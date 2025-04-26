Cumartesi Anneleri/İnsanları, gözaltına kaybedilen Kadir Keremoğlu için adalet istedi

Cumartesi Anneleri/İnsanları gözaltında kaybedilişinin 30.yılında Kadir Keremoğlu için adalet aradı.

Karanfiller ve gözaltında kaybettirilen yakınlarının fotoğraflarıyla bir kez daha Galatasaray Meydanı’na çıkan Cumartesi Anneleri/İnsanları'na İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yöneticileri de destek verdi.

Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın gözaltında kaybedilen ve katledilen yakınlarının akıbetini sorup faillerin yargılanması talep ettikleri, adalet aradıkları Galatasaray Meydanı Ağustos 2018’den beri (700. hafta) polis tarafından bariyerlerle kapatılmış durumda.

Eylemde 14 Nisan 1995’te Van’da JİTEM tarafından kaçırılarak kaybedilen Kadir Keremoğlu için adalet istendi. Eylemde konuşan İnsan Hakları Derneği üyesi Jiyan Tosun, Keremoğlu’nun hikayesini anlattı:

“75 yaşındaki Yüksekovalı Kadir Keremoğlu, Van’da yaşayan varlıklı bir iş insanıydı.

10 Temmuz 1994’te JİTEM mensupları, ‘ölüm listesinde isminiz var’ diyerek Keremoğlu ailesinden haraç talep etti. Bu para İstanbul Çatalca’da belirtilen bir adrese götürülecekti. Aile, savcılık ve polis işbirliği ile suçüstü yapılmasını sağladı ve aralarında JİTEM mensubu Alaattin Kanat’ın da bulunduğu dört kişi tutuklandı. Bu olay sonrası Keremoğlu ailesi, JİTEM bağlantılı çetenin hedefi haline geldi.

Geçirdiği beyin kanaması sonrası yürüme zorluğu çeken Kadir Keremoğlu, 14 Nisan 1995'te Van Merkezde kendisinin yaptırdığı Keremoğlu Camii’ne namaz kılmaya gitti. Sonrasında 01 EA 600 plakalı Beyaz Toros'la kaçırıldı. Görgü tanıklarına göre kaçıranlar arasında JİTEM bağlantılı Şehmus Durak da vardı ve iki araç daha bu operasyona eşlik ediyordu.

Aile, yaptığı araştırmalar sonucu, kaçırıldıktan sonra babalarının Yeşil kod isimli Mahmut Yıldırım'a teslim edildiğini, önce Van JİTEM merkezine, daha sonra da Van Jandarma Alay Komutanlığı'na götürüldüğünü öğrendi. Ayrıca kaçırma olayına karışan JİTEM’le ilişkili şahısların kimlik bilgilerine de ulaştı.

22 Nisan 1995’te aileyle görüşen ve kendisini özel harp dairesi mensubu olarak tanıtan kişi ‘Babanızı bırakmak için 750 bin Mark istiyoruz’ dedi. Bunun üzerine aile, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar ile görüştü. Bu görüşmeden hemen haberdar olan söz konusu kişi aileyi arayarak ‘Babanızı ölmüş bilin’ dedi.

Şehmus Durak’ın eşi, vicdan azabı çektiğini söyleyerek aile ile temasa geçti. Keremoğlu’nun evlerinde Yeşil tarafından infaz edildiğini, olaya kendisinin ve kayınvalidesinin tanık olduğunu anlattı. Bu itirafın ses kaydı alındı.

Olay, 25 Aralık 1996 tarihli Aktüel Dergisi’nin 285. sayısında kapak oldu. 1 Ocak 1997 tarihli 286. sayıda ise, aileyle fidye pazarlığı yapan Nafiz Karacan’ın fotoğrafı ‘İşte fidyeci özel harpçi’ başlığıyla yayımlandı.

Emniyet, adli ve askeri makamlara başvuran aile bir sonuç alamadı. Diyarbakır, Hakkâri ve Van adliyeleri arasında gidip gelen dosyada Kadir Keremoğlu’nun akıbetinin açığa çıkarılmasını, sorumlu olanların cezalandırılmasını sağlayacak nitelikte bir yargılama faaliyeti yürütülmedi.”

Jiyan Tosun, Keremoğlu’nun kaybedilişinin 30. yılında adalet taleplerini yineledi. Keremoğlu’nun mezar yerinin açıklanmasını, onu kaybedenler üzerindeki cezasızlık zırhının kaldırılmasını istedi. “Adalet sağlansın” dedi.

(HA)