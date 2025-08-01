Çözüm komisyonunun ilk toplantısı 5 Ağustos’ta

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kürt sorununun demokratik çözümüne ilişkin çalışmalara odaklanması beklenen komisyonun ilk toplantı tarihini üye milletvekillerine bildirdi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Kurtulmuş, komisyonun ilk toplantısı için üye milletvekillerini, 5 Ağustos saat 11.00’de TBMM’ye davet etti.

Meclis Komisyonu üyeleri

51 üyeden oluşacak komisyon için AKP 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4’er, Yeni Yol Partisi 3, HÜDA PAR, TİP, EMEP, DSP ve Yeniden Refah Partisi 1’er milletvekilinin ismini Meclis Başkanlığ’ına bildirdi.

Siyasi parti gruplarınca komisyon üyeliği için bildirilen milletvekillerinin isimleri şöyle:

AKP: Genel Başkan Yardımcılarından Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Dilekçe Komisyonu Başkanı ve Adana Milletvekili Sunay Karamık, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Maraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Urfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Samsun Milletvekili Ersan Aksu.

CHP: Grup Başkanvekili ve Ankara Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekilleri Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer ve Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Gökçe Gökçen ve Mehmet Salih Uzun.

MHP: Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut.

DEM Parti: Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek.

Yeni Yol Partisi: Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve İzmir Milletvekili Mustafa Bilici.

Komisyon için TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin haricinde, 5 siyasi parti de üye bildiriminde bulundu.

TİP: İstanbul Milletvekili Ahmet Şık.

EMEP: Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan.

Yeniden Refah Partisi: Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin.

DSP: Genel Başkan ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal.

HÜDA PAR: Genel Başkan ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu.

*İYİ Parti kendisine ayrılan 3 üyelik için, Demokrat Parti de kendisine ayrılan 1 üyelik için bildirimde bulunmadı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin komisyona ilişkin nihai kararını 4 Ağustos Pazartesi günü yapılacak Genel İdare Kurulu toplantısı sonrasında vereceklerini açıkladı.