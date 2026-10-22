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YT: Yayın Tarihi: 22.10.2026 08:20 22 Ekim 2026 08:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.10.2026 09:17 22 Ekim 2026 09:17
Okuma Okuma:  1 dakika

Çukurova Belediyesi operasyonu: 49 kişi adliyede

Emrah Kozay (Çukurova Belediye Başkanı), Soner Çetin (Önceki Dönem Belediye Başkanı) ve Sıdıka Şire (Başkan Kozay'ın Teyzesi) de adliyeye sevk edilenler arasında.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Çukurova Belediyesi operasyonu: 49 kişi adliyede
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesi’ndeki ihale ve doğrudan temin işlemlerinde yolsuzluk ile usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınanlar bugün adliyeye sevk edildi.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, daha önce CHP’den istifa ettiğini açıklamıştı. Kozay, siyasi hayatına Yeni Parti çatısı altında devam edeceğini duyurmuştu.

Jandarma ekiplerince 19 Ekim’de düzenlenen operasyon ve sonrasındaki yakalamalarla gözaltı sayısı 49’a yükselirken, aralarında Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin ve Kozay’ın teyzesi Sıdıka Şire’nin de bulunduğu kişiler jandarmadaki sorgularının ve sağlık kontrollerinin ardından Adana Adliyesi’ne sevk edildi.

Çukurova Belediyesine operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı
Çukurova Belediyesine operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı
19 Ekim 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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