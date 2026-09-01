CTP’li Akansoy: Filo Jet gemi kazası münferit bir olay değil

Kuzey Kıbrıs’ın ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkanvekili ve Gazimağusa Milletvekili, eski İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akansoy, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında alabora olan Filo Jet yolcu gemisine ilişkin bianet’e konuştu.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel’in açıklamasına göre, gemideki 267 kişiden 239’u kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 20 kişi için arama-kurtarma çalışmaları üçüncü gününde sürüyor.

Akansoy, kazanın Kuzey Kıbrıs kamuoyunda büyük bir infial yarattığını söyledi.

FİLO JET GEMİ KAZASI Girne açıklarında kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

“Ülkede büyük bir öfke kabarması var” diyen Akansoy, bu tepkinin temelinde “ülkeyi yönetenlerin bu işi yapamadığı” düşüncesinin bulunduğunu savundu.

“Bu deniz kazası bana göre münferit bir olay olarak görülmemesi gereken bir konu” diyen Akansoy, kazayı Kuzey Kıbrıs’ta uzun süredir eleştirdikleri yönetim, denetim ve kamu kurumlarının işleyişine dair sorunların parçası olarak değerlendirdi.

*Asım Akansoy. (Fotoğraf: Cumhuriyetçi Türk Partisi/X)

“Kuzey Kıbrıs’ın nüfusu bilinmiyor”

Akansoy’un öne çıkardığı sorunlardan biri nüfus yönetimi ve kayıt dışılık.

Kuzey Kıbrıs’ta son yıllarda nüfusun hızlı ve kontrolsüz biçimde arttığını söyleyen Akansoy, devletin ülkede yaşayan nüfusun büyüklüğü ve yapısı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını savundu.

Bir ülke kendi planlamasını yapmak istiyorsa her şeyden önce nüfusunu yönetmesi gerekiyor. Bunun için de nüfusunu bilmesi gerekiyor. –Asım Akansoy

Özellikle turist olarak ülkeye girdikten sonra kayıt dışına çıkan yabancıların sayısına ilişkin belirsizliğe dikkat çeken Akansoy’a göre bu durum, kamusal planlamadan denetime kadar birçok alanda sorun yaratıyor.

“Elimizde sadece KKTC Yüksek Seçim Kurulu’nun seçmen verileri bulunuyor” diyen Akansoy, bunun dışındaki verilerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Kurul, 19 Ekim 2025’te yapılan KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimi için toplam seçmen sayısını 218 bin 313 olarak açıklamıştı. KKTC İstatistik Kurumu’nun 2025’te yayımladığı “Nüfus ve Demografi Bülteni (2014-2023)” adlı çalışmaya göre ise KKTC’de son nüfus sayımı 4 Aralık 2011’de yapıldı. Sayımda toplam nüfus 286 bin 257 olarak kayda geçerken, 2023 yıl sonu projeksiyon nüfusu 476 bin 214 olarak hesaplandı.

Liyakat ve denetim eleştirisi

Akansoy, nüfus sorunuyla birlikte kamu kurumlarının işleyişine de dikkat çekti.

Son yıllarda liyakatin zayıfladığını ve devlet kurumlarının kapasite kaybettiğini savunan Akansoy, “Verimli hizmet veren devlet kurumu sayısı çok azaldı. Hükümet ne piyasayı denetleyebiliyor ne de limanları ve ulaştırma alanını” dedi.

Akansoy’a göre denetim mekanizmalarının zayıflaması, farklı alanlarda ortaya çıkan sorunların büyümesine neden oluyor.

Deniz ulaşımını ekonomik imkânları daha sınırlı yurttaşların ve emekçilerin daha fazla tercih ettiğini belirten Akansoy, kazadan etkilenenlere ilişkin, “Bu insanlar bu denetimsizliğin yaratmış olduğu boşluktan ne yazık ki yara aldılar” dedi.

Filo Jet gemi kazası raporu ne söylüyor?

Arıklı’ya istifa çağrısı

Akansoy, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya yönelik tepkileri de değerlendirdi.

Arıklı’nın uzun süredir eleştirilere karşı kullandığı dilin toplumdaki tepkiyi artırdığını belirten Akansoy, “[Arıklı] Toplumun sinir uçlarını zorlayan açıklamalarla bugüne kadar siyasette kendine özgü bir yer tuttu” dedi.

Akansoy, Arıklı’nın siyasi sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek istifa çağrısı yaptı.

Gazeteci Nazar Erişkin’in YouTube kanalında bugün yaptığı programa katılan Bakan Arıklı’nın, istifa çağrılarına verdiği yanıt şöyle: “İşin siyasi sorumluluğundan kaçınmam. Ama birileri istedi diye de istifa edecek değilim. Çünkü belli bir kesim daha geminin batma olayı gerçekleşmeden sosyal medyadan istifa etmeye başladılar. Benim herhangi bir dairemin ihmali, kusuru varsa ben bundan kaçınmam. Bir araştıralım, durum ortaya çıksın. Siyasi sorumluluğun gereğini iyi bilirim. Gerekirse de istifa ederim. Buraya tutkalla oturmuş değilim.”

“Ne gerekiyorsa yapacağız”

Akansoy, kazanın sorumluluk zincirinin yalnızca gemideki teknik personelle sınırlı kalmaması gerektiği görüşünde.

“Kuzey Kıbrıs toplumu yargıya güveniyor” diyen Akansoy, adli sürecin idari sorumlulukları da kapsamasının önemli olduğunu söyledi.

CTP’nin soruşturma ve siyasi sorumluluk tartışmalarını takip etmeyi sürdüreceğini belirten Akansoy, “Burada önemli olan kamu vicdanıdır. Sonuna kadar gideceğiz. Hiç taviz vermeyeceğiz” dedi.

Girne’deki feribot kazasında kaybolan kişiler hakkında neler biliyoruz?

Yargı süreci Kazaya ilişkin gözaltına alınan, aralarında gemi kaptanı, yedi mürettebat, bir şirket çalışanı ve iki liman yetkilisinin de bulunduğu 14 kişi, dün (31 Ağustos) Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, gemi kaptanı ve mürettebat ile bir şirket çalışanından oluşan dokuz kişi için üçer gün ek gözaltı süresi verirken, aralarında iki liman yetkilisinin de bulunduğu beş kişinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına hükmetti. Mahkeme, ifadelerin alınması, belge ve evrakların toplanması, tanıkların dinlenmesi ve yeni bulguların değerlendirilmesi amacıyla bir sonraki duruşmanın 3 Eylül Perşembe günü yapılmasına karar verdi.

(VC)