Cumartesi Anneleri/İnsanları: Dertleşme meydanımız tüm kayıp yakınlarına açılsın

“Biz 31 yıldır adalet istiyoruz. Faillerin cezalandırılmasını istiyoruz. Sadece bir kaç aileye değil bütün ailelere bu meydanın açılmasını istiyoruz. Burası bizim dertleşme mekanımız. Burasını tüm Cumartesi Anneleri’ne açın.”

Konuşan kişi Deniz Demir. Babası İbrahim Demir, 1991’de Şırnak’ın Çukurlu Köyü’nde gözaltına alındı. Kendisinden bir daha haber alınamadı.

“Biz adalet için buradayız.Tüm kaybedilen tüm insanlarımız için kanımızın son damlasına kadar adalet isteyeceğiz.”

Bu konuşan da Fehmi Akipa.

O da tıpkı Deniz Demir gibi babası Agit Akipa’yı kaybedenlerin cezalandırılmasını istiyor.

Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın 976. hafta buluşması bugün Galatasaray Meydanı'nda yapıldı.

Not: Kayıp yakınları 4 Kasım 2023 tarihinden itibaren her hafta Galatasaray Meydanı'nda açıklama yapıyor.

Hak savunucularından sadece 10 kişinin basın açıklamasına katılmasına izin verildi.

Açıklamaya, mahkemeye kararıyla görevden alınan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konzeyi üyeleri ile farklı illerden gelen Tabip Odası başkanları ve Prof. Dr. Şebnem Korur-Fincancı da destek amaçlı katıldı.

“Kayıplarımızı aramaktan vazgeçmeyeceğiz”

Haftanın açıklamasını İHD İstanbul Şubesi Başkanı avukat Gülseren Yoleri okudu, şöyle dedi:

*Gözaltında kaybedilişlerinin 31. yılında İbrahim Demir ve Agit Akipa için adalet istiyoruz.

*Yarın 10 Aralık her bireyin özgür ve eşit olarak insan hak ve onuruna yaraşır bir şekilde yaşamasını öngören İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilişinin 75.yılı.

*10 Aralık İnsan Hakları Günü vesilesiyle bir kez daha temel hak ve özgürlüklerin gerçek anlamda korunduğu bir ülke umudumuzu ve insan hakları değerlerini savunma kararlılığımızı ifade ediyoruz.

*Gözaltında kaybedilişlerinin 31.yılında İbrahim Demir ve Agit Akipa dosyasındaki cezasızlığa son verilmesi için yetkilileri sorumluluk almaya çağırıyoruz.

*Kaç yıl geçerse geçsin; İbrahim Demir ve Agit Akipa için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Karanfiller Saffet Yaman için de fırlatıldı

Açıklamanın ardından Galatasaray Meydanı’na karanfil bırakan kayıp yakınlar, karanfilleri gözaltında kaybedilen tüm kayıplar ve oğlunun katillerini ararken yakın zamanda hayatını kaybeden Saffet Yaman için fırlattı.

1992 yılında gözaltında kaybedilen Hüsamettin Yaman'ın annesi Saffet Yaman, Adapazarı Merkez Maltepe Camiinde kılınan öğle namazı sonrası Serdivan mezarlığında eşi Ahmet Nihat Yaman'ın yanında toprağa verilmişti.

Anne Yaman'ın hayatını kaybettiğini Cumartesi Anneleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla duyurmuş, "Annemiz rahat uyu, sen vazgeçmedin bizler de Hüsamettin'i aramaktan vazgeçmeyeceğiz" demişti.

“İbrahim Demir ve Agit Akipa’yı kaybedenler cezalandırılsın” Cumartesi Anneleri/İnsanları İbrahim Demir ve Agit Akipa’nın kaybedilme sürecini şöyle anlattı: 36 yaşındaki İbrahim Demir ve 39 yaşındaki Agit Akipa, Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Çukurlu Köyü’nde yaşıyordu. Agit Akipa aynı zamanda köyün muhtarıydı. 12 Aralık 1991 tarihinde İbrahim Demir ve Agit Akipa’nın İdil’den evlerine dönmek için köylülerle birlikte bindikleri traktör, yolda askerler tarafından durduruldu.İbrahim Demir ve Agit Akipa Dargeçit Anıtlı Tabur Komutanlığı’na bağlı Ağaçlı mezrasında bulunan Piyade Bölük Komutanı ve askerleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma karakoluna giden ailelere, karakol komutanı “Onları hiç görmedik” dedi.Bir asker gizlice aileleri “mağaralara gidin” diye yönlendirdi.Aileler köylülerle birlikte askerin işaret ettiği bölgeyi karış karış aradı.13 Aralık 1991 günü girişi taşla örülerek kapatılmış bir mağarada, kayıpların işkence görmüş, gözleri ve elleri bağlanmış haldeki cansız bedenlerine ulaşıldı. Olay hakkında başlatılan soruşturmada İdil Cumhuriyet Başsavcılığı Ağaçlı mezrasında bulunan Piyade Bölük Komutanı Üsteğmen ve ilgili er ve erbaşların “adam öldürme” suçundan şüpheli olduğuna kanaat getirdi. Ancak, Dargeçit Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu, savcılığa soruşturma izni vermedi, bu da şüphelilerin yargılanmasını engelledi. 2011 yılında aileler, avukatları Tahir Elçi aracılığıyla İdil Cumhuriyet Başsavcılığı’na tekrar suç duyurusunda bulundu.Yeni bir soruşturma başlatan Savcılık, dosyaya ulaşmak için ilgili kurumlara başvurdu. Ancak bütün kurumlar, arşivlerinde herhangi bir dosya, bilgi veya belgeye rastlamadıklarını bildirdi.Bunun üzerine İdil Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı kaybeden Dargeçit Kaymakamlığı görevlileri hakkında “görevi kötüye kullanmak”tan soruşturma başlattı.Ancak, yürütülen soruşturmalardan bir sonuç alınmadı; dosya zamanaşımı gerekçe gösterilerek kapatıldı.

(EMK)