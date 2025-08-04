'Çözüm' komisyonunun ön toplantısı bugün: Prensipler belirlenecek

Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan komisyon ilk toplantısını yarın yapacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve partilerin grup başkanvekillerinin bugün saat 2'de ön görüşme yapması bekleniyor.

PKK'nin fesih kararı ve silah bırakmasının ardından yürütülecek süreçte gerekli yasal düzenlemeler için TBMM'de kurulacak komisyonda son aşamaya gelindi. Bugün resmi adının, çalışma usul ve esaslarının, prensiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

İlk toplantı yarın

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kurulacak komisyonun ilk toplantısı için üye milletvekillerini yarın saat 11.00’de toplantıya davet etti. Kurtulmuş'un komisyonun açış konuşması sonrası siyasi parti temsilcilerinin değerlendirmeleri dinlenecek, toplantıda, komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek.

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Komisyonda neler görüşülecek?

Komisyonun, örgütün silah bırakma süreciyle ortaya çıkan ihtiyaçlar konusunda yasal birtakım düzenlemeler hazırlayacağı, süreçle ilgili hangi tedbirlerin alınacağı gibi çalışmaları yapacağı belirtildi.

Yapılması gereken yasal düzenlemeler için bir istişare zemini oluşturacak. Ceza İnfaz Yasası, Terörle Mücadele Yasası ve Türk Ceza Kanunu gibi önemli düzenlemeler üzerinde çalışması ve yeni öneriler getirmesi bekleniyor.

Komisyon ayrıca, uzman görüşleri alacak ve Anadolu gezileriyle kamuoyunun nabzını tutacak. STK'ler aracılığıyla toplumun sürece dahil edilmesi de tartışılıyor.

Komisyonun yaz boyu aralıksız çalışıp yeni yasama dönemine kadar önemli başlıklarda önerilerini oluşturması da bekleniyor.

Hangi parti hangi ismi öneriyor?

Diğer yandan komisyonun resmi adı üyelerin önereceği isimler arasından seçilecek. Toplantıya katılan siyasi partilerin kendi isim önerilerini sunması bekleniyor.

AKP ve iktidar yetkilileri komisyonu “Terörsüz Türkiye” başlığıyla adlandırırken, MHP, “Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” adını önerdi. DEM Parti'nin önerisi "Barış ve Demokratik Toplum Komisyonu" olurken; CHP ise "Toplumsal Barış, Adalet ve Demokratik Mutabakat Komisyonu" ismini önerdi.

CHP'nin itirazları

Kurtulmuş, karar aşamasında nitelikli çoğunluk için 5’te 3 çoğunluğu işaret etmişti. CHP’nin ise nitelikli çoğunluk için 3’te 2 çoğunluğun esas alınmasını istediği belirtiliyor.

Diğer yandan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in komisyonun çalışmalarının gizlilik içinde yürütüleceği açıklamasına da CHP’den itiraz geldi. CHP, gizliliği zorunlu kılan durumlar dışında şeffaflık öneriyor. Bu ilk toplantıda komisyonun adının konulması bekleniyor.

Kimler katıldı?

Kurtulmuş’un daveti üzerine AKP’den 21, CHP’den 10, DEM Parti ve MHP’den 4’er, YYP’den 3; grubu olmayıp Meclis’te temsil edilen partilerden birer üyelik için isimler bildirildi.

Süreci reddeden İYİ Parti komisyona üye vermedi. Kurtulmuş’un başkanlığındaki toplantıda katılım için isimleri bildirilen 48 üye görev yapacak.

(AB)