Cumartesi Anneleri: Gerçek bir yüzleşme ve demokratikleşme olsun

Cumartesi Anneleri/İnsanları, gözaltında kaybedilenlerin akıbetini sormak ve faillerin cezalandırılmasını talep etmek için Galatasaray Meydanı’ndaki 1062. hafta buluşmasında bir kez daha bir araya geldi. Bu haftaki eylemin odağında, 1994'te gözaltında kaybedilen Murat Aslan vardı.

Haftanın açıklamasını Cumartesi İnsanlarından insan hakları savunucusu Sebla Arcan okudu.

“Murat Aslan İçin Adalet İstemekten Vazgeçmeyeceğiz” diye seslenen kayıp yakınlarının açıklaması şöyle:

"1062.haftamızda bir kez daha hakikat ve adalet talebimizi dile getirmek için, bizi Galatasaray Meydanı’ndan ayıran polis bariyerlerinin önündeyiz.

Türkiye’de ilk kez TBMM bünyesinde, silahsızlanma kararının ardından kurulan ve 5 Ağustos’ta ilk toplantısını yapacağı açıklanan, ancak henüz adı netleşmeyen Komisyon’un; göstermelik bir yapı değil, gerçek bir yüzleşme ve demokratikleşme sürecinin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz.

Komisyonun ilk toplantısında çalışma usul ve esasları ile temel prensipleri belirlenirken; tüm üyeleri adil ve hakkaniyetli davranmaya, kısır tartışmalardan uzak durarak toplumun barış, adalet ve demokrasi beklentilerini öncelemeye davet ediyoruz.

Çatışmalı süreçlerin, hukuksuzluk ve adaletsizliğin yarattığı zulme maruz kalanlar olarak bir kez daha hatırlatıyoruz:

Türkiye’de kesintisiz biçimde sürdürülen inkâr ve cezasızlık politikaları, zorla kaybetmeleri görünmez kılmayı amaçladı. Her gözaltında kaybedilen insan, bir devlet sırrına dönüştürüldü. Her suskunluk, her inkâr, her zamanaşımı kararı; hakikati ve adaleti bir kez daha toprağa gömdü.

Bizler, bu sessizliğe karşı her hafta aynı kararlılıkla hakikat ve adalet talebimizi dile getiriyoruz. 1062. haftamızda da Murat Aslan için buradayız.

25 yaşındaki Murat Aslan, 10 Haziran 1994 tarihinde Diyarbakır Yenişehir’de iki arkadaşıyla birlikte yürürken, tanık beyanlarına göre kendilerini polis olarak tanıtan, silahlı ve telsizli dört kişi tarafından Beyaz Toros’la kaçırıldı.

Tüm kurumlara başvuran ailesi ondan bir daha haber alamadı. İnkar edilen gözaltı süreci, 10 yıl sonra JİTEM mensubu Abdülkadir Aygan’ın itirafları ile doğrulandı; Murat Aslan’ın başına gelenler gün yüzüne çıktı: Aslan’ın Silopi JİTEM İstihbarat Tim Komutanlığı’nda işkenceyle sorgulandığı, ardından Lice kırsalına götürülerek burada öldürüldüğü ve gömüldüğü ortaya çıktı. 19 Nisan 2004 tarihinde Aygan’ın itirafları doğrultusunda yapılan kazılarda, Adli Tıp Kurumu’nun Murat Aslan’a ait olduğunu tespit ettiği kemikler bulundu.

'Kaybedenler halen daha yargı önüne çıkarılmadı'

Aile, dönemin OHAL ve jandarma yetkilileri dahil 30 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suçun nasıl ve kimler tarafından işlendiği, nesnel kanıtlar ve tanıklıklarla desteklendi. Murat Aslan'ı kaçıran, işkenceyle sorgulayan, infaz eden ve bedenini kaybedenler açığa çıktı; ancak tüm bunlar hukuki bir sonuç doğurmadı. Murat’ı kaybedenler hâlâ yargı önüne çıkarılmadı. Dosya, diğer pek çok kayıp dosyası gibi cezasızlığın karanlığında bekletiliyor.

1062.haftamızda bir kez daha Devletin yetkili makamlarını, Murat Aslan dosyasındaki 31 yıllık cezasızlığa son vererek etkin bir soruşturma ve kovuşturma yürütmeye çağırıyoruz.

Kaç yıl geçerse geçsin; Murat Aslan için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz."

CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI 846. HAFTA "Murat Aslan'ı yakanlar açığa çıktı ama hukuk işlemedi"

(EMK)