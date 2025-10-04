Cumartesi Anneleri: 31 sene önce kaçırılan Turgut Yenisoy'a ne oldu?

Gözaltında kaybettirilen ve katledilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle her hafta Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri/İnsanları, eylemlerinin 1071’insini gerçekleştirdi.

Karanfiller ve gözaltında kaybettirilen yakınlarının fotoğraflarıyla Galatasaray Meydanı’nda buluşan Cumartesi Anneleri bu hafta 31 yıl önce JİTEM tarafından evinden gözaltına alınan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Turgut Yenisoy’un akıbetini sordu.

"Zamanaşımı adaleti engelliyor”: Cumartesi Anneleri Baskın dosyasını hatırlattı

Turgut Yenisoy'a ne oldu?

Eylemde bu hafta basın metinini İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu üyesi Avukat Ümmühan Kaya okudu.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde esnaf olan ve JİTEM tarafından gözaltına alınan Turgut Yenisoy’un faillerini sormak için biraya geldiklerini belirten Kaya, Yenisoy'un akıbetine ilişkin bilinenleri paylaştı:

“Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde esnaf olan Turgut Yenisoy, 4 Ekim 1994 tarihinde, saat 22.30 sularında, Bismil Komando Alayında görevli Ahmet, Recep ve Süleyman isimli uzman çavuşlar Yenisoy ailesinin evine baskın düzenledi. Turgut’u, giysilerini ve ayakkabısını giymesine bile fırsat vermeden götürmek istediler. Oğlunu korumaya çalışan anne Nezrife Yenisoy bu sırada darp edildi. Turgut’un karakolda ifadesi alınacağı söylenerek beyaz Toros marka bir araca bindirilip götürüldü. Aile, bu kişilerin daha önce de evlerine sık sık baskın düzenlediği için tanıyor ve Turgut’u ölümle tehdit ettiklerini biliyordu. Eşinin ve annesinin feryatlarına uyanan komşular da olaya tanık oldu. Turgut Yenisoy’un içinde olduğu aracın gittiği yönü takip eden aile fertleri, aracın önce evlerinin yakınında bulunan Bismil E Tipi Cezaevi önünde durduğunu, daha sonra da başka bir yöne gittiğini gördüler.”

Başvurular sonuçsuz bırakıldı

Anne Nezrife Yenisoy’un ertesi gün Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek yaşadıklarını anlattığını dile getiren Ümmühan Kaya şöyle devam etti:

“Ancak savcılık Turgut Yenisoy’un gözaltına alındığını inkar etti. Bismil Emniyet Müdürlüğü ve Bismil Komando Tugayına başvuran Yenisoy Ailesi burada da aynı inkârla karşılaştı. Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı ve OHAL Bölge Valiliğine de başvuran anne Nezrife Yenisoy ‘Oğlun gözaltında değil’ yanıtını aldı. Gözaltına alınıp serbest bırakılan kişilere ulaşan anne Nezrife Yenisoy, korkup tanıklık yapmak istemeyen bir kişiden oğlunun Diyarbakır Alay Komutanlığı’nda ağır işkenceden geçirildiğini öğrendi."

Yenisoy'un akıbeti karanlıkta kaldı, failler cezasız bırakıldı

Ailenin tüm başvurularına rağmen, iç hukuktan sonuç alınamadı ve dosya Avrupa insan Hakları Mahkemesi'ne taşındı.

Kaya olayın üzerinden 31 yıl geçmesine rağmen faillere ulaşılamamasını "İktidarlar değişse de, adli ve idari makamların yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Turgut Yenisoy’un akıbeti karanlıkta, failleri cezasız bırakıldı. Kaç yıl geçerse geçsin tüm kayıplar için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz.” sözleriyle değerlendirdi.

Cumartesi Anneleri, “Tüm kayıplarımız için” diyerek ellerindeki karanfilleri Galatasaray Meydanı’na bıraktı.

(NÖ)