Cumartesi Anneleri/İnsanları'na 30. yıl selamı

1980’ler ve 1990’larda zorla kaybedilen yakınları için adalet talep eden Cumartesi Anneleri/İnsanları, 27 Mayıs itibarıyla Galatasaray Meydanı'ndaki direnişlerinin 30. yılını geride bıraktı.
İsmi açıklanmayan bir sokak sanatçısı, Galatasaray Meydanı’nın duvarına yaptığı çalışmayla Cumartesi Anneleri/İnsanları'nı ve onların mücadelesini görünür kıldı.
Kayıp yakınları, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımda “Galatasaray Meydanı’na çıkışımızın 30. yılında, meydanın hemen yanı başına yaptığı anlamlı çalışmayla Cumartesi Anneleri'ni selamlayan sokak sanatçısına kalpten teşekkür ederiz,” dedi.
Sanatçının müdahalesi, yıllardır süren polis baskısına, eylem yasaklarına ve Galatasaray Meydanı'nın çevresinin bariyerlerle kapatılmasına karşı bir dayanışma mesajı olarak yorumlandı.
Galatasaray Meydanı’na çıkışımızın 30. yılında, meydanın hemen yanı başına yaptığı anlamlı çalışmayla Cumartesi Anneleri'ni selamlayan sokak sanatçısına kalpten teşekkür ederiz.#CumartesiAnneleri30Yıl pic.twitter.com/SoOMFh6ld1— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) May 29, 2025
AYM kararları hâlâ uygulanmıyor
Cumartesi Anneleri/İnsanları, 1980 askeri darbesinden sonra ve 1990’lardaki olağanüstü hâl döneminde gözaltında zorla kaybedilen ve öldürülen yüzlerce kişinin akıbeti ve nerede olduğunun soruşturulması talebiyle Galatasaray Meydanı’ndaki barışçıl toplanmalarına 27 Mayıs 1995’te başladı.
Devletin güvenlik aygıtında ve paramiliter gruplar içinde yer aldığı öne sürülen faillerin çoğu, 30 yıllık zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle davaların düşmesi sonucu adaletten kaçabildi. Mahkemeye taşınabilen davalarda ise şüpheli failler beraat etti.
Ağustos 2018’den bu yana Galatasaray Meydanı, erişimi engelleyen metal bariyerlerle çevrili ve silahlı polisler meydanın etrafında gece gündüz nöbet tutuyor. 2022 ve 2023 yıllarında verilen ve Cumartesi Anneleri/İnsanları’ndan başvurucuların barışçıl toplanma özgürlüğü haklarının ihlal edildiğine hükmederek ihlalin tekrarlanmamasını isteyen iki Anayasa Mahkemesi kararı hâlâ uygulanmıyor.
Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın, bu bağlayıcı kararların ardından Nisan-Kasım 2023 tarihleri arasında meydanda gerçekleştirmek istedikleri toplanma girişimleri güvenlik güçlerinin şiddetli müdahalesiyle karşılaştı ve grup üyeleri gözaltına alındı. Kasım 2023’ten bu yana polis müdahalesi ve gözaltılar sona ermiş olsa da yetkililer, metal polis bariyerlerinin önünde gerçekleştirilen haftalık protestolara katılabilecek kişi sayısını keyfi olarak 10 kişi ile sınırlandırdı. (TY)