Cumartesi Anneleri: 32 sene önce kaçırılan Mahmut Doğan'a ne oldu?

Gözaltında kaybettirilen ve katledilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle her hafta bir araya gelen Cumartesi Anneleri/İnsanları, eylemlerini 1079’uncu kez gerçekleştirdi.

Karanfiller ve gözaltında kaybettirilen yakınlarının fotoğraflarıyla Galatasaray Meydanı’nda buluşan Cumartesi Anneleri, bu hafta 32 yıl önce gözaltında kaybedilen Mahmut Doğan'ın akıbetini sordu.

Basın açıklamasının metnini İHD İstanbul Şubesi Cezaevi Komisyonu üyesi Sebla Arcan okudu. Arcan 32 yıldır süren adalet talebini hatırlatarak Mahmut Doğan'ın hikayesini paylaştı.

“Mahmut Doğan (37) Diyarbakır’da yaşıyor ve taksi işletiyordu. Dört çocuk babasıydı. 27 Kasım 1993 tarihinde öğle saatlerinde evinden taksisiyle ayrıldı. Akşam eve dönmeyince ailesi, evlerinin yakınındaki Bağlar Karakolu’na başvurdu. Karakol, aileyi Emniyet Müdürlüğü’ne yönlendirdi. Emniyet’teki görevliler, Mahmut Doğan’ın gözaltında olduğunu ve isterlerse kendisine yemek getirebileceklerini söyledi. Kısa bir süre sonra yemekle gelen aileye bu kez ‘Burada o isimde biri yok’ denildi.

Doğan'ın akıbetini öğrenmek için aile tekrar Bağlar Karakolu’na başvurdu. Aile üç gün sonra karakola çağrıldı. 'Çalıntı ihbarı yaptığınız araç Çınar Ovabağ Karakolu’nda, gidip oradan alabilirsiniz’ denildi. Bunun üzerine Aile, ‘Biz çalıntı araç ihbarı yapmadık; Mahmut Doğan’ın bulunması için başvuru yaptık’ diye itiraz etse de sonuç değişmedi. Mahmut’un arabası bulundu ama kendisinden haber alınamadı. 63 günlük arayışın sonunda, 24 Ocak 1994 tarihinde Mahmut Doğan ve uzun süredir kayıp olan Abdülselam Kızmaz’ın cansız bedenlerine, Çınar’ın Bellitaş köyündeki Reçellik Mağaraları’nda ulaşıldı. Aile ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, olayın yaşandığı bölgeye yakın bir yerde patlama meydana geldiği ve bunun sonucunda birçok kişinin öldüğü gerekçesiyle dosyayı kapattı”