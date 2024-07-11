CPJ: Şengal’de gazetecilerin yaralandığı saldırı soruşturulmalı

Irak’ın kuzeyindeki Şengal’de gazetecilerin içinde bulunduğu bir araç, 8 Temmuz’da insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı.

Türkiye tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıda, Çira TV muhabiri Medya Hasan ve Çira FM muhabiri Murad Mîrza ile birlikte aracın sürücüsü yaralandı.

Şengal’de bir hastaneye kaldırılan Hasan ve sürücünün durumları iyiye giderken, Musul’a nakledilen Mîrza’nın durumu ciddiyetini koruyor.

Bölgesel kaynaklara göre gazeteciler, 3 Ağustos 2014’te IŞİD’in gerçekleştirdiği Ezidi katliamının onuncu yıl dönümü dolayısıyla röportaj yapmak üzere gittikleri Tel el-Kasab'dan (Tilqeseb) dönüyorlardı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Genel Müdürlüğü, 8 Temmuz'da yaptığı açıklamada saldırıdan Türkiye’yi sorumlu tuttu. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'ye yakınlığıyla bilinen kurdistan24.net ise araçtakilerin PKK üyesi olduğunu iddia etti.

Çira TV'nin yönetim kurulu üyesi Argash Shingali, “Aracın basın aracı olduğunu gösteren herhangi bir işaret olmadığını” söyledi.

Kanal ayrıca yaptığı yazılı açıklamada, “Fermanın 10’uncu yıl dönümünün yaklaştığı, Irak ve Güney Kürdistan genelinde halka yönelik saldırı ve işgal planlarının yapıldığı bir dönemde, özgür basına yönelik bu saldırı tesadüfi değildir. İşgalci güçler ve devletler, suçlarını kimsenin bilmemesi, halkın yaptıklarını öğrenmemesi için özgür basını susturmaya çalışıyor” dedi.

CPJ'den soruşturma çağrısı

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’na (IFJ) gazeteciler ve insan hakları örgütlerine, Türkiye’nin saldırılarına karşı durma, basın emekçilerini sahiplenme çağrısı yaptı.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Program Direktörü Carlos Martinez de la Serna, New York'ta yaptığı açıklamada, "Iraklı ve Türkiyeli yetkililer, gazetecilerin yaralandığı saldırıyı derhal ve kapsamlı bir şekilde soruşturmalı ve nedenini belirlemelidir" diye konuştu. Serna ayrıca “Yerel yetkililer, gazetecilerin Kuzey Irak'ta kritik olayları bildirirken güvenliğini sağlamalıdır" dedi

Şengal’de halk ve gazeteciler de saldırının gerçekleştiği bölgede bir basın açıklaması düzenledi. Burada gazeteciler adına konuşan İbrahim Êzidî “Gazetecilerin hedef alınması uluslararası yasaların ihlalidir ve insanlık suçudur” dedi. Irak hükümetine sessizliği nedeniyle tepki gösterdi.

(HA)