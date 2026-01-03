Cumartesi Anneleri/İnsanları: 2026 insan onurunun kazandığı bir yıl olsun

Cumartesi Anneleri/İnsanları, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylemlerinin 1084'üncü haftasında Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi.

Haftanın açıklamasını insan hakları savunucusu ve gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun’un kızı Berna Tosun okudu.

"Yeni yıl kayıplarımıza kavuşma umudu"

“2026, kayıplarımıza kavuştuğumuz, adaletin ve barışın tesis edildiği, insan onurunun kazandığı bir yıl olsun” diye açıklamaya başlayan Tosun şöyle seslendi:

“Bugün 2026’nın ilk cumartesi. Yeni bir yıla daha, gözaltında kaybedilen sevdiklerimizin akıbeti açıklanmadan giriyoruz. Takvimler değişse de kayıp yakınlarının bekleyişi değişmiyor; belirsizlik, acı ve adalet arayışı sürüyor. Kayıp yakınlarının hakikati bilme ve adalete erişme hakkı sistematik biçimde ihlal edilmeye devam ediliyor.

Bizler için yeni bir yıl, yalnızca yeni bir başlangıç değil; aynı zamanda kayıplarımıza ulaşma umudumuzu, unutmama irademizi ve hafızayı diri tutma sorumluluğumuzu büyütmek anlamına geliyor.”

Talepler

Tosun, “Yeni yıla başlarken taleplerimizi bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi ve talepleri şöyle sıraladı:

*Zorla kaybetme dosyalarında etkili, bağımsız ve tarafsız soruşturmalar yürütülsün; sorumlular yargı önüne çıkarılsın adalet sağlansın.

*Kayıp yakınlarının hakikati bilme hakkı tanınsın.

*Galatasaray Meydanı’ndaki barışçıl toplanma hakkımız üzerindeki Anayasa’ya aykırı kısıtlamalar ve mekân yasağı kaldırılsın.

*Gözaltında kaybetme fiilinin insanlığa karşı işlenen bir suç olarak tanımlanmasına, önlenmesine ve cezalandırılmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılsın.

*Türkiye, imzalamaktan kaçındığı Birleşmiş Milletler Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmesi’ni ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran Roma Statüsü’nü imzalasın, onaylasın ve uygulasın.

"Kayıplarımızı aramaktan vazgeçmeyeceğiz"

Tosun olarak şöyle dedi:

“Yeni yıl vesilesiyle bir kez daha hatırlatıyoruz: Cumartesi Anneleri’nin mücadelesi yalnızca kayıplarını arayan ailelerin değil, toplumun adalet ve demokrasi talebinin de ifadesidir. Hakikatle yüzleşmeden, adalet sağlanmadan ve geçmişin ağır insan hakları ihlalleriyle hesaplaşılmadan Türkiye barışa ve huzura kavuşamaz. Dileriz ki 2026, kayıplarımıza kavuştuğumuz, adaletin ve barışın tesis edildiği, insan onurunun kazandığı bir yıl olsun.

Yeni yılda da Galatasaray Meydanı’nda, hafızamızla ve ısrarımızla olmaya devam edeceğiz. Kayıplarımız bulunana kadar, failleri yargılanıp adalet sağlanana kadar vazgeçmeyeceğiz. Kaç yıl geçerse geçsin, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz."

(EMK)