttaki oğlu Carlos Gustavo Cortinas’ın fotoğrafını göstererek kendisinin de bir kayıp annesi olduğunu anlattı. Başında, oğlunun ismi yazan beyaz başörtüsü takılıydı.

“36 yıl süren mücadele sonrası kazanımlara başladık” Nora Morales de Cortiñas buradaki konuşmasında, Arjantin’de de benzer süreçleri yaşadıklarını söyledi: “36 yıl süren mücadele sonrası kazanımlara başladık. Kaybettirenler yargılanmaya başladı. Fakat bununla yetinmiyor, arşivlerin açılmasını, kayıpların başına ne geldiğinin açıklanmasını istiyoruz. Arjantin’de ayrıca ailelerinden alınıp bilinmeyen ailelere verilen 400’e yakın çocuğun akıbetini de arıyoruz. Barış ve hesaplaşma sürecinden geçiyorsunuz. Barışın olması daha fazla kayıpların olmaması için önemlidir. Arjantin’de her perşembe toplanarak, 30 bine yakın kayıp insanın hesabını soruyoruz. Dünyanın buna benzer olaylarının yaşandığı her yerinde hesap sormaya devam edeceğiz.” Cortinas konuşmasını, Arjantin’deki eylemlerinin sloganı ile bitirdi: “Kayıplarımız her zaman bizim yanımızda. Şimdi ve her zaman yanımızda olacak.”

HAFIZA, HAKİKAT VE ADALET UĞRUNA Plaza de Mayo Anneleri mücadelelerinin 46. yılını geride bıraktı

Plaza de Mayo Anneleri, 1976-1983 yılları arasındaki askeri diktatörlük döneminde, çocukları kaybedilen Arjantinli annelerce kuruldu. İlk eylemlerine 1977'de başkent Buenos Aires’teki Plaza de Mayo’da, Casa Rosada başkanlık sarayının önünde başladılar. Beyaz başörtüsü takan anneler, askeri rejimin işlediği suçları ifşa etmeye çalıştı. Mücadeleleri tüm dünyada insan hakları hareketine ilham verdi.

(AS)