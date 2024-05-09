Cudi ve Gabar’a girişler yasaklandı

Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağı bölgesi "geçici özel güvenlik bölgesi" ilân edildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi" ve "yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi" amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içinde bulunan Gabar Dağı ile merkez, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırlarında yer alan Cudi Dağı bölgesinin 10-24 Mayıs'ta özel güvenlik bölgesi ilân edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı aktarılan açıklamada, bu bölgelere yurttaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından yasaklandığı kaydedildi. (TY)