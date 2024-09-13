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Yayın Tarihi: 13 Eylül 2024 10:31
 ~ Son Güncelleme: 13 Eylül 2024 13:02
3 dk Okuma

700. HAFTA DAVASI ERTELENDİ

Cumartesi Anneleri: Bu dava bir yargı tacizine dönüştü

İnsan hakları savuncusu sanık Sebla Arcan, “Bu duruşma 13 kez devam etti. Arkadaşlarımız işlerinden izin almak zorunda kalıyor. Bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz ki normal hayatımıza dönelim. Bu dava bir yargı tacizine dönüştü” dedi.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Cumartesi Anneleri: Bu dava bir yargı tacizine dönüştü
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

Cumartesi Anneleri / İnsanları’nın 700. Hafta buluşmasında gözaltına alınan 46 kişiye açılan dava bugün Çağlayan'daki İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savunması alınmayan hak savunucularının savunmaları alındı.

Aslında davanın 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerekiyordu, adliyenin en büyük salonu bu mahkemede olduğu için duruşma, 27. Ağır Ceza'ya alındı.

Davanın 13. duruşmasında ilk olarak sanıklardan Murat Yazıcı, konuştu. Yazıcı, “O gün ben darp edilerek gözaltına alındım. Uyarı yapmadı polis. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Avukat Çiğdem Akbulut da bu dosyada suçun şartlarının oluşmadığını belirterek, “Dosyada ifadesi alınmayan sanıklar açısından ayrılması ve savunanları alınanlar açısından beraat karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

Avukat Ömer Kavilli de suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek, polisin baskısının ve bu davaların taciz boyutta olduğunu söyledi.

"Yargı tacizine dönüştü"

Cumartesi İnsanları’ndan kayıp yakını Ali Ocak, “28 yıldır biz mücadele veriyoruz. Bu davanın devam etmesi, mahkemenin uzaması, bizim her hafta süren eyleme olan baskıya arttırıyor. Bu hukuksuzluğa derhal son verin” dedi.

İnsan hakları savuncusu sanık Sebla Arcan, “Bu duruşma 13 kez devam etti. Arkadaşlarımız işlerinden izin almak zorunda kalıyor. Biran önce sonuçlanmasını istiyoruz ki normal hayatımıza dönelim. Bu dava bir yargı tacizine dönüştü” dedi.

Ara karar

Duruşmada savcı, dosyaya yeni atandığı için dosyanın kendisine gönderilmesini, inceleyeceğini söyledi.

Mahkeme, savunması alınmayan iki sanık yönünden dosyanın ayrılmasına karar verdi. Mütalaanın hazırlanması için dosyayı iddia makamına gönderen duruşma hakimi, bir sonraki duruşmayı 10 Ocak 2025’e bıraktı.

Duruşmayı, PEN Norveç Türkiye Danışmanı Caroline Stockford, PEN Norveç Direktör Yardımcısı'nın da olduğu heyet, MLSA, Hafıza Merkezi, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi ve Uluslararası Af Örgütü temsilcileri de takip etti. Arycıa gazeteci yazar Rober Koptaş dayanışmak için oradaydı.

Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın 700. hafta buluşmasına polis müdahalesi sonucu gözaltına alınan 46 kişi, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" iddiasıyla yargılanıyor.

Yargılanan isimler şöyle: Koray Çağlayan, Koray Kesik, Leman Yurtsever, Levent Gökçek, Lezgin Özalp, Maside Ocak, Mehmet Günel, Muhammed Emin Ekinci, Ayça Çevik, Besna Koç, Cafer Balcı, Can Danyal Aktaş, Cihan Oral Gülünay, Cüneyt Yılmaz, Deniz Koç, Ercan Süslü, Ezgi Çevik, Faruk Eren, Fecri Çalboğa, Ferhat Ergen, Gamze Elvan, Hakan Koç, Hasan Akbaba, Hasan Karakoç, Jiyan Tosun, Kenan Yıldızerler, Murat Akbaş, Murat Koptaş, Onur Yanardağ, Osman Akın, Özer Oymak, Özge Elvan, Ramazan Bayram, Rüşa Sabur, Sadettin Köse, Adil Can Ocak, Ahmet Karaca, Ahmet Süleyman Benli, Ali Ocak, Ali Yiğit Karaca, Atakan Taşbilek, Ataman Doğa Kıroğlu, Saime Sebla Arcan, Sinan Arslan, Ulaş Bedri Çelik, Volkan Uyar.

Ne olmuştu?

Cumartesi Anneleri/İnsanları, kayıpların bulunup faillerin yargılanması talebiyle 27 Mayıs 1995’te Galatasaray Meydanı’nda başlattıkları oturma eylemine 15 Ağustos 1998'de başlayıp yedi ay süren polis saldırısı sonucu 13 Mart 1999’da ara verdi. 31 Ocak 2009’da yeniden başlayan Cumartesi oturmaları 25 Ağustos 2018’deki 700. Haftada tekrar polis saldırısı ile karşılaştı.

700. haftada polis plastik mermilerle saldırdı, çok sayıda kayıp yakını gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ifadelerinin ardından aynı gün serbest bırakıldı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Başkanı, avukat Gülseren Yoleri, konuyla ilgili açıklamasında, 700. Hafta etkinliğinin “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bilgisi dahilinde Beyoğlu Kaymakamlığı imzalı bir karar ile keyfi olarak yasaklanmış olduğunu” söyledi.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
cumartesi anneleri Cumartesi Anneleri 700. hafta maside ocak Hasan Ocak sebla arcan
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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