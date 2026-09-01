CTP’li Akansoy: Filo Jet gemi kazası münferit bir olay değil
Kuzey Kıbrıs’ın ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkanvekili ve Gazimağusa Milletvekili, eski İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akansoy, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında alabora olan Filo Jet yolcu gemisine ilişkin bianet’e konuştu.
Akansoy, kazanın Kuzey Kıbrıs kamuoyunda büyük bir infial yarattığını söyledi.
FİLO JET GEMİ KAZASI
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“Ülkede büyük bir öfke kabarması var” diyen Akansoy, bu tepkinin temelinde “ülkeyi yönetenlerin bu işi yapamadığı” düşüncesinin bulunduğunu savundu.
“Bu deniz kazası bana göre münferit bir olay olarak görülmemesi gereken bir konu” diyen Akansoy, kazayı Kuzey Kıbrıs’ta uzun süredir eleştirdikleri yönetim, denetim ve kamu kurumlarının işleyişine dair sorunların parçası olarak değerlendirdi.
“Kuzey Kıbrıs’ın nüfusu bilinmiyor”
Akansoy’un öne çıkardığı sorunlardan biri nüfus yönetimi ve kayıt dışılık.
Kuzey Kıbrıs’ta son yıllarda nüfusun hızlı ve kontrolsüz biçimde arttığını söyleyen Akansoy, devletin ülkede yaşayan nüfusun büyüklüğü ve yapısı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını savundu.
Bir ülke kendi planlamasını yapmak istiyorsa her şeyden önce nüfusunu yönetmesi gerekiyor. Bunun için de nüfusunu bilmesi gerekiyor. –Asım Akansoy
Özellikle turist olarak ülkeye girdikten sonra kayıt dışına çıkan yabancıların sayısına ilişkin belirsizliğe dikkat çeken Akansoy’a göre bu durum, kamusal planlamadan denetime kadar birçok alanda sorun yaratıyor.
Liyakat ve denetim eleştirisi
Akansoy, nüfus sorunuyla birlikte kamu kurumlarının işleyişine de dikkat çekti.
Son yıllarda liyakatin zayıfladığını ve devlet kurumlarının kapasite kaybettiğini savunan Akansoy, “Verimli hizmet veren devlet kurumu sayısı çok azaldı. Hükümet ne piyasayı denetleyebiliyor ne de limanları ve ulaştırma alanını” dedi.
Akansoy’a göre denetim mekanizmalarının zayıflaması, farklı alanlarda ortaya çıkan sorunların büyümesine neden oluyor.
Deniz ulaşımını ekonomik imkânları daha sınırlı yurttaşların ve emekçilerin daha fazla tercih ettiğini belirten Akansoy, kazadan etkilenenlere ilişkin, “Bu insanlar bu denetimsizliğin yaratmış olduğu boşluktan ne yazık ki yara aldılar” dedi.
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Arıklı’ya istifa çağrısı
Akansoy, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya yönelik tepkileri de değerlendirdi.
Arıklı’nın uzun süredir eleştirilere karşı kullandığı dilin toplumdaki tepkiyi artırdığını belirten Akansoy, “[Arıklı] Toplumun sinir uçlarını zorlayan açıklamalarla bugüne kadar siyasette kendine özgü bir yer tuttu” dedi.
Akansoy, Arıklı’nın siyasi sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek istifa çağrısı yaptı.
“Ne gerekiyorsa yapacağız”
Akansoy, kazanın sorumluluk zincirinin yalnızca gemideki teknik personelle sınırlı kalmaması gerektiği görüşünde.
“Kuzey Kıbrıs toplumu yargıya güveniyor” diyen Akansoy, adli sürecin idari sorumlulukları da kapsamasının önemli olduğunu söyledi.
CTP’nin soruşturma ve siyasi sorumluluk tartışmalarını takip etmeyi sürdüreceğini belirten Akansoy, “Burada önemli olan kamu vicdanıdır. Sonuna kadar gideceğiz. Hiç taviz vermeyeceğiz” dedi.
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Yargı süreci
Kazaya ilişkin gözaltına alınan, aralarında gemi kaptanı, yedi mürettebat, bir şirket çalışanı ve iki liman yetkilisinin de bulunduğu 14 kişi, dün (31 Ağustos) Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Mahkeme, gemi kaptanı ve mürettebat ile bir şirket çalışanından oluşan dokuz kişi için üçer gün ek gözaltı süresi verirken, aralarında iki liman yetkilisinin de bulunduğu beş kişinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına hükmetti.
Mahkeme, ifadelerin alınması, belge ve evrakların toplanması, tanıkların dinlenmesi ve yeni bulguların değerlendirilmesi amacıyla bir sonraki duruşmanın 3 Eylül Perşembe günü yapılmasına karar verdi.
(VC)