CPT: TSK operasyonları nedeniyle IKBY’de en az 162 köy boşaltıldı

ABD merkezli bir insan hakları örgütü ve çatışma gözlemcisi olan ‘Toplumsal Barış İnşa Ekipleri’ (Community Peacemaker Teams/CPT), Türkiye’nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarında sürdürdüğü askeri operasyonlara ilişkin 8 Temmuz’da bir rapor yayımladı.

Bölgede devam eden operasyonların ‘endişe verici’ olduğunu belirten CPT, çatışmaların tırmanması halinde yüzlerce ailenin yerlerinden edilebileceği uyarısında bulundu.

TSK’nin 15 Haziran’da Duhok’taki Berwari Bala bölgesinde yeni bir operasyonu başlattığı ve bölgedeki altı köyde askeri manevralar gerçekleştirdiğini hatırlatan CPT, “Türkiye 25 Haziran’da Kani Bilavê ve Babirê köyleri arasında bir kontrol noktası kurdu. Ertesi gün de Şiva, Kani Tuya, Zirezê, Demka, Bilecan, Korka ve Girê Biya köylerinde yeni askeri üsler inşa etmeye başladı” dedi.

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“En az 162 köy boşaltıldı”

Operasyon kapsamında, ağırlıklı olarak Duhok Valiliği sınırlarında 238 bombardıman gerçekleştiğini belirten CPT, “TSK bombardımanları sonucu, Amedi bölgesindeki Guharze, Balave, Barçê, Sergelê, Kanê ve Aşkê Dere köylerinde 20 bin dönümden fazla tarım arazisi yandı. Operasyonlar nedeniyle Irak Kürdistanı’ndaki en 162 köy boşaltılırken, en az 602 köy de boşaltılma riskiyle karşı karşıya” dedi.

CPT’ye göre, “Dergalê Mûsa Begê köylüleri, 27 Haziran’da TSK tarafından köylerinden ayrılmaya zorladıklarını bildirdi.”

Sergelê köyü sakinleri ise 4 Temmuz’da, TSK’nin yaklaşık 45 zırhlı araçla köyün yakınlarına yerleştiğini, “PKK ile TSK arasında bölgede yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilmekten korktuklarını” aktardı.

“Yedi ayda 1076 saldırı düzenlendi”

CPT raporuna göre, Türkiye, Ocak-Temmuz 2024 döneminde IKBY topraklarında 1076 saldırı gerçekleştirdi. Bunların 526’sının Duhok Valiliği, 405’inin Erbil Valiliği, 135’inin Süleymaniye Valiliği ve 10’unun Ninova Valiliği sınırlarında gerçekleştiğini belirten CPT, saldırıların yüzde 93’ünün savaş uçaklarıyla yapıldığını kaydetti.

Saldırılarda sekiz sivilin hayatını kaybettiğini ve sivil altyapının zarar gördüğünü belirten CPT, bölgedeki operasyonların tırmanmasını ‘endişe verici’ olarak nitelendirdi.

(VC)