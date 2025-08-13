Çözüm komisyonuna hangi kurum ve isimler davet edildi?

Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında Kürt sorunun demokratik çözümü ve kalıcı barışın sağlanması için "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi" adıyla kurulan komisyon üçüncü toplantısında toplumu sürece dahil etmenin önemini gündemine aldı.

Bu kapsamda siyasi partiler, pek çok hak, hukuk ve sivil toplum örgütü ile temsilcilerinin dinlemesi için komisyona listelerini sundu.

DEM Parti’nin komisyonda dinlenmesini istediği kurumların tam listesi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) sunduğu liste, Kürt meselesinin demokratik çözümü, toplumsal barışın tesisi, insan hakları, kadın temsiliyeti, çocuk hakları ve dil-kültür alanındaki uzman kişi ve örgütleri kapsıyor. Listede; hukuk kurumları, hak örgütleri, kadın örgütleri, Kürt dili ve kültürü temelli kurumlar ile farklı halklar ve inançlar temelli yapılar yer alıyor. Ayrıca, alanında uzman akademisyenler, insan hakları savunucuları, yazarlar ve barış sürecine doğrudan tanıklık etmiş isimler de komisyonun dinlemesi önerilen kişiler arasında bulunuyor.

A. HUKUK KURUMLARI 1. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) 2. Asrın Hukuk Bürosu 3. Türkiye Barolar Birliği (TBB) 4. Bölge Baroları Heyeti 5. İstanbul Barosu 6. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD)

B. HAK ÖRGÜTLERİ 1. İnsan Hakları Derneği (İHD) 2. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) 3. Barış İçin Toplumsal Girişim 4. Barış Vakfı 5. Çocuk Hakları Savunucuları Ağı

6. FİSA Çocuk Hakları Merkezi

7. Rengarenk Umutlar Derneği

8. Hak İnisiyatifi Derneği

9. İnsan Hakları Gündemi Derneği

10. Yurttaşlık Derneği

11. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği

12. Hakikat Adalet Hafıza Merkezi

13. Tahir Elçi Vakfı

14. Toplumsal Bellek Platformu

15. KHK’lı Platformları Birliği

16. Barış Akademisyenleri

17. Barış için Kültürel Araştırmalar Derneği (BAKAD)

18. Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Derneği (DİSA)

19. Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi Derneği (DİTAM)

20. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (DKVD)

21. Engelliler Federasyonu

22. Eskişehir Engelli Dayanışma Ağı

23. Göç İzleme Derneği

24. Demokrasi İçin Birlik (DİB)

25. Doğu Güneydoğu Dernekleri Platformu

26. İklim Adaleti Koalisyonu

27. Mezopotamya Ekoloji Hareketi

C. HAKİKAT VE ADALET TEMELLİ ÖRGÜTLENMELER 1. Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER)

2. Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED)

3. Barış Anneleri İnisiyatifi

4. Cumartesi Anneleri

5. Suruç Aileleri

6. Roboski Aileleri

7. Gezi Aileleri

8. 10 Ekim Barış Derneği

9. Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi

Ç. KADIN ÖRGÜTLERİ 1. Tevgera Jinen Azad (TJA)

2. Rosa Kadın Derneği

3. Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi

4. Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı Türkiye Grubu

5. Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK)

6. Kadının İnsan Hakları Derneği

7. Kadın Zamanı Derneği

8. Mimoza Kadın Derneği

9. Star Kadın Derneği

10. Kadın Dayanışma Vakfı

11. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD)

12. Bilim Sanat Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği (BİRARADA)

13. Dayanışmanın Kadın Hali Derneği (DAKAHDER)

D. KÜRT DİLİ VE KÜLTÜRÜ TEMELLİ ÖRGÜTLENMELER 1. İstanbul Kürt Enstitüsü

2. Mezopotamya Vakfı (Weqfa Mezopotamyayê)

3. Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırmaları Derneği (MED-DER)

4. ANKA Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi

5. Arî Dil Araştırmaları ve Kültür Derneği (ARÎ-DER)

6. Kürt Kültürünü ve Dilini Geliştirme Derneği (KURDÎGEH)

E. HALKLAR VE İNANÇLAR TEMELLİ ÖRGÜTLENMELER 1. Demokratik Alevi Dernekleri (DAD)

2. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

3. Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED)

