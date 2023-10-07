Cumartesi Anneleri/İnsanları: Berfo Ana, Cemil'i unutmayacağız

İstanbul Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi’nin farklı sokaklarında bir araya geldikten sonra ellerinde karanfillerle Galatasaray Meydanı'nda açıklama yapmak isteyen Cumartesi Anneleri/İnsanları, adalet arayışlarının 967. haftasında da keyfi engellemelere maruz bırakıldı.

Polis ablukasına aldırmadan yürüdüler

Polisler birçok ara sokağı, kalkanlarıyla engellemeye çalışsa da kitle ablukayı kırarak yürüdü. Kitlenin yürüyüşüne devam etmesi üzerine polisler, önlerini kalkanlarla kesti. Abluka altına alınan adalet arayışçıları gözaltına alındı.

18 kişi gözaltına alındı

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube Başkanı Avukat Gülseren Yoleri ve İHD İstanbul Şube Sekreteri Avukat Oya Ersoy, ellerinde karanfillerle polis bariyerini durdurmak istedikleri sırada gözaltına alındı.

Adalet talep ederken gözaltına alınan Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın isimleri şöyle: Ali Ocak, Cem Göncü, Davut Arslan, Doğan Özkan, Fatma Akaltun, Hüseyin Aygül, İkbal Eren, İrfan Bilgin, Maside Ocak, Hanife Yıldız, Hatice Onaran, Mikail Kırbayır, Mustafa Emin Büyükcoşkun, Newroz Ali Tosun, Salim Derelioğlu ve Türker Demirci.

"Suç işlemekten vazgeçin"

Gözaltına alınanlara ters kelepçe yapılmasına tepki gösteren hak savunucularının X hesabından yapılan açıklamada, "Kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlar belli olmasına rağmen 28 yıldır sürdürülen barışçıl buluşmalarımızda neden ısrarla ters kelepçe yapılıyor? Bu ısrar, işkencede ısrardır. Suç işlemekten vazgeçin!" denildi.

Berfo Ana, Cemil'den vazgeçmeyeceğiz

Galatasaray Meydanı'nda yapılmak istenen basın açıklamasında 13 Eylül 1980'de Ardahan’ın Okçu köyündeki evinde gözaltına alınarak kaybedilen Cemil Kırbayır'ın hikayesi anlatılacaktı. Polisin engellemesi üzerine açıklama İHD Beyoğlu Şube binasında yapıldı.

Açıklamada, "Berfo Anne'ye söz veren iktidar, Cemil'i aramayı sürdüren oğlu Mikail Kırbayır'ın kelepçelenerek gözaltına alınması emrini verdi. Onlar sözünü unutsa da sen unutmadın Berfo Anne biz de unutmayacağız. Cemil'den vazgeçmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

43 yıldır soruyoruz: Cemil nerede?

"Kars Eğitim Enstitüsü öğrencisi Cemil Kırbayır, 13 Eylül 1980 tarihinde Ardahan’ın Okçu Köyü’ndeki evinden devletin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltında kaybedildiği TBMM raporuyla resmileşti. 43 yıldır soruyoruz: Cemil nerede?"

Gözaltına alınan Cumartesi Anneleri/İnsanları, yaklaşık beş saat sonra Galatasaray Meydanı'na uzak iki farklı hastaneden serbest bırakıldı.

Ne olmuştu? İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı 25 Ağustos 2018'de yapılan Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın 700. buluşmasını "herhangi bir bildirimde bulunulmadığı" iddiasıyla yasakladı. Galatasaray Meydanı'nda toplanan Cumartesi Anneleri/İnsanları'na saldıran polis 23 kişiyi gözaltına aldı. Ardından 46 kişiye "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla dava açıldı.



1995'te gözaltında kaybedilen Hasan Ocak'ın ablası Maside Ocak, darp edilerek gözaltına alınanlar arasındaydı. 82 yaşındaki annesi Emine Ocak da polis şiddetine maruz kaldı.



Maside Ocak, kolluk görevlileri ve amiri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak Başsavcılığın soruşturmaya yer olmadığı kararı vermesi üzerine başvurduğu İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de itirazı kesin olarak reddedince Ocak dosyayı AYM'ye taşıdı.



Yüksek mahkeme, şubat ayında verdiği kararda Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen "toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal" edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.



Ardından AYM, Cumartesi İnsanları/Anneleri eylemine saldırıp Sebla Arcan'ı darp eden polis memurlarının, kötü muamele ve eziyet yasağını ihlal ettiğine hükmetti. Görevlilerin yargılanması ve Arcan'a 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.



Bu iki AYM kararına rağmen, hak savunucularının Galatasaray'da basın açıklaması yapması polis şiddetiyle engelleniyor.

(AÖ-NT)