Cuma Çiçek kimdir?

1980 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Diyarbakır’da okudu. 2004 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği diplomasını aldı. 2008 yılında İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans programını tamamladı. 2006-2008 yılları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde, proje uzmanı, stratejik yönetim ve planlama koordinatörü ve danışman görevlerinde bulundu.

2009-2014 yılları arasında Paris Politik Etütler Enstitüsü’nde (Institut d’Etudes politiques de Paris - Sciences Po.) Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’nda, Siyaset Sosyolojisi ve Kamu Politikaları/Eylemleri alanında doktorasını tamamladı ve Mardin Artuklu Üniversitesi ve SciencesPo'da çeşitli pozisyonlarda bulundu.

Birikim, Praksis, İktisat Dergisi, Turkish Studies, Dialectical Anthropology dergilerinde Kürt meselesi, Kürt İslâmcılığı, yerel yönetimler, bölgesel eşitsizlik, sınıf ve kimlik ilişkileri, çatışma çözümü ve toplumsal barış inşası konularında makaleleri yayınladı.

Araştırma alanları arasında Kürt sorunu, Kürt İslamcılığı, yerel yönetimler, bölgesel eşitsizlik, sınıf ve kimlik ilişkileri, çatışma çözümü ve barış inşası yer almaktadır. Halen Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nde (IFEA) akademik çalışmalarına devam etmektedir. En son yayımlanan kitapları şunlardır: Kürt Sorunu ve Siyasi Barış Bağlamında Güç Paylaşımı ve Ademi Merkeziyet (İstanbul: Hafıza Merkezi, 2021); Süreç: Kürt Çatışması ve Çözüm Arayışları (İstanbul: İletişim, 2018, Türkçe); Türkiye Kürtleri: Ulusal, Dini ve Ekonomik Kimlikler (Londra: I.B. Tauris, 2017).