4. Roman Hafıza Çalışmaları Derneği (Romani Godi)

5. Hrant Dink Vakfı

6. Süryani Dernekler Federasyonu (SÜDEF)

7. Türkiye Alevi Dernekleri Federasyonu

8. Alevi Bektaşi Federasyonu

9. Alevi Kültür Dernekleri

10. Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı

11. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK)

12. Demokratik İslam Kongresi (DİB)

F. MESLEK ÖRGÜTLERİ VE SENDİKALAR 1. Türk Tabipleri Birliği (TTB)

2. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)

3. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)

4. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği

G. AKADEMİSYENLER, UZMANLAR, HAK SAVUNUCULARI VE KANAAT ÖNDERLERİ 1. Gültan Kışanak

2. Veysi Aktaş

3. Prof. Dr. Levent Köker

4. Prof. Dr. Sevtap Yokuş (Altınbaş Üniversitesi)

5. Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik (Sabancı Üniversitesi)

6. Prof. Dr. Yakın Ertürk

7. Prof. Dr. Hamit Bozarslan (EHESS)

8. Dr. Elçin Aktoprak (Barış Akademisyeni, Ankara Dayanışma Akademisi)

9. Yüksel Genç (Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi)

10. Zana Farqini -Yazar, çevirmen, dilbilimci (Kürtçe)

11. Sami Tan – Dilbilimci, araştırmacı yazar (Kürtçe)

12. Deniz Gündüz – Yazar, yayıncı, çevirmen (Zazaki)

13. Remziye Alpaslan (Kürt Araştırmaları Derneği Başkanı)

14. İzzet Akyol (Araştırmacı-Yazar, Serbestiyet)

15. Prof. Dr. Evren Balta (Özyeğin Üniversitesi)

16. Prof. Dr. Mesut Yeğen

17. Prof. Dr. Başak Çalı (Oxford Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma Merkezi)

18. Doç. Dr. Barış Ünlü (Ankara Üniversitesi)

19. Pakrat Estukyan (Yazar, Agos Gazetesi)

20. Prof. Dr. Murat Sevinç (Ankara Üniversitesi)

21. Prof. Dr. Türkan Yalçın (Ankara Üniversitesi/)

22. Prof. Dr. Nilgün Toker (Barış Akademisyeni-İzmir Dayanışma Akademisi)

23. Prof. Dr. Bülent Bilmez (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

24. Prof. Dr. Melek Göregenli (Barış Akademisyeni-İzmir Dayanışma Akademisi)

25. Prof. Dr. Doğu Ergil

26. Prof. Dr. Şükrü Aslan (Mimar Sinan Üniversitesi)

27. Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı (Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı eski Başkanı)

28. Dr. Kerem Altıparmak (AİHM Kararlarını İzleyen Avrupa İzleme Ağı Yönetim Kurulu Üyesi-Uluslararası Hukukçular Komisyonu Danışmanı)

29. Dr. Hülya Dinçer (MEF Üniversitesi)

30. Dr. Kıvılcım Turanlı (Barış Akademisyeni - Eskişehir Okulu)

31. Dr. Özgür Sevgi Göral (EHESS)

32. Dr. Pınar Ecevitoğlu (Barış Akademisyeni-Ankara Dayanışma Akademisyeni)

33. Av. Eren Keskin (İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı)

34. Av. Reyhan Yalçındağ/ (Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı)

35. Av. Emel Ataktürk Sevimli

36. Hülya Osmanağaoğlu (Yazar-Feminist Aktivist)

37. Yıldız Tar (Gazeteci-Kaos GL Derneği)

38. Akın Birdal (İnsan Hakları Derneği Eski Genel Başkanı)

39. Rıza Türmen (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Eski Yargıcı)

40. Murat Çelikkan (Hakikat Adalet Hafıza Merkezi-Gazeteci)

41. Feray Salman (İnsan Hakları Ortak Platformu Genel Koordinatörü)

42. Nisan Alıcı (DEMOS Araştırma Kolektifi)

43. Fatma Bostan Ünsal

44. Osman İşçi (Dünya İşkence Karşıtı Örgüt Merkez Konsey Üyesi)

45. Dr. Fırat Keser (Özel Eğitim Uzmanı)

46. Rakel Dink

47. Gülten Kaya

48. Emine Çağırga (Cemile Çağırga’nın Annesi)

49. Ayşe Bülbül (Eren Bülbül’ün Annesi)

50. Cihan Sincar (Mehmet Sincar’ın Eşi)

51. Şükran Aydın (Vedat Aydın’ın Eşi)

