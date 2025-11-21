ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 21 Kasım 2025 14:38
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2025 15:16
2 dk Okuma

Cumartesi Anneleri/İnsanları 2025 İfade Özgürlüğü Ödülü’ne değer görüldü

Cumartesi Anneleri/İnsanları, 30 yıllık barışçıl direnişleriyle Index on Censorship’in 2025 İfade Özgürlüğü Ödülü’nü kazandı: "Onların sürdürdüğü kampanya barışçıl direniş konusunda bir ders niteliğinde.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Cumartesi Anneleri/İnsanları 2025 İfade Özgürlüğü Ödülü’ne değer görüldü

Türkiye’de gözaltında kaybedilen yakınları için tam 30 yıldır Galatasaray Meydanı’nda adalet arayan Cumartesi Anneleri/İnsanları, uluslararası bir dayanışma ve takdirle onurlandırıldı.

Dünyanın önde gelen ifade özgürlüğü kuruluşlarından Index on Censorship, 2025 İfade Özgürlüğü Ödülleri’nin Kampanya kategorisindeki kazananı olarak Cumartesi Anneleri/İnsanlarını seçti.

Londra’da 19 Kasım’da düzenlenen törende açıklanan ödül, dünyada protesto hakkının giderek baskı altına alındığı bir dönemde Cumartesi Anneleri/İnsanlarının barışçıl direnişini, kararlılığını ve insan haklarına bağlılığını öne çıkarıyor.

"Barışçıl direnişin 30 yıllık simgesi"

Index on Censorship, Cumartesi Anneleri/İnsanlarını tanıtırken onları “küresel ölçekte tehdit altındaki protesto kültürünün içinde bir dayanıklılık ve kararlılık sembolü” olarak niteledi:

“Cumartesi Anneleri, otuz yıldır İstanbul'da barışçıl protestolar düzenleyerek, devlet tarafından kaybedilen sevdikleri için adalet talep ediyor. Onların özverisi ve azmi, insan hakları mücadelesinin bir gecede gerçekleşmediğini hepimize açıkça hatırlatıyor.

Dünya genelinde protestocular hedef alınıyor ve protesto hakları kısıtlanıyor. Türkiye'de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti aktivistlere meydan okuyor, muhalif isimleri hapse atıyor ve bağımsız medyayı baskı altına alıyor.

Bu bağlamda, Cumartesi Anneleri/İnsanlarının sürdürdüğü kampanya barışçıl direniş konusunda bir ders niteliğinde.”

Cumartesi Anneleri/İnsanları ise ödüle karşılık düşüncelerini şöyle dile getirdi:

“Mücadelemizin takdir edilmesi bize güç ve umut veriyor. Bu ödülü hem devam eden mücadelemize bir destek hem de sorumluluğumuzu derinleştiren bir çağrı olarak görüyoruz.

İnkar ve cezasızlığa direnenler için en büyük motivasyon, ‘Sizi görüyorum. Sesinizi duyuyorum’ diyen takdirden gelir."

Diğer kazananlar

Index on Censorship, 2025 İfade Özgürlüğü Ödülleri dört kategoride veriyor. Cumartesi Anneleri/İnsanlarının ödüle layık görüldüğü Kampanya kategorisi dışında Sanat, Gazetecilik ve Jüri Özel Ödülü’nün de kazananları vardı.

  • Sanat kategorisi kazananı cezaevindeki Cezayirli şair Mohamed Tadjadit,
  • Gazetecilik kategorisinin kazananı Venezuelalı gazeteci Carlos Correa
  • Ve Juri Özel Ödülü de Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya’ya gitti.

2025 ödüllerinin jüri heyeti Baroness Hollick, ödüllü gazeteci Can Dündar, Index on Censorship başkanı Sir Trevor Phillips, The Times & Sunday Times kültür, sanat ve kitap editörü Ben Preston ve Index on Censorship CEO'su Jemimah Steinfeld'den oluştu.

90'lardan Bugüne Barışa Yürüyen Anneler
90'LARIN HAK MÜCADELELERİ/ ÖZLEM ASLAN ANLATTI
90'lardan Bugüne Barışa Yürüyen Anneler
15 Aralık 2014

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
cumartesi anneleri CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git