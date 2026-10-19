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YT: Yayın Tarihi: 19.10.2026 08:41 19 Ekim 2026 08:41
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.10.2026 09:35 19 Ekim 2026 09:35
Okuma Okuma:  1 dakika

Çukurova Belediyesine operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı

Çukurova Belediyesine yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Çukurova Belediyesine operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı
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Adana'da Çukurova Belediyesine yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri belediye binasında arama başlatırken, operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı kararı verildi.

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Operasyon kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararlarının kimleri kapsadığı ve operasyonun hangi soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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CHP'den istifa etmişti

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, daha önce CHP’den istifa ettiğini açıklamıştı. Kozay, siyasi hayatına Yeni Parti çatısı altında devam edeceğini duyurmuştu.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Çukurova belediye operasyon
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