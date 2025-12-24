Çözüm komisyonunun süresi iki ay daha uzatıldı

Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında Meclis'te kurulan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu, Numan Kurtulmuş başkanlığında 20'nci kez toplandı.

Rapor yazım ekibi toplandı: Çözüm komisyonunun süresi uzatılıyor

Dinlemelerin ardından rapor aşamasına geçilen komisyonun çalışmalarının yetişmemesi nedeniyle, süresi iki ay daha uzatıldı.

"Kritik bir eşiği geride bıraktık"

Toplantının açılışında konuşan Kurtulmuş, komisyonun tarihi bir misyonu üstlendiğini söyledi:



"Komisyonun çalışmaları bakımından kritik bir eşiği geride bıraktık. Şimdi komisyonumuz son eşiğine gelinmiştir. O da ortak rapor yazılması ve bu raporun bu raporunun Meclis Genel Kurulu'na verilerek, buradaki tekliflerin yasalaşması ve diğer tekliflerin yerine getirilmesi ile ilgili sürece öncülük etmek. Bu çerçevede siyasi partilerimiz rapor hazırlama sürecinde, burada komisyonda temsil edilen siyasi partilerin tamamı raporlarını başkanlığımıza sunmuş, kendileri açısından önemli gördükleri konuları açık bir şekilde raporlarında ifade ederek, bir siyasi tutum belgesi, partilerimizin her birisi için siyasi tutum belgesi olarak raporlar intikal etmiştir.

"Bu raporların bize intikal etmesi ile birlikte geçen hafta itibari ile Meclis'in sitesinde açıklanmıştır. Bu raporlardan esas muradımız ortaklaşa bir raporun her partinin kendi tutum belgesi, siyasi tutum belgesi olarak ortaya koyduğu rapor, var olmak ile birlikte herkesin gönlümüz arzu eder ki hatta muhalefet şerhi düşmeksizin ortak bir raporun hazırlanması süreci önümüzde duruyor."

"Ek süreye ihtiyaç var"

Sürecin başarı ile sonuçlanması istediklerini belirten Kurtulmuş, bununla birlikte hayati bir eşiğin daha aşılmış olacağını ifade etti. Kurtulmuş, devamla şunları söyledi:

"Önümüzdeki süreçte partilerimizin farklı fikirlerini daha yakınlaştırabilmek için temaslarının artırılmasının yararlı olacağı kanaatindeyim. Böylece ortak bir noktaya varmak daha kolay olacaktır. Ayrıca bu komisyon çalışmalarımızın ortaya koyduğu bu demokratik nezaket, üslup ve üslup bakımından ortaya konulan büyük olgunluğun da Meclis'in Genel Kurulu'na da örnek olmasını temenni ediyorum. Umarım kısa süre içinde nihai raporumuzu da bitirerek, burada hep beraber üzerinde ortaklaştığımız metni kamuoyu ile paylaşmak mümkün olur. Bu sürede raporun tamamlanabilmesi için öyle görünüyor ki ilave bir süreye ihtiyaç olacak."

"Oybirliğiyle uzatıldı"

Komisyonun kapanış konuşmasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin önünde tarihi bir fırsat kapısı olduğunu kaydederek, "Herkes siyasi pozisyonunu koruyor ama yapıcı, ortak bir noktada buluşmaya gayret ediyor. Ümit ederim ki bu çalışmalarımızı faydalı bir sonuca ulaştıracağız" dedi.

Kurtulmuş, komisyonun 31 Aralık 2025 tarihinde sona erecek çalışma süresinin Mart 2026’ya kadar uzatılmasını oyladı. Komisyonun çalışma süresi, oybirliği ile uzatıldı.

(AB)