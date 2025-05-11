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Yayın Tarihi: 11 Mayıs 2025 12:13
 ~ Son Güncelleme: 11 Mayıs 2025 12:21
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Cumartesi Anneleri: Anneler günü bizim için tarifsiz bir boşluk

Cumartesi Anneleri/ İnsanları, Anneler Günü’ne “derin bir acı ve kapanmayan bir boşlukla” girdiklerini  söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir duvarın önüne yerleştirilmiş çiçeklerle çevrili bir afiş görülüyor. Afişte, yaşlı bir kadının çiçekler arasında çekilmiş renkli bir fotoğrafı yer alıyor. Kadın başörtülü, mor bir kazak giymiş ve elinde bir çiçek tutuyor. Fotoğrafın üst kısmında büyük harflerle "SAFFET YAMAN" yazıyor.
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

Cumartesi Anneleri, Anneler Günü vesilesiyle yaptıkları açıklamada, yıllardır kayıp yakınlarını arayan annelerin görmezden gelindiğini vurguladı.

Her hafta Galatasaray Meydanı'nda kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve adalet talebini yinelemek için bir araya gelen grup, bu yıl da Anneler Günü’ne “derin bir acı ve kapanmayan bir boşlukla” girdiklerini  söyledi. 

Cumartesi Anneleri, devlet yetkililerinin kamuoyuna yönelik olarak “anneler her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eder” diye mesajlar yayımladığını, ancak gözaltında kaybedilenlerin annelerini görmezden gelmeye devam ettiklerini belirtti.

Açıklamada, “Yıllardır evlatlarını arayan, adalet için mücadele eden anneler yine yok sayılıyor. Gözaltında kaybedilenlerin anneleri ve aileleri için Anneler Günü bir kez daha tarifsiz bir boşlukla geçecek” denildi.

*Yazının fotoğrafı 1992 yılında gözaltında kaybedilen Hüsamettin Yaman'ın annesi Saffet Yaman 4 Aralık 2023'te hayatını kaybetti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
cumartesi annelei/insanları Anneler günü Cumartesi anneler Saffet Yaman
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/haber/cumartesi-anneleri-insanlari-gozaltina-kaybedilen-kadir-keremoglu-icin-adalet-istedi-306839
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/haber/cumartesi-anneleri-zaman-acimizi-azaltmiyor-306384
Cumartesi Anneleri: Huzurlu bayram için demokrasiye, barışa ihtiyaç var
29 Mart 2025
/haber/cumartesi-anneleri-huzurlu-bayram-icin-demokrasiye-barisa-ihtiyac-var-305973
Cumartesi Anneleri/İnsanları, 34 yıldır Yusuf Erişti için adalet istiyor
15 Mart 2025
/haber/cumartesi-anneleri-insanlari-34-yildir-yusuf-eristi-icin-adalet-istiyor-305446
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/haber/cumartesi-anneleri-insanlari-gozaltinda-kaybedilen-kadinlari-unutmuyoruz-305232
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/haber/cumartesi-anneleri-insanlari-cuneyt-aydinlar-icin-adalet-baris-icin-demokrasi-305016
1028. HAFTA
Cumartesi Anneleri/İnsanları Rıdvan Karakoç’un akıbetini sordu
15 Şubat 2025
/haber/cumartesi-anneleri-insanlari-ridvan-karakocun-akibetini-sordu-304581
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