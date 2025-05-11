Cumartesi Anneleri: Anneler günü bizim için tarifsiz bir boşluk

Cumartesi Anneleri, Anneler Günü vesilesiyle yaptıkları açıklamada, yıllardır kayıp yakınlarını arayan annelerin görmezden gelindiğini vurguladı.

Her hafta Galatasaray Meydanı'nda kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve adalet talebini yinelemek için bir araya gelen grup, bu yıl da Anneler Günü’ne “derin bir acı ve kapanmayan bir boşlukla” girdiklerini söyledi.

Cumartesi Anneleri, devlet yetkililerinin kamuoyuna yönelik olarak “anneler her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eder” diye mesajlar yayımladığını, ancak gözaltında kaybedilenlerin annelerini görmezden gelmeye devam ettiklerini belirtti.

Bugün Anneler Günü... Biz bu Anneler Günü’ne de içimizde derin bir acı ve kapanmayan bir boşlukla girerken, Devleti yönetenler ise yine kamuoyuna “her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimiz” diyen kutlama mesajları yayınlayacak. Ama yıllardır evlatlarını arayan, adalet… pic.twitter.com/jz7UaWPboi — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) May 11, 2025

Açıklamada, “Yıllardır evlatlarını arayan, adalet için mücadele eden anneler yine yok sayılıyor. Gözaltında kaybedilenlerin anneleri ve aileleri için Anneler Günü bir kez daha tarifsiz bir boşlukla geçecek” denildi.

*Yazının fotoğrafı 1992 yılında gözaltında kaybedilen Hüsamettin Yaman'ın annesi Saffet Yaman 4 Aralık 2023'te hayatını kaybetti.

(EMK)