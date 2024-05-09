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Yayın Tarihi: 9 Mayıs 2024 13:54
 ~ Son Güncelleme: 9 Mayıs 2024 13:54
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Cudi ve Gabar’a girişler yasaklandı

“Milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması” amacıyla olduğu duyurulan yasak, 10-24 Mayıs'ta geçerli olacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Cudi ve Gabar’a girişler yasaklandı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağı bölgesi "geçici özel güvenlik bölgesi" ilân edildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi" ve "yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi" amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içinde bulunan Gabar Dağı ile merkez, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırlarında yer alan Cudi Dağı bölgesinin 10-24 Mayıs'ta özel güvenlik bölgesi ilân edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı aktarılan açıklamada, bu bölgelere yurttaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından yasaklandığı kaydedildi. (TY)

Cudi bölgesi Gabar Dağı Hakkari özel güvenlik bölgesi şırnak valiliği
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