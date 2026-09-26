Cumartesi Anneleri 1122. hafta: "Üç kuşaktır Galatasaray Meydanı’ndayız"

Cumartesi Anneleri ve İnsan Hakları Derneği (İHD) üyeleri, gözaltında kaybettirilen ve katledilen yakınlarının akıbetini sormak amacıyla Beyoğlu’ndaki Galatasaray Meydanı’nda 1122. kez bir araya geldi.

Ellerinde kayıplarının fotoğrafları ve karanfillerle meydanda toplanan aileler, bu hafta 10 Temmuz 1994’te Batman’da kaybolan İbrahim Çelik ve oğlu Edip Çelik’in faillerini sordu.

Basın açıklamasını okuyan İHD İstanbul Şube Sekreteri Jiyan Kaya, 1990’lı yıllarda Hizbullah tarafından gerçekleştirilen kaybetme vakalarına dikkat çekerek, bu suçların cezasız kaldığını belirtti. Kaya, "Bu ağır suçların işlendiği dönemde, güvenlik ve idari bürokrasinin koruması, desteği, göz yumması ve yol vermesiyle hareket edildiğine ilişkin çok sayıda bulgu ve tanıklık olmasına rağmen etkili bir soruşturma yürütülmedi" ifadelerini kullandı.

“Baba ve oğuldan haber yok”

MA'daki habere göre, İbrahim ve Edip Çelik’in kaybolma sürecini aktaran Kaya, olayın detaylarını şu sözlerle paylaştı:

"10 Temmuz 1994 gecesi maskeli ve silahlı dört kişi Çelik ailesinin kapısını çaldı. İbrahim Çelik’i ‘yer göstereceğiz’ bahanesiyle evinden alarak götürdüler. 19 yaşındaki oğlu Edip Çelik ise babasını yalnız bırakmamak için peşlerinden gitti. Baba ve oğul geri dönmeyince aile; jandarma, emniyet ve savcılığa başvurdu. Hizbullah üyeleri Talat Rüzgar, Aziz Önlük, İlhan Önlük, Resul Güneş ve Çetin Dursun’un isimleri yetkililere bildirilmesine rağmen hiçbir adım atılmadı."

Başvuruların sonuçsuz kaldığını vurgulayan Kaya, "Tanıklar dinlenmedi, şüpheliler sorgulanmadı. Merese Çelik’in başlattığı bu arayışı bugün çocukları ve torunları sürdürüyor. Kaç yıl geçerse geçsin adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"Mücadeleyi sürdüreceğiz"

Açıklamanın ardından söz alan İbrahim Çelik’in torunu Berfin Çelik, mücadelenin kuşaktan kuşağa devredildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Ben bir Cumartesi torunuyum. Biz üç kuşak Galatasaray Meydanı’ndayız. Onların başına ne geldiğini düşünmek bizim için işkenceye dönüştü. Daha kaç kuşak bunu yaşayacak? Biz gerçekleri öğrenmek istiyoruz. Çelik ailesi olarak bu mücadeleyi bırakmayacağız."

Eylem, kayıp yakınlarının ellerindeki karanfilleri Galatasaray Meydanı’na bırakmasıyla sona erdi.

CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI 1007.HAFTA “30 yıldır soruyoruz: İbrahim Çelik ve Edip Çelik nerede?”

(EMK)