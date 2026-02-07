Cumartesi Anneleri/İnsanları: Mehmet Şirin Maltu nerede?

Cumartesi Anneleri/İnsanları, 1089. hafta buluşmasında 31 akıbeti gizlenen, failleri cezasızlıkla korunan Mehmet Şirin Mutlu dosyası için adalet talebiyle Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi.

Polis bariyerlerinin önünde yapılan buluşmada, kayıpların fotoğrafları ve karanfiller taşınırken, Cumartesi Anneleri/İnsanları adına açıklamayı Zeynep Yıldız okudu.

CUMARTESİ İNSANLARI/ANNELERİ "24 Yıldır Oğlumdan Bir Haber Alabilme Umuduyla Yaşıyorum”

Gözaltına alındı, işkenceye maruz bırakıldı

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı, on beş hanelik Zediya Mezrası’nda yaşayan 17 yaşındaki Mehmet Şirin Maltu’nun 31 Ocak 1995 gecesi kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındığını hatırlatan Yıldız, şunları kaydetti:

“Aralarında askerlerin, özel tim mensuplarının ve köy korucularının bulunduğu güvenlik güçleri, panzerler eşliğinde Maltu Ailesi’nin evine baskın yaptı. Kimlik kontrolünün ardından Mehmet Şirin Maltu evden çıkarıldı. O gece sabah saat 04.00’e kadar, köydeki tüm evlerden, açık alanda işkence gören Mehmet Şirin’in çığlıkları duyuldu. Ardından askeri bir araca bindirilerek götürüldü.

“Ertesi gün, saat 12.00 sularında, dört araç eşliğinde Mehmet Şirin Maltu; elleri ve ayakları bağlı, başına çuval geçirilmiş halde köye geri getirildi. Açık alanda, askerler tarafından saatlerce darp edildi. Ailesi ve köylüler; askerlerin ondan kendilerine yer göstermesini istediklerini, Mehmet Şirin’in ise defalarca ‘Bilmiyorum!’ diye haykırdığını duydu.”

Gözaltında olmadığı söylendi

Açıklamaya göre, işkence sonrası ayakta duramaz hale gelen Mehmet Şirin Maltu’yu askerler taşıyarak araca bindirdi ve bölgeden götürdü. Aile aynı günlerde baskına katılan güçlerin bağlı olduğu Bekirhan ve Kozluk jandarma karakollarına başvurdu ancak çocuklarının gözaltında bulunmadığı söylendi.

Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak aynı günlerde Batman Komando Taburu’nda gözaltında tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bir kişi, Maltu Ailesi’ne Mehmet Şirin Maltu’yu taburda gördüğünü ve altı gün boyunca birlikte gözaltında tutulduklarını anlattı.

“Ailenin savcılığa yaptığı başvuruda, soruşturma açılabilmesi için aile dışından iki tanık göstermeleri istendi. Olayın tanığı olan köylüler, dönemin ağır baskı ve korku ortamı nedeniyle tanıklık yapamadı. Tüm başvurular sonuçsuz kaldı. Mehmet Şirin Maltu’dan bir daha haber alınamadı.”

Etkin soruşturma çağrısı

Zeynep Yıldız, Mehmet Şirin Maltu dosyasında bugüne kadar etkili soruşturma yürütme yükümlülüğünün ihlal edildiğini söyledi.

İnkâr ve cezasızlık uygulamalarına son verilmesi çağrısında bulunan Yıldız, Maltu’nun akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını, gözaltı sürecinde sorumluluğu bulunan tüm kamu görevlilerinin tespit edilmesini ve yargı önüne çıkarılmasını istedi.

Yıldız sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Maltu Ailesi’nin ve toplumun hakikati bilme ve adalete ulaşma talebi, devletin hukuki sorumluluğudur. Mehmet Şirin Maltu için etkin ve sonuç alıcı bir soruşturma derhal başlatılmalıdır. Kaç yıl geçerse geçsin Mehmet Şirin Maltu için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz.”

(VC)