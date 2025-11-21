Cumartesi Anneleri/İnsanları 2025 İfade Özgürlüğü Ödülü’ne değer görüldü

Türkiye’de gözaltında kaybedilen yakınları için tam 30 yıldır Galatasaray Meydanı’nda adalet arayan Cumartesi Anneleri/İnsanları, uluslararası bir dayanışma ve takdirle onurlandırıldı.

Dünyanın önde gelen ifade özgürlüğü kuruluşlarından Index on Censorship, 2025 İfade Özgürlüğü Ödülleri’nin Kampanya kategorisindeki kazananı olarak Cumartesi Anneleri/İnsanlarını seçti.

Londra’da 19 Kasım’da düzenlenen törende açıklanan ödül, dünyada protesto hakkının giderek baskı altına alındığı bir dönemde Cumartesi Anneleri/İnsanlarının barışçıl direnişini, kararlılığını ve insan haklarına bağlılığını öne çıkarıyor.

"Barışçıl direnişin 30 yıllık simgesi"

Index on Censorship, Cumartesi Anneleri/İnsanlarını tanıtırken onları “küresel ölçekte tehdit altındaki protesto kültürünün içinde bir dayanıklılık ve kararlılık sembolü” olarak niteledi:

“Cumartesi Anneleri, otuz yıldır İstanbul'da barışçıl protestolar düzenleyerek, devlet tarafından kaybedilen sevdikleri için adalet talep ediyor. Onların özverisi ve azmi, insan hakları mücadelesinin bir gecede gerçekleşmediğini hepimize açıkça hatırlatıyor.

Dünya genelinde protestocular hedef alınıyor ve protesto hakları kısıtlanıyor. Türkiye'de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti aktivistlere meydan okuyor, muhalif isimleri hapse atıyor ve bağımsız medyayı baskı altına alıyor.

Bu bağlamda, Cumartesi Anneleri/İnsanlarının sürdürdüğü kampanya barışçıl direniş konusunda bir ders niteliğinde.”

Cumartesi Anneleri/İnsanları ise ödüle karşılık düşüncelerini şöyle dile getirdi:

“Mücadelemizin takdir edilmesi bize güç ve umut veriyor. Bu ödülü hem devam eden mücadelemize bir destek hem de sorumluluğumuzu derinleştiren bir çağrı olarak görüyoruz.

İnkar ve cezasızlığa direnenler için en büyük motivasyon, ‘Sizi görüyorum. Sesinizi duyuyorum’ diyen takdirden gelir."

Diğer kazananlar

Index on Censorship, 2025 İfade Özgürlüğü Ödülleri dört kategoride veriyor. Cumartesi Anneleri/İnsanlarının ödüle layık görüldüğü Kampanya kategorisi dışında Sanat, Gazetecilik ve Jüri Özel Ödülü’nün de kazananları vardı.

Sanat kategorisi kazananı cezaevindeki Cezayirli şair Mohamed Tadjadit,

Gazetecilik kategorisinin kazananı Venezuelalı gazeteci Carlos Correa

Ve Juri Özel Ödülü de Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya’ya gitti.

2025 ödüllerinin jüri heyeti Baroness Hollick, ödüllü gazeteci Can Dündar, Index on Censorship başkanı Sir Trevor Phillips, The Times & Sunday Times kültür, sanat ve kitap editörü Ben Preston ve Index on Censorship CEO'su Jemimah Steinfeld'den oluştu.

