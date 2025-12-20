Cumartesi Anneleri/İnsanları: Nihat Aydoğan nerede?

Cumartesi Anneleri/İnsanları, 1082. hafta buluşmasında 31 yıl önce gözaltında kaybedilen Nihat Aydoğan’ın akıbetini sordu.

Galatasaray Meydanı’nda polis bariyerlerinin önünde gerçekleştirilen buluşmada, kayıp yakınları kaybedilenlerin fotoğraflarını ve karanfiller taşıdı.

Haftanın basın açıklamasını Cumartesi Anneleri/İnsanları adına insan hakları savunucusu ve İHD Merkez Yürütme Kurulu üyesi Gülseren Yoleri okudu.

"Hakikatleri açığa çıkartın"

Açıklamada, Nihat Aydoğan dosyasında yıllardır sürdürülen inkâr ve cezasızlık politikalarına vurgu yapılarak, hakikatin ortaya çıkarılması ve adaletin sağlanması çağrısı yinelendi. Açıklama şöyle:

“Nihat Aydoğan nerede? Kayıp yakınlarının hakikati bilme hakkı; insan onurunun korunması, etkili başvuru hakkı ve adalete erişim hakkının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu hak, yalnızca bireysel bir talep olmayıp, devletin geçmişte işlenen ağır insan hakları ihlallerini açığa çıkarma, sorumluları tespit etme ve hesap verebilirliği sağlama yönündeki pozitif yükümlülüğünün de bir gereğidir.

Hakikatin ortaya çıkarılması; gözaltına alınan kişilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını, kaybedilme olayında sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin tespit edilmesini ve cezasızlık pratiğinin sona erdirilmesini zorunlu kılar. 1082. haftamızda, 31 yıldır inkâr ve cezasızlık politikalarıyla sonuçsuz bırakılan Nihat Aydoğan dosyasında hakikatin ortaya çıkarılması ve adaletin sağlanması talebimizi bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz.

39 yaşındaki Nihat Aydoğan, Mardin ili Midyat ilçesi Doğançay Köyü’nde yaşıyordu. Koruculuk sistemini kabul etmeyen köy halkı üzerinde yoğun bir baskı uygulanıyordu.

Daha önce gözaltına alınan, ağır işkenceye maruz kalan ve serbest bırakılan Nihat Aydoğan da güvenlik güçlerinin tehdidi altında yaşıyordu. 30 Kasım 1994 tarihinde sabah erken saatlerde, Aydoğan ailesinin evi çok sayıda özel tim mensubu, asker ve korucu tarafından basıldı; Nihat Aydoğan, eşi ve çocuklarının gözü önünde ağır biçimde darbedilerek, elleri ve gözleri bağlı şekilde Midyat Jandarma Karakolu’na, ardından Mardin Jandarma Merkez Komutanlığı’na götürüldü.

Yetkili makamlar, Nihat Aydoğan’ı arayan ailesine onun gözaltına alındıktan yaklaşık 20 gün sonra savcılığa sevk edildiğini ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını söyledi.

Bunun üzerine eşi Halime Aydoğan, bir dilekçe ile savcılığa başvurdu; ancak savcı kendisine ‘eşin dağa gitmiştir, bir daha bu kapıya gelme’ dedi. Aradan geçen uzun yılların ardından Nihat Aydoğan hakkında nüfus kayıtlarına ölüm kaydı düşüldüğü ortaya çıktı.

Ailenin ölümün gerçekleştiği tarih, yer ve mezar bilgisine ilişkin soruları yanıtsız bırakıldı. Ölüm bildiriminde bulunan köy muhtarı, bu bildirimi jandarma komutanının baskısı altında ve gerçeğe aykırı şekilde düzenlediğini itiraf etti.

Aydoğan Ailesi’nin bugüne kadar yaptığı tüm başvurular etkisiz bırakıldı; olayın koşullarını, sorumlularını ve delilleri ortaya koyacak nitelikte etkili, bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yürütülmedi.

Son olarak, Nihat Aydoğan’ın da aralarında bulunduğu Midyat kayıplarına ilişkin olarak İnsan Hakları Derneği aracılığıyla yeniden yapılan başvuru üzerine Midyat Cumhuriyet Savcılığı tarafından bir fezleke hazırlandı.

Ancak savcılık, kişilerin kaybedildiğine dair bilgi bulunmadığını iddia ederek kapatılması talebiyle dosyayı Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. 1082. haftamızda adli ve idari makamlara açık çağrımızdır: Nihat Aydoğan, devletin fiilî denetimi ve koruması altındayken kaybedildi. Yetkili makamlar; yaşam hakkı, işkence yasağı ve etkili başvuru hakkı kapsamında doğan yükümlülüklerini yerine getirerek, Nihat Aydoğan’ın akıbetini açıklığa kavuşturmalı, olayda sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında etkin soruşturma ve kovuşturma yürütülmesini sağlamalıdır.

Kaç yıl geçerse geçsin, Nihat Aydoğan ve tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz.”