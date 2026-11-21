Cumartesi Anneleri/İnsanları ve İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon,eylemlerinin 1130’uncu haftasında 21 Kasım 1980 tarihinde gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Hayrettin Eren’in akıbetini sordu.

Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen kayıp yakınları ellerinde karanfiller ve kaybedilen yakınlarının fotoğraflarını taşıdı.

46 yıldır soruyoruz: Hayrettin Eren nerede? #CumartesiAnneleri1130Hafta https://t.co/84xIh77BfZ — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) November 21, 2026

Açıklamada, zorla kaybetmelerde inkârın suçun işlendiği andan itibaren devreye girdiği vurgulanarak, dosyada 46 yıldır sürdürülen cezasızlığa son verilmesi ve etkin bir soruşturma yürütülmesi talep edildi.

Açıklamada, 12 Eylül askeri darbesinin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan 26 yaşındaki Hayrettin Eren’in kaybedilme süreci detaylarıyla paylaşıldı. 21 Kasım 1980’de İstanbul Saraçhane Haşim İşcan Geçidi’nde bir arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan Eren’in, önce Karagümrük Karakolu’na, ardından aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan sekiz kişiyle birlikte Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube’ye sevk edildiği belirtildi.

Oğlunun gözaltına alındığını öğrenen anne Elmas Eren’in Karagümrük Karakolu’na giderek gözaltı kayıt defterinde Hayrettin’in adını gördüğü ve kendisine oğlunun Gayrettepe’ye gönderildiğinin söylendiği aktarıldı. Bunun üzerine Gayrettepe Siyasi Şube’ye giden anne Elmas Eren’in, şubenin bahçesinde Hayrettin’in gözaltına alınırken kullandığı babasına ait 34 F 6798 plakalı otomobili görmesine rağmen polislerden "Gözaltında böyle biri yok" yanıtını aldığı ifade edildi. Tekrar Karagümrük Karakolu’na dönen annenin ise gözaltı kayıt defterinde oğlunun adının yazılı olduğu sayfanın yırtıldığını gördüğü ve o günden sonra Hayrettin Eren’den bir daha haber alınamadığı kaydedildi.

Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan sekiz kişinin mahkemeye çıkarıldıklarında ve savcılığa verdikleri ifadelerde Hayrettin Eren’i hem Karagümrük Karakolu’nda hem de Gayrettepe Siyasi Şube’de gördüklerini beyan ederek suç duyurusunda bulundukları hatırlatıldı. Ancak Eren Ailesi’nin Milli Güvenlik Konseyi başta olmak üzere tüm resmî makamlara yaptığı başvuruların "Hayrettin Eren isimli şahıs gözaltına alınmamıştır" yanıtıyla sonuçsuz bırakıldığı ve sorumluların açığa çıkarılması için etkili bir soruşturma yürütülmediği vurgulandı.

Eren ailesinin üçüncü kuşakta da "Hayrettin Eren nerede?" sorusunu sormaya devam ettiğinin belirtildiği açıklamada,zorla kaybetme suçlarında inkâr sürdükçe hak ihlalinin de sürdüğüne dikkat çekildi. Açıklamanın sonunda yargı makamlarına seslenilerek; mevcut bütün deliller ve tanık ifadeleri esas alınarak dosyanın yeniden ve etkin biçimde soruşturulması, Hayrettin Eren’in akıbetinin ortaya çıkarılması ve sorumluların tespit edilerek yargılanması talep edildi.

Açıklamanın ardından meydana karanfil bırakıldı.

(EMK)