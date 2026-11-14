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YT: Yayın Tarihi: 14.11.2026 14:00 14 Kasım 2026 14:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.11.2026 14:21 14 Kasım 2026 14:21
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Cumartesi Anneleri/İnsanları 1129. haftada sordu: Bekir Demir nerede?

Bekir Demir’in gözaltında kaybedilmesinin 33. yılında etkili soruşturma ve sorumluların yargılanması talebi yinelendi. Bekir Demir’in oğlu Osman Demir, “Biz yas bile tutamadık. 33 yıldır yarım bir yasın içinde yaşıyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Cumartesi Anneleri/İnsanları 1129. haftada sordu: Bekir Demir nerede?
Fotoğraf: Cumartesi Anneleri/X
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Cumartesi Anneleri/İnsanları, zorla kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve sorumluların yargılanmasını talep etmek için 1129. hafta buluşmasında Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi.

Kayıp yakınları ve hak savunucuları bu hafta, 13 Ekim 1993’te gözaltında kaybedilen Bekir Demir’in akıbetini sordu.

Cumartesi Anneleri/İnsanları adına açıklamayı Zeynep Yıldız okudu.

Askerler Bekir Demir’i helikopterle götürdü

Yıldız’ın anlatımına göre Bekir Demir, kaybedildiğinde 29 yaşındaydı ve dört çocuk babasıydı. Batmanlı Demir, Adana’da otogarda taksicilik yaparak ailesinin geçimini sağlıyordu.

Demir, birlikte çalıştığı arkadaşı S.T.’nin daveti üzerine eşi ve bir buçuk yaşındaki çocuğuyla Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Alacakepir köyünün Badı mezrasına gitti. Aile, burada bal ve ceviz gibi kışlık yiyecekler satın almayı planlıyordu.

O dönemde General Yavuz Ertürk komutasındaki Bolu Tugayı bölgede askerî operasyonlar yürütüyordu.

Açıklamaya göre askerler, 13 Ekim 1993’te Badı mezrasına operasyon düzenledi ve yaklaşık 30 kişiyi köy meydanında topladı. Kimlikleri kontrol eden askerler, Demir’in köyde yaşamadığını belirledi. Ardından “Komutan istiyor” diyerek Demir’i askerî helikoptere bindirip götürdü.

Demir’in eşi ve köylüler bu olaya tanık oldu. Ailesi, o tarihten sonra Demir’den bir daha haber alamadı.

Tanık ifadelerine rağmen dosya kapandı

Demir’in ailesi, valiliğe, jandarmaya ve savcılıklara başvurarak kayıp yakınlarının akıbetini öğrenmeye çalıştı. Ancak aile, başvurularından sonuç alamadı.

Aile, 1995 ve 2002 yıllarında yeniden savcılığa başvurdu. Yetkililer, Demir’in kaybedildiği tarihte bölgede askerî operasyon gerçekleşmediğini bildirdi. Cumartesi Anneleri/İnsanları ise daha sonra ortaya çıkan resmî belgelerin, Bolu 2. Komando Tugayı’nın o dönemde bölgede operasyon yürüttüğünü doğruladığını belirtti.

Açıklamaya göre Askerî Savcılık, 6 Kasım 2011’de Bolu 2. Komando Tugayı Komutanlığı’ndan operasyonda görev alan rütbeli personelin kimlik bilgilerini istedi. Tugay Komutanlığı, arşivin bulunduğu binayı su bastığını ve kayıtlara ulaşamadığını ileri sürerek bilgileri paylaşmadı.

Kulp Cumhuriyet Başsavcılığı, tanık anlatımlarına rağmen 3 Kasım 2014’te zamanaşımı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hâkimliği de ailenin itirazını 5 Mart 2015’te reddetti.

Aile, iç hukuk yollarından sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesine, ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu.

“Bekir Demir dosyası, tanıklıkların nasıl görmezden gelindiğinin ve cezasızlığın nasıl üretildiğinin açık örneklerinden biridir,” diyen Yıldız, etkili bir soruşturma yürütülmesi ve sorumluların yargı önüne çıkarılması talebini yineledi:

Bekir Demir dosyası, zamanaşımı gerekçesiyle kapatılamaz; zorla kaybetme suçuna ilişkin uluslararası hukuk yükümlülükleri gözetilerek etkili soruşturma ve kovuşturma yürütülmeli, Bekir Demir’in akıbeti ortaya çıkarılmalıdır.

Osman Demir: “Çocukluğumuz o gün bitti”

Bekir Demir’in oğlu Osman Demir, buluşmaya gönderdiği mesajda babası kaybedildiğinde altı yaşında olduğunu anlattı. Dört kardeşin en büyüğü olduğunu belirten Demir, “Babam gittiğinde evden yalnızca bir insan eksilmedi. Evin düzeni, kahkahası, geleceği eksildi. Çocukluğumuz o gün bitti,” dedi.

Annesinin dört çocuğuyla tek başına kaldığını belirten Demir, kardeşleriyle birlikte babalarının nerede olduğunu bilmeden büyüdüklerini anlattı.

Demir, ailesinin 33 yıldır belirsizlik içinde yaşadığını şu sözlerle dile getirdi:

Bir düşünün. Ölenin yası tutulur. Bir toprağın başında dua edilir, bir taşa dokunulur. Peki gözaltında kaybedilen biri için ne yapılabilir? Biz yas bile tutamadık. 33 yıldır yarım bir yasın içinde yaşıyoruz.

“Bu dosyayı yeniden açın, tanıkları dinleyin”

Osman Demir, soruşturmanın yıllarca farklı savcılıklar arasında dolaştığını, tanıkların ifadelerine rağmen babasının akıbetinin ortaya çıkarılmadığını söyledi.

Adalet Bakanlığına ve savcılıklara seslenen Demir, “Bu dosyayı yeniden açın. Tanıkları yeniden dinleyin. Zamanaşımının arkasına saklanmayın, esastan inceleyin” dedi.

Demir, Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığından da 1993’te bölgede görev yapan askerî birliklerin ve komutanların kimliklerini açıklamalarını, arşivleri erişime açmalarını istedi.

Meclise ve karar vericilere geçmişle yüzleşme çağrısı yapan Demir, “Biz adalet istiyoruz. Babamıza ne olduğunu, kimlerin onu aldığını, nereye götürüldüğünü bilmek istiyoruz. Sorumluların hukuk önünde hesap vermesini istiyoruz. Bu bizim en temel insani hakkımızdır” dedi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Cumartesi Anneleri/İnsanları gözaltında kaybetmeler zamanaşımı
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