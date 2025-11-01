ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 1 Kasım 2025 14:25
 ~ Son Güncelleme: 1 Kasım 2025 14:34
2 dk Okuma

Cumartesi Anneleri/İnsanları, Dargeçit kayıpları için adalet istedi

Kayıpların aileleri: “Kuyulardan çıkan kemiklerimiz, yaşadığımız ağır işkence, şahitliğimiz yeterli delil olarak görülmedi.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Cumartesi Anneleri/İnsanları, Dargeçit kayıpları için adalet istedi
Fotoğraflar: Mezopotamya Ajansı

Cumartesi Anneleri/İnsanları, gözaltında kaybedilen ve katledilen yakınlarının faillerinin yargılanması talebiyle her hafta Galatasaray Meydanı’nda düzenledikleri eylemin 1075’incisini gerçekleştirdi.

Kayıpların fotoğraflarıyla bir araya gelen grup adına basın açıklamasını, 30 yıl önce gözaltında kaybedilen Hasan Ocak’ın kardeşi ve insan hakları savunucusu Maside Ocak okudu.

Maside Ocak, şiddet politikalarının bir sonucu olarak Dargeçit’te (Kerboran) gözaltına alınan ve bir daha evlerine geri dönemeyen kayıplar için adalet istediklerini belirtti.

Ev baskınları ve gözaltılar

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Ocak şöyle dedi:

“29 Ekim-8 Kasım 1995 tarihleri arasında Mardin/Dargeçit’te ağır silahlı askerler ve korucular tarafından yapılan ev baskınlarında dört çocuk, iki lise öğrencisi ve iki kadının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Dargeçit Jandarma Taburu’na götürüldü. Gözaltında tutulanlardan bazıları bir süre sonra serbest bırakıldı. Ancak 12 yaşındaki Davut Altunkaynak, 13 yaşındaki Seyhan Doğan, 16 yaşındaki Nedim Akyön, 19 yaşındaki Mehmet Emin Aslan, 20 yaşındaki Abdurrahman Olcay, 21 yaşındaki Abdurrahman Coşkun ve 57 yaşındaki Süleyman Seyhan’dan bir daha haber alınamadı.

2012-2015 tarihleri arasında tanık beyanlarına dayanarak yapılan kazılar sonucunda, gözaltına alınan kişilerin ağır işkence izleri taşıyan kemiklerine geçmişte sivillerin girişine yasak özel askeri bölgedeki kuyularda ulaşıldı. Dönemin Mardin Jandarma Komando Tabur Komutanı Hurşit İmren, Dargeçit İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Tire, Dargeçit Merkez Jandarma Karakol Komutanı Mahmut Yılmaz, Karakol Komutan Yardımcısı Haydar Topçam ile birlikte uzman çavuş ve koruculardan oluşan 18 kişi hakkında ‘taammüden öldürme’ suçlamasıyla dava açıldı. Dava dosyasında sanıkların sorumluluğuna işaret eden birbirleriyle tutarlı çok sayıda tanık beyanı ve bu beyanları destekleyen deliller yer aldı. Tüm bunlara rağmen mahkeme, 4 Temmuz 2022 tarihinde ‘somut, kesin, inandırıcı delil elde edilemediğinden’ diyerek 18 sanığın beraatine karar verdi.”

Maside Ocak, ailelerin “Kuyulardan çıkan kemiklerimiz, yaşadığımız ağır işkence, şahitliğimiz yeterli delil olarak görülmedi” sözlerini hatırlatarak, karara karşı Antep Bölge Adliye Mahkemesi’ne yapılan istinaf talebinin 7 Mayıs 2024 tarihinde reddedildiğini kaydetti.

Yargıtay’dan Dargeçit dosyasında adaletin önünü açacak bir karar beklediklerini belirten Ocak, “Kaç yıl geçerse geçsin; tüm kayıplarımız için, Davut Altunkaynak, Seyhan Doğan, Nedim Akyön, Mehmet Emin Aslan, Abdurrahman Olcay, Abdurrahman Coşkun, Süleyman Seyhan ve Bilal Batırır için adalet istemekten ve devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz,” dedi.

Eylem sonrasında Cumartesi Anneleri/İnsanları, gözaltında kaybedilenler için Galatasaray Meydanı’na karanfiller bıraktı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Cumartesi Anneleri/İnsanları dargeçit Kerboran maside ocak Hasan Ocak insan hakları
