CŞMD ve tabukamu'dan iki yeni kılavuz: Güvenli ilişkiler hepimizin hakkı

“İlişki yaşamak isteyen herkesin heyecanlı, güzel, mutlu ve daha da önemlisi, baskı ve şiddetin olmadığı güvenli ilişkiler yaşamaya hakkı var” diyerek güçlerini birleştiren Cinsel Şiddetle Mücadele Derneğinin (CŞMD) Ne Var Ne Yok?! Gençlik Programı ve tabukamu, 2021-2023 yılları arasında ürettiği kaynaklara “Gençler İçin Güvenli İlişkiler Kılavuzu”nu ve “Gençler Arası İlişkilerde Güvenliği Artırmak İçin Güvenlik Planı Örnekleri”ni ekledi.

Tabukamu ve Ne Var Ne Yok cinsellik eğitimi için birleşti

Bu sayede; gençlerin güvenli ilişkiler, cinsel davranışlarda onay, kişisel sınırlar ve flört şiddeti gibi konularda bilgi ve kaynaklara erişimini artırmayı hedefliyorlar.

Gençler İçin Güvenli İlişkiler Kılavuzu, Ne Var Ne Yok?! ve tabukamu’nun 2021-2023 yılları arasında tabukamu.com/nvny üzerinde güvenli ilişkiler, kişisel sınırlar ve onay odağında yayımladığı içerikleri bir araya getiriyor. Kılavuzda;

güvenli, güvenli olmayan ve şiddet içeren ilişkilerin özellikleri,

güvenli ilişkiler için kişisel sınırlar oluşturma,

güvenli ilişkiler için onay,

güvenli ilişkiler döngüsü,

özür dilemenin anatomisi,

ilişkilerde çatışmaları güvenli şekilde çözmek,

ilişkide güvende hissedilmediğinde yapılabilecekler gibi konular hakkında bilgi ve çalışma kağıtlarına yer veriliyor.

Gençler Arası İlişkilerde Güvenliği Artırmak İçin Güvenlik Planı Örnekleri, şiddet içeren bir ilişkiden çıkmak ya da çıktıktan sonra daha güvende hissetmek için gençlerin kendi ihtiyaçlarına göre yol haritaları hazırlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Bu rehberde gençler; neden güvenlik planı oluşturulmalı, güvenlik planı nasıl oluşturulur ve nerede saklanabilir gibi sorulara yanıt bulabilir.

Güvenlik Planı serisinde “Okulda Güvenlik”, “Evde Güvenlik”, “Duygusal Güvenlik” ve “Kişisel Güvenlik” başlıklarında örnekler yer alıyor.

Gençler, hazırlanan dört farklı güvenlik planını doğrudan kullanabilecekleri gibi bunlardan yararlanarak kendi ihtiyaçlarına göre başka bir plan da hazırlayabilir.

Her iki yayına da tabukamu.com/nvny adresinden ücretsiz ulaşılabilir.

Lise, üniversite ve diğer öğretim alanlarından eğiticiler, psikolojik danışman ve rehberler, belediyelerde gençlerle çalışan ruh sağlığı uzmanları ve diğer meslek uzmanları, gençlerle çalışan sivil toplum kuruluşları ve gençlik çalışmacıları [email protected] e-posta adresinden Ne Var Ne Yok?! Gençlik Programına ulaşarak yayınların basılı halini talep edebilir.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ve tabukamu hakkında

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneğinin “Cinsel şiddetle mücadele etmenin en kestirme yöntemlerinden biri, şiddet ortaya çıkmadan önlemek olmalı” diyerek 2016 yılında başlattığı Ne Var Ne Yok?! Gençlik Programı, gençler arası ilişkilerde yaşanan şiddete dikkat çekmeye ve güvenli ilişkilere dair bilgi ve pratikleri yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Gençlerin; bilgiye ulaştıkça daha sorumlu, daha güvenli ve daha az şiddet içeren ilişkiler yaşayabileceği referansıyla ve güvenli ilişkiler hakkında yargılanma kaygısı duymadan, çekinmeden, daha çok soru sorabileceği ve konuşabileceği alanlar yaratma amacıyla yola çıkan Ne Var Ne Yok?! Gençlik Programı, 2016’dan bu yana;

Atölye, uygulama ve süpervizyon aşamalarından oluşan Yaygınlaştırma Programı ile, gençlerle çalışan uzmanların akran ve flört şiddetini tanıma, önleme ve şiddete müdahaleye yönelik mesleki kapasitelerinin gelişmesini ve gençlerle koruyucu-önleyici çalışmalar yapmalarını destekliyor.

Üniversite seminerleri ile gençlerin flört şiddeti ve türleri, güvenli ilişkiler, kişisel sınırlar ve onay konularında farkındalıklarını artırmayı hedefliyor.

Sosyal ve dijital medya içerikleri ile gençlere ve gençlerle çalışan uzmanlara yönelik, güvenli ilişkiler odağında bilgilendirici ve güçlendirici görseller üretiyor.

Geliştirdiği kurumsal işbirlikleri yoluyla gençlerin flört şiddeti, güvenli ilişkiler, kişisel sınırlar ve onay gibi konularda doğru bilgiye ulaşmasını, farkındalık ve becerilerinin artmasını ve böylece gençleri güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ne Var Ne Yok?! Gençlik Programı hakkında daha fazla bilgiye ve diğer NVNY kaynaklarına ulaşmak için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

tabukamu, Türkiye’de kapsamlı cinsellik eğitimine yaygın erişimin olmaması nedeniyle, gençlere kaynak oluşturmak adına 2017 yılında kuruldu.

Cinsellik, cinsel sağlık ve ilişkilerle ilgili pratik bilgilere yer veren tabukamu.com web sitesi ile gençlerin bedenleri, cinsellikleri ve ilişkileriyle ilgili sağlıklı karar alıp güvenlik ilişkiler yaşamasını amaçlıyor.

Web sitesi, gençlerin danışmanlığında, uzmanların katkıları ve uluslararası standartlar doğrultusunda hazırlandı. tabukamu.com, 2020 yılında UNESCO ve UNFPA tarafından 35 dijital cinsellik eğitimi platformu arasına seçildi.

(EMK)