52. Dicle Anter (Musa Anter’in Oğlu)

53. Mehmet İnan (Taybet İnan’ın Oğlu)

54. Fehime Poyraz (Deniz Poyraz’ın Annesi)

55. Hüseyin Aykol (Gazeteci)

CHP'nin komisyonda dinlenmesini istediği kurumların tam listesi 1- Türkiye Harp Malûlleri Gaziler ve Şehit Dul Yetimleri Derneği

2- Türkiye Muharip Gaziler Derneği

3- Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı

4- Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD)

5- Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD)

6- Türkiye Emekli Uzmanlar Derneği

7- Emekli Uzman Jandarmalar Derneği

8- Emniyet Teşkilatı Sendikası

9- Sivil Memurlar Sendikası

10- Şehit Aileleri Federasyonu Başkan Vekili Av. İsmail Kılıç

11- Alevi Bektaşi Federasyonu

12- Barış Anneleri Derneği

13- Barışa İhtiyacım Var İnisiyatifi

14- Demokrasi İçin Birlik

15- Doğu Güneydoğu Dernekleri Platformu (DGD)

16- Engelliler Konfederasyonu

17- EŞİK Eşitlik İçin Kadın Platformu

18- İklim Adaleti Koalisyonu

19- Kadın Arabulucular Ağı

20- Marmara Grubu Vakfı

21- Güvenlik Korucuları Dernek ve Federasyonları

22- Barış İçin Toplumsal Girişim Platformu

23- Eşit Yaşam Derneği

-Türkiye Barolar Birliği ve Bölgedeki Barolar

-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

-Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)

-Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)

-Basın-İş Sendikası

-Bölgedeki Ticaret ve Sanayi Odaları

-Türk Tabipleri Birliği ve bölgedeki örgütleri

-Cumartesi Anneleri/ İnsanları

-Diyarbakır Anneleri

-Aile Dayanışma Ağı

-Temel hak ve hürriyetler, infaz ve ceza sistemi üzerine, ayrı ayrı uzmanlaşmış hukukçular

-Azınlık Temsilcileri

-Ermeni, Rum ve Yahudi toplumunun dini ve/veya sivil toplum önderleri

-Süryani, Yezidi, Keldani toplumunun dini ve/veya sivil toplum önderleri

-Kanaat Önderleri

-Rakel Dink

-Ahmet Özer

-Faruk Balıkçı

-Ali Bardakoğlu

TİP'in komisyonda görüşülmesi için önerdiği isim ve kurumların listesi Komisyonun AİHM ve AYM kararlarının uygulaması ve siyasi entegrasyon için gerekli adımları içeren yasal düzenlemelerde bulunması durumunda görüşülmesi önerilen isimler: 1. Selahattin Demirtaş

2. Figen Yüksekdağ

Komisyonun kayyım siyasetinin ortadan kaldırılması için gerekli adımları içeren yasal düzenlemelerde bulunması kapsamında görüşülmesi önerilen isimler: 1. Ekrem İmamoğlu

2. Resul Emrah Şahan

3. Ahmet Özer

4. Adnan Selçuk Mızraklı

5. Ahmet Türk

6. Bekir Kaya

Komisyonun siyasi tutsakların hukuka aykırı biçimde hapishanelerde tutulmasını önleyecek yasal düzenlemelerde bulunması kapsamda görüşülmesi önerilen isimler: 1. Şerafettin Can Atalay

2. Tayfun Kahraman

3. Mine Özerden

4. Çiğdem Mater

5. Osman Kavala

6. Selçuk Kozağaçlı

7. Ercüment Akdeniz