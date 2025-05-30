Cumartesi Anneleri/İnsanları'na 30. yıl selamı

1980’ler ve 1990’larda zorla kaybedilen yakınları için adalet talep eden Cumartesi Anneleri/İnsanları, 27 Mayıs itibarıyla Galatasaray Meydanı'ndaki direnişlerinin 30. yılını geride bıraktı.

İsmi açıklanmayan bir sokak sanatçısı, Galatasaray Meydanı’nın duvarına yaptığı çalışmayla Cumartesi Anneleri/İnsanları'nı ve onların mücadelesini görünür kıldı.

Kayıp yakınları, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımda “Galatasaray Meydanı’na çıkışımızın 30. yılında, meydanın hemen yanı başına yaptığı anlamlı çalışmayla Cumartesi Anneleri'ni selamlayan sokak sanatçısına kalpten teşekkür ederiz,” dedi.

Sanatçının müdahalesi, yıllardır süren polis baskısına, eylem yasaklarına ve Galatasaray Meydanı'nın çevresinin bariyerlerle kapatılmasına karşı bir dayanışma mesajı olarak yorumlandı.

Galatasaray Meydanı’na çıkışımızın 30. yılında, meydanın hemen yanı başına yaptığı anlamlı çalışmayla Cumartesi Anneleri'ni selamlayan sokak sanatçısına kalpten teşekkür ederiz.#CumartesiAnneleri30Yıl pic.twitter.com/SoOMFh6ld1 — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) May 29, 2025