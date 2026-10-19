Çukurova Belediyesine operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı

Adana'da Çukurova Belediyesine yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri belediye binasında arama başlatırken, operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı kararı verildi.

Etimesgut Belediyesi’ne yeni operasyon

Operasyon kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararlarının kimleri kapsadığı ve operasyonun hangi soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Esenyurt Belediyesi’ne yönelik soruşturmada 9 kişi tutuklandı

CHP'den istifa etmişti

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, daha önce CHP’den istifa ettiğini açıklamıştı. Kozay, siyasi hayatına Yeni Parti çatısı altında devam edeceğini duyurmuştu.

(FY)