Çukurova Belediyesine operasyon: Aralarında Başkan Kozay'ın olduğu 34 kişi tutuklandı

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 49 kişiden 34'ü tutuklandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, eski Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye başkan yardımcıları Uğur Can Doğan ve Bahadır Özdemir ile Kozay'ın teyzesi Sıdıka Şire'nin de aralarında bulunduğu 34 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

Diğer 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında bulunan İmar AŞ Genel Müdürü Erdal Biber hakkında ev hapsi kararı verildi.

Ne olmuştu?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Çukurova Belediyesi'ndeki ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 19 Ekim'de 51 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, aralarında Belediye Başkanı Emrah Kozay ve eski Belediye Başkanı Soner Çetin'in de bulunduğu 44 kişiyi gözaltına aldı. Sonraki gözaltılarla birlikte sayı 49'a yükseldi.

Soruşturma dosyasında Kozay'ın "örgüt lideri", Çetin ile Kozay'ın teyzesi Sıdıka Şire'nin ise "örgüt yöneticisi" olduğu iddia edildi.

Soruşturma kapsamında, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden yapılan bazı alımlarda Kamu İhale Kanunu'ndaki istisna hükmünün usulsüz kullanıldığı ve yüklenicilerden hakediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı öne sürüldü.

Ayrıca belediyeye gitmedikleri halde maaş aldıkları iddia edilen sekiz kişi hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınanlar arasında CHP'li Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk'ün kızı E.A.'nın da bulunduğu belirtildi.

Belediyenin 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait ihale ve doğrudan temin belgeleri üç kişilik bilirkişi heyeti tarafından incelendi. Hazırlanan rapor ve soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda operasyon kararı alındığı bildirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 49 kişi adliyeye sevk edildi.