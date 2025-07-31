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Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2025 16:31
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2025 17:38
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Çözüm komisyonuna hangi parti kimleri görevlendirdi?

Meclis komisyonuna katılacak milletvekillerinin isimleri netleşiyor. 48 üyenin isminin bildirileceği komisyon için şuana kadar 47 isim açıklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Çözüm komisyonuna hangi parti kimleri görevlendirdi?

Barış ve Demokrasi Süreci kapsamında TBMM'de kurulacak komisyona katılacak isimler netleşiyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, partilerin perşembe gününe kadar üye bildirmelerini yazılı olarak istemişti. MHP ve DEM Parti’nin ardından bugün, AKP, CHP, TİP, DSP ve Yeni Yol Partisi de üyelerini açıkladı.

Partilerin komisyona isim bildirmeleri için bugün saat 17.00'ye kadar süre verilmişti. İYİ Parti'nin katılmama kararı aldığı komisyonda toplam 48 üyenin isminin bildirilmesi bekleniyordu. Şuana kadar 47 milletvekilin ismi netleşti.

İYİ Parti saat 17.00 itibarıyla kendisine ayrılan 3 üyelik için, Demokrat Parti de kendisine ayrılan 1 üyelik için bildirimde bulunmadı. Demokrat Parti yetkililerinden edinilen bilgiye göre, komisyona ilişkin nihai karar, pazartesi günü partinin Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası verilecek.

Görseli Büyüt
AKP'nin komisyon üyeleri
AKP'nin komisyon üyeleri

1- AKP Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül
2- AKP Trabzon Milletvekili Mustafa Şen
3- AKP Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu
4- AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman
5- AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel
6- AKP Adana Milletvekili Sunay Karamık
7- AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok
8- AKP Antalya Milletvekili Kemal Çelik
9- AKP Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz
10- AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya
11- AKP İstanbul Milletvekili Şengül Karslı
12- AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin
13- AKP Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler
14- AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu
15- AKP Konya Milletvekili Tahir Akyürek
16- AKP Mersin Milletvekili Ali Kıratlı
17- AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı
18- AKP Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş
19- AKP Van Milletvekili Burhan Kayatürk
20- AKP Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan
21- AKP Samsun Milletvekili Ersan Aksu

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CHP'nin komisyon üyeleri
CHP'nin komisyon üyeleri

1- CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir
2- CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen
3- CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan
4- CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer
5- İstanbul Milletvekili Zeynel Emre
6- CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu
7- CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici
8- CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı
9- CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp
10- CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi

Görseli Büyüt
DEM Parti'nin komisyon üyeleri
DEM Parti'nin komisyon üyeleri

1- DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit
2- DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş 
3- DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç 
4- DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek

Görseli Büyüt
MHP'nin komisyon üyeleri
MHP'nin komisyon üyeleri

1- MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız 
2- Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül 
3- Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk 
4- Tokat Milletvekili Yücel Bulut

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Yeni Yol Partisi komisyon üyeleri
Yeni Yol Partisi komisyon üyeleri

1- Saadet Partisi: Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya
2- DEVA Partisi: Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen
3- Gelecek Partisi: İzmir Milletvekili Mustafa Bilici

Görseli Büyüt
TİP'in komisyon üyesi
TİP'in komisyon üyesi

1- TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık

Görseli Büyüt
HÜDA PAR'ın komisyon üyesi
HÜDA PAR'ın komisyon üyesi

1- İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu

Görseli Büyüt
DSP'nin komisyon üyesi
DSP'nin komisyon üyesi

1- DSP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal

Görseli Büyüt
EMEP'in Komisyon Üyesi
EMEP'in Komisyon Üyesi

1- EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan

Görseli Büyüt
Yeniden Refah'ın Komisyon Üyesi
Yeniden Refah'ın Komisyon Üyesi

1- Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
komisyon barış ve demokratik toplum süreci AKP CHP dem parti
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