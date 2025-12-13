Cumartesi Anneleri/İnsanları: İbrahim Demir ve Agit Akipa’ya ne oldu?

Cumartesi Anneleri/İnsanları, 1081. hafta buluşmasında 34 yıldır sonuçsuz bırakılan İbrahim Demir ve Agit Akipa dosyası için adalet talebiyle Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi.

Polis bariyerlerinin önünde yapılan buluşmada, kayıpların fotoğrafları ve karanfiller taşınırken, Cumartesi Anneleri/İnsanları adına açıklamayı Maside Ocak okudu.

“34 yıldır sormaya devam ediyoruz: İbrahim Demir ve Agit Akipa’ya ne oldu?” diyen Ocak, şunları kaydetti:

“36 yaşındaki İbrahim Demir ve 39 yaşındaki Agit Akipa, Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Çukurlu Köyü’nde yaşıyordu. Agit Akipa aynı zamanda köyün muhtarıydı. 12 Aralık 1991 tarihinde İbrahim Demir ve Agit Akipa, İdil’den evlerine dönmek için köylülerle birlikte bindikleri traktör yolda askerler tarafından durduruldu. Demir ve Akipa, Dargeçit Anıtlı Tabur Komutanlığı’na bağlı Ağaçlı mezrasında bulunan piyade bölük komutanı ve askerleri tarafından gözaltına alındı.”

İşkenceyle öldürüldüler

Ailelerin jandarma karakoluna gittiğini, karakol komutanının ailelere “Onları hiç görmedik” dediğini aktaran Ocak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir asker ise gizlice aileleri ‘Mağaralara gidin’ diye yönlendirdi. Aileler köylülerle birlikte askerin işaret ettiği bölgeyi karış karış aradı. 13 Aralık 1991 tarihinde, girişi taşla örülerek kapatılmış bir mağarada kayıpların işkence görmüş, gözleri ve elleri bağlanmış haldeki cansız bedenlerine ulaşıldı.

“Olayla ilgili başlatılan soruşturmada İdil Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağaçlı mezrasında bulunan Piyade Bölük Komutanı Üsteğmen ile ilgili er ve erbaşların ‘adam öldürme’ suçundan şüpheli olduğuna kanaat getirdi. Ancak Dargeçit Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu, savcılığa soruşturma izni vermedi ve bu karar şüphelilerin yargılanmasını engelledi.”

Soruşturmalar sonuçsuz kaldı

Maside Ocak, ailelerin 2011 yılında avukatları Tahir Elçi aracılığıyla yeniden suç duyurusunda bulunduğunu hatırlattı. Savcılığın, yeni soruşturma kapsamında dosyaya ulaşmak için ilgili kurumlara başvurdu; ancak kurumlar arşivlerinde dosya, bilgi ya da belge bulamadıklarını bildirdi.

Ocak ayrıca, İdil Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyayı kaybeden Dargeçit Kaymakamlığı görevlileri hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçundan soruşturma başlattığını; ancak soruşturmaların sonuç vermediğini ve dosyanın zamanaşımı gerekçesiyle kapandığını belirtti.

“Adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz”

Ocak, “Adaletin sağlanması, yalnızca bugünün değil; geçmişte işlenen suçların da doğru ve etkili biçimde yargılanmasıyla mümkündür. Zamanaşımı, devlet görevlilerinin işlediği suçlarda sorumluluğu gizleyen bir kalkan olarak kullanılmaktan çıkarılmalıdır” dedi.

Gözaltında kaybedilişlerinin 34. yılında İbrahim Demir ve Agit Akipa dosyasındaki zamanaşımı kararlarının kaldırılmasını, soruşturmanın yeniden açılmasını ve etkin bir soruşturma ile kovuşturma yürütülmesini talep ettiklerini belirten Ocak, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Kaç yıl geçerse geçsin; İbrahim Demir ve Agit Akipa için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz.”

