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Yayın Tarihi: 13 Ocak 2024 12:39
 ~ Son Güncelleme: 13 Ocak 2024 14:10
3 dk Okuma

CUMARTESİ ANNELERİ 981. HAFTA

Cumartesi Anneleri/İnsanları: Mehmet Eymür’ü iyi bilmezdik

Yaşamını kaybeden 9 asker için başsağlığı diledikten sonra haftanın açıklamasını yapan Cumartesi Anneleri/İnsanları, “29 yıldır soruyoruz: Mehmet Fındık, Ömer Fındık ve Ömer Kartal nerede?” diye sordu.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Cumartesi Anneleri/İnsanları: Mehmet Eymür’ü iyi bilmezdik
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

Gözaltında kayıplar bulunsun, failler cezalandırılsın” talepleri ile Cumartesi Anneleri / İnsanları, 981. hafta eylemlerini bugün Galatasaray Meydanı'nda yaptı.  

Hak savunucularından sadece 10 kişinin basın açıklamasına katılmasına izin verildi.

Not: Kayıp yakınları 4 Kasım 2023 tarihinden itibaren her hafta Galatasaray Meydanı'nda açıklama yapıyor. 

"Barış istiyoruz"

Açıklama öncesinde konuşan hak savunucusu Cumartesi Annesi/İnsani Sebla Arcan, Irak Kuzeyinde hayatını kaybeden 9 asker için başsağlığı diledi:

“Artık yeter. Anneler evlat acısı yaşamasın istiyoruz. Bu topraklarda şairin dediği gibi ‘Ölümün yalnızca ecelden olmasını istiyoruz’. Evladını kaybeden annelerin acısını tüm kalbimle paylaşıyor ve başsağlığı diliyoruz. Barış istiyoruz.”

“Hakikat açığa çıkarılsın, sorumlular yargılansın”

Haftanın açıklamasını 19 Ekim 1995’ten bu yana kendisinden haber alınamayan Fehmi Tosun’un kızı avukat ve hak savunucusu Jiyan Tosun okudu.

“29 yıldır soruyoruz: Mehmet Fındık, Ömer Fındık ve Ömer Kartal nerede?” diyerek sözlerine balayan Tosun şöyle seslendi:

*Ülkemizde yüzlerce insan devlet kurumları eliyle kendilerinden geriye hiçbir iz bırakılmadan kaybedildi. Devlet, hesap verme yükümlülüğünü yerine getirmedi. Suçun fail ve sorumluları cezasızlıkla korundu, yaşananlar görmezden gelindi.

*Suçun failleri, suça neden olan faktörler ve kaybedilenlerin maruz kaldıkları fiil ve işlemler hakkında kayıp yakınlarının hakikati bilme talepleri bugüne kadar karşılık bulmadı. Ne yazık ki, iktidarlar değişse de hakikat ve adalet karşıtı rejimde bir değişiklik olmadı.

*981. haftamızda 29 yıldır hukukun işletilmediği, hakikatin inkâr edildiği Mehmet Fındık, Ömer Fındık ve Ömer Kartal dosyasında adalet talebiyle Galatasaray Meydanı’nın önünde bulunuyoruz.

* 981. haftamızda bir kez daha Mehmet Fındık, Ömer Fındık ve Ömer Kartal dosyasında maddi gerçeğin açığa çıkması, suçun fail ve sorumlularının tespit edilerek cezalandırılmaları için adli makamları göreve çağırıyoruz. 

*Kaç yıl geçerse geçsin, Mehmet Fındık, Ömer Fındık ve Ömer Kartal için tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Mehmet Eymür

Açıklama sonrası konuşan Sebla Arcan, Eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür’ün ölümüne dair konuştu:

“Ölenin arkasından kötü konuşulmaz fakat biz Mehmet Eymür’ü iyi bilmezdik” dedi. 

Eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
Eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
Bugün 11:39

Mehmet Fındık, Ömer Fındık ve Ömer Kartal nasıl kaybedildi?

31.12.1995 tarihinde saat 13:30’da Silopi Doruklu Köyü muhtarı Mehmet Fındık telefonla arandı. Arayan kişi “Jandarma Komutanlığından arıyoruz. Bize yılbaşı için üç tane hindi getirin” dedi. 

13 yıldır muhtarlık yapan Mehmet Fındık, can güvenliğinden endişe ettiği için yanına kardeşi Ömer Fındık ve kuzeni Ömer Kartal’ı aldı. Birlikte hindileri götürmek üzere Mehmet Fındık’ın otomobili ile köyden ayrıldılar.

Uzun bir zaman geçmesine rağmen üç köylü geri dönmedi. Tedirgin olan aileleri, Silopi İlçe Jandarma Komutanlığına gittiler. Burada kendilerine “Yakınlarınız buraya geldi, hindileri bırakıp Emniyete gittiler.” denildi. Bunun üzerine aileler, Emniyet Müdürlüğüne gittiler. Burada da “Bize hindi getirdiler, sonra da köye gittiler.” denildi. 

Köye geri dönen aileler, onların gelmediğini görünce yeniden Silopi Emniyet Müdürlüğüne gittiler. Köyde arabası olan herkes o gece emniyetin önüne geldi.

“Yakınlarımızı almadan buradan gitmeyiz” diyen köylülerin üzerine panzer sürüldü ve ateş açıldı. Bunun üzerine köye döndüler. Onlar köye döndükten iki-üç saat sonra Silopi’den bir helikopter havalandı.

Aileler, kaybolan yakınlarının bu helikopter ile Silopi’den çıkarılmış olabileceğini düşündü. 

Ertesi gün Mehmet Fındık’a ait araç Cudi Mahallesinde Silopi Emniyet Müdürlüğüne 300-400 metre uzaklıkta terkedilmiş olarak bulundu.

Araç, sürtünmeden dolayı çizilmiş, Silopi Emniyet Müdürlüğünün kapısının boyası çizilen yerlere bulaşmıştı. 

Aileler, yakınlarının bulunması talebiyle Silopi ve Cizre Kaymakamlıklarına, Silopi Emniyet Müdürlüğü ve Silopi Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Ancak başlatılan soruşturmada hiçbir ilerleme kaydedilmedi. 39 yaşındaki Mehmet Fındık, 22 yaşındaki Ömer Fındık ve 24 yaşındaki Ömer Kartal’dan bir daha haber alınamadı.

26.01.2009 tarihinde aileler, tekrar Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Başvurularında yakınlarının Silopi Emniyet Müdürlüğü’nde kaybedildiğini düşündüklerini, o dönem görev yapan memurlardan ve Silopi İlçe Jandarma Komutanı Halil Yüzbaşı’dan şikayetçi olduklarını belirtiler. Ancak bu soruşturma da 2015 yılında takipsizlik kararı ile kapatıldı. 

*Bu bilgileri İHD Kayıplar Komisyonu'nun 981. hafta açıklamasından aldık.

(EMK)

Cumartesi Anneleri/İnsanları Mehmet Eymur Mehmet Eymür Cumartesi Anneleri 981. hafta Ömer Kartal
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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