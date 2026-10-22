Çukurova Belediyesi operasyonu: 49 kişi adliyede

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesi’ndeki ihale ve doğrudan temin işlemlerinde yolsuzluk ile usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınanlar bugün adliyeye sevk edildi.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, daha önce CHP’den istifa ettiğini açıklamıştı. Kozay, siyasi hayatına Yeni Parti çatısı altında devam edeceğini duyurmuştu.

Jandarma ekiplerince 19 Ekim’de düzenlenen operasyon ve sonrasındaki yakalamalarla gözaltı sayısı 49’a yükselirken, aralarında Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin ve Kozay’ın teyzesi Sıdıka Şire’nin de bulunduğu kişiler jandarmadaki sorgularının ve sağlık kontrollerinin ardından Adana Adliyesi’ne sevk edildi.

Çukurova Belediyesine operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı

(EMK)