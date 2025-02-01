Cumartesi Anneleri/İnsanları Bedirhan Tüysüz için adalet istedi

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle her hafta Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri/İnsanları bu hafta Bedirhan Tüysüz için adalet aradı.

1979’da Urfa’nın Hilvan ilçesinde Kılıcın köyünde kontrgerilla ile yakın ilişkileri bulunan Bucak Aşiretine bağlı silahlı kişiler tarafından kaçırılan Bedirhan Tüysüz’ün akıbetini sordu. Eyleme çok sayıda kişi katıldı.

Taşıdıkları karanfiller ve kayıplarının fotoğraflarıyla 1036’ncı kez Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın basın açıklamasını Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İstanbul Temsilcisi Ümit Efe yaptı.

Hilvan’ın 1970’lerdeki politik durumundan bahseden Efe şunları kaydetti:

“6 Mayıs 1979’da yenilenen Hilvan seçiminde bağımsız belediye başkan adayı olarak giren Nadir Temel seçimi kazandı. Böylece Hilvan, Kürt siyasetinin kazandığı ilk belediye oldu. Seçimler sonrasında Hilvan’daki şiddet ortamı daha da ağırlaştı. Dönemin Adalet Partisi milletvekili Mehmet Celal Bucak, aynı zamanda yüzlerce silahlı adamı olan Bucak Aşireti’nin devlet ile işbirliği yapan kanadının ağasıydı. Kontrgerilla ve özel harekat ile yakın ilişki içinde olduğuna dair ciddi iddialar bulunmaktaydı. Kendisi ile işbirliği yapmayan Urfa’daki aşiretler, Bucak’ın hedefindeydi. Siverek ve Hilvan’da yerleşmiş bulunan Tüysüz ailesi de bu aşiretlerden biriydi.”

Bedirhan Tüysüz, köyde tarımla uğraşan çevresinde sevilen, sayılan birisiydi. Kasım 1979’da Bucak aşiretine mensup Hakkı Bucak’ın yüzlerce silahlı adamı köye baskın yaptı. Bedirhan Tüysüz’ün 13 yaşındaki oğlu ve eşini rehin aldılar. Bedirhan Tüysüz’e, ‘ailen elimizde, gel konuşalım’ diye haber gönderdiler. Bunun üzerine Bedirhan Tüysüz olay yerine geldi, ancak onu zorla araca bindirip kaçırdılar. Jandarma ve Kaymakamlığa başvuran aile, kaçırılan oğullarının bulunmasını talep etti. Tüysüz’ün, Bucaklara ait Söyütlü köyünde zorla alıkonulduğu belirtilmesine rağmen ancak ailenin hiçbir iddiası araştırılmadı; savcılıklara yaptıkları suç duyuruları takipsizlikle sonuçlandı.”

Etkin soruşturma talebi

Soruşturma yaparak maddi gerçeğe ulaşma yükümlülüğü ve yetkisi bulunan Cumhuriyet savcılarına seslenen Ümit Efe, “Tüysüz’ün akıbetini açığa çıkartacak etkinlikte bir soruşturma yürüttün. Tüysüz ailesinin ‘en azından bir mezarımız olsun’ talebini karşılamak için harekete geçin. Kaç yıl geçerse geçsin Bedirhan Tüysüz için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten; devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

(HA)