Cumartesi Anneleri/İnsanları: İnkar sürdükçe hakikat ortaya çıkamaz

Cumartesi Anneleri/İnsanları, gözaltında zorla kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek amacıyla sürdürdükleri eylemlerinin 1118’inci haftasında Beyoğlu’ndaki Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi.

Yarın (30 Ağustos) Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü olması dolayısıyla yapılan açıklamanın basın metnini İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon üyesi Sebla Arcan okudu.

Arcan, 30 Ağustos’un dünyanın farklı bölgelerinde zorla kaybedilen insanların akıbetinin ortaya çıkarılması ve zorla kaybetmelerin bir daha yaşanmaması için verilen mücadelenin ortak günü olduğu söyledi.

“Yarın, dünyanın dört bir yanında kayıp yakınları, kendilerinden zorla koparılan sevdiklerinin akıbetini öğrenmek için aynı soruyu soracak: Neredeler? Biz de bu mücadelenin bir parçası olarak Galatasaray’dan soruyoruz: Kayıplarımız nerede?” dedi.

Türkiye'de zorla kaybetmenin tarihi

“İnkar ve cezasızlık suçun devamıdır”

Zorla kaybetmenin yalnızca bir kişinin devletin kontrolü altındayken ortadan kaybedilmesinden ibaret olmadığını belirten Arcan, ardından gelen inkarın, soruşturmaların etkisiz bırakılmasının ve faillerin korunmasının da suçun devamı olduğu kaydetti. Şunları ekledi:

“Sevdiklerimiz güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı ve bir daha geri dönmedi.

Devlet, onların akıbetini ortaya çıkarmak yerine inkar etti. Soruşturmalar etkisizleştirildi. Deliller karartıldı. Failler ve sorumlular korundu. İnkar ve cezasızlıkla suçun üzeri örtüldü.

Bugün hâlâ kayıplarımızı aramak, nerede olduklarını sormak ve hakikatin peşinden gitmek zorunda bırakılıyorsak, bunun nedeni inkâr ile cezasızlık düzeninin sürdürülmesidir.

Biliyoruz: İnkar sürdükçe hakikat ortaya çıkamaz. Cezasızlık sürdükçe adalet sağlanamaz. Adalet sağlanmadıkça yeni ihlallerin önü alınamaz. Bu nedenle talebimiz yalnızca kayıplarımızın bulunması değildir.

Hakikatin açığa çıkarılmasını, fail ve sorumlulardan hesap sorulmasını, adaletin sağlanmasını ve bir daha hiç kimsenin zorla kaybedilmemesini istiyoruz.”

“Talebimiz yalnızca kayıplarımızın bulunması değil”

30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü dolayısıyla devleti yönetenlere seslenen Arcan, “Devletin görevi suçları gizlemek değil, açığa çıkarmaktır. Failleri korumak değil, hesap vermelerini sağlamaktır. Aileleri susturmak değil, hakikati bilme haklarını güvence altına almaktır” dedi.

Geçmişteki ağır insan hakları ihlalleriyle yüzleşilmeden, mağdurların hakları tanınmadan ve cezasızlık sona erdirilmeden “gerçek bir barıştan ve demokrasiden söz edilemeyeceğini” ifade etti.

Ayrıca mücadelenin yalnızca geçmişte işlenen suçların hesabının sorulmasıyla sınırlı olmadığı anlatarak “İhlal üreten sistemin değişmesini, insan haklarını merkeze alan bir hukuk düzeninin kurulmasını istiyoruz.” diye konuştu.

Geçmişle yüzleşen, hakikati açığa çıkaran, kayıp yakınlarının haklarını tanıyan ve sorumluların hesap vermesini sağlayan bir hukuk düzeni kurulması gerektiğini ekledi.

Açıklama, “Hakikat olmadan adalet, adalet olmadan barış, yüzleşme olmadan demokrasi olmaz” sözleriyle sona erdi.

KEREM ÇİFTÇİOĞLU YAZDI Türkiye’de Cezasızlık: Zorla Kaybetme İnsanlık Suçu

(HA)