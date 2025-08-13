ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2025 12:09
 ~ Son Güncelleme: 13 Ağustos 2025 14:09
1 dk Okuma

SÜRECİN TOPLUMSALLAŞMASI İÇİN İLK ADIM

Çözüm komisyonuna hangi kurum ve isimler davet edildi?

Meclis'teki çözüm komisyonunun üçüncü toplantısında siyasi partiler, sürecin toplumsallaşması açısından katılımını önemsedikleri kurum ve isimlerin listesini sonraki toplantılara davet edilmesi sundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Çözüm komisyonuna hangi kurum ve isimler davet edildi?
Fotoğraf: AA

Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında Kürt sorunun demokratik çözümü ve kalıcı barışın sağlanması için "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi" adıyla kurulan komisyon üçüncü toplantısında toplumu sürece dahil etmenin önemini gündemine aldı.

Bu kapsamda siyasi partiler, pek çok hak, hukuk ve sivil toplum örgütü ile temsilcilerinin dinlemesi için komisyona listelerini sundu.

Görseli Büyüt
DEM Parti’nin komisyonda dinlenmesini istediği kurumların tam listesi
DEM Parti’nin komisyonda dinlenmesini istediği kurumların tam listesi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) sunduğu liste, Kürt meselesinin demokratik çözümü, toplumsal barışın tesisi, insan hakları, kadın temsiliyeti, çocuk hakları ve dil-kültür alanındaki uzman kişi ve örgütleri kapsıyor.

Listede; hukuk kurumları, hak örgütleri, kadın örgütleri, Kürt dili ve kültürü temelli kurumlar ile farklı halklar ve inançlar temelli yapılar yer alıyor. Ayrıca, alanında uzman akademisyenler, insan hakları savunucuları, yazarlar ve barış sürecine doğrudan tanıklık etmiş isimler de komisyonun dinlemesi önerilen kişiler arasında bulunuyor.

Görseli Büyüt
A. HUKUK KURUMLARI
A. HUKUK KURUMLARI

1. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD)

2. Asrın Hukuk Bürosu

3. Türkiye Barolar Birliği (TBB)

4.  Bölge Baroları Heyeti

5.  İstanbul Barosu

6. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD)

Görseli Büyüt
B. HAK ÖRGÜTLERİ
B. HAK ÖRGÜTLERİ

1. İnsan Hakları Derneği (İHD)

2. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)

3. Barış İçin Toplumsal Girişim

4. Barış Vakfı

5. Çocuk Hakları Savunucuları Ağı

Görseli Büyüt

6. FİSA Çocuk Hakları Merkezi
7. Rengarenk Umutlar Derneği
8. Hak İnisiyatifi Derneği
9. İnsan Hakları Gündemi Derneği
10. Yurttaşlık Derneği
11.  Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
12. Hakikat Adalet Hafıza Merkezi
13. Tahir Elçi Vakfı
14. Toplumsal Bellek Platformu
15. KHK’lı Platformları Birliği

Görseli Büyüt

16. Barış Akademisyenleri 
17. Barış için Kültürel Araştırmalar Derneği (BAKAD)
18. Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Derneği (DİSA)
19. Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi Derneği (DİTAM)
20. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (DKVD)
21. Engelliler Federasyonu 
22. Eskişehir Engelli Dayanışma Ağı    
23. Göç İzleme Derneği 
24. Demokrasi İçin Birlik (DİB)
25. Doğu Güneydoğu Dernekleri Platformu
26. İklim Adaleti Koalisyonu
27. Mezopotamya Ekoloji Hareketi

Görseli Büyüt
C. HAKİKAT VE ADALET TEMELLİ ÖRGÜTLENMELER
C. HAKİKAT VE ADALET TEMELLİ ÖRGÜTLENMELER

1. Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER)
2. Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED)
3. Barış Anneleri İnisiyatifi
4. Cumartesi Anneleri
5. Suruç Aileleri
6. Roboski Aileleri
7. Gezi Aileleri
8. 10 Ekim Barış Derneği
9. Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi

Görseli Büyüt
Ç. KADIN ÖRGÜTLERİ
Ç. KADIN ÖRGÜTLERİ

1. Tevgera Jinen Azad (TJA)
2. Rosa Kadın Derneği
3. Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi
4. Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı Türkiye Grubu
5. Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK)
6. Kadının İnsan Hakları Derneği
7. Kadın Zamanı Derneği 
8. Mimoza Kadın Derneği
9. Star Kadın Derneği 
10. Kadın Dayanışma Vakfı 
11. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) 
12. Bilim Sanat Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği (BİRARADA)
13. Dayanışmanın Kadın Hali Derneği (DAKAHDER)

Görseli Büyüt
D. KÜRT DİLİ VE KÜLTÜRÜ TEMELLİ ÖRGÜTLENMELER
D. KÜRT DİLİ VE KÜLTÜRÜ TEMELLİ ÖRGÜTLENMELER

1. İstanbul Kürt Enstitüsü
2. Mezopotamya Vakfı (Weqfa Mezopotamyayê)
3. Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırmaları Derneği (MED-DER)
4. ANKA Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi
5. Arî Dil Araştırmaları ve Kültür Derneği (ARÎ-DER)
6. Kürt Kültürünü ve Dilini Geliştirme Derneği (KURDÎGEH)

Görseli Büyüt
E. HALKLAR VE İNANÇLAR TEMELLİ ÖRGÜTLENMELER
E. HALKLAR VE İNANÇLAR TEMELLİ ÖRGÜTLENMELER

1. Demokratik Alevi Dernekleri (DAD)
2. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği 
3. Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED)
4. Roman Hafıza Çalışmaları Derneği (Romani Godi)
5. Hrant Dink Vakfı 
6. Süryani Dernekler Federasyonu (SÜDEF)
7. Türkiye Alevi Dernekleri Federasyonu
8. Alevi Bektaşi Federasyonu
9. Alevi Kültür Dernekleri
10. Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı
11. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK)
12. Demokratik İslam Kongresi (DİB)

Görseli Büyüt
F. MESLEK ÖRGÜTLERİ VE SENDİKALAR
F. MESLEK ÖRGÜTLERİ VE SENDİKALAR

1. Türk Tabipleri Birliği (TTB)
2. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
3. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)
4. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği

Görseli Büyüt
G. AKADEMİSYENLER, UZMANLAR, HAK SAVUNUCULARI VE KANAAT ÖNDERLERİ
G. AKADEMİSYENLER, UZMANLAR, HAK SAVUNUCULARI VE KANAAT ÖNDERLERİ

1. Gültan Kışanak
2. Veysi Aktaş
3. Prof. Dr. Levent Köker
4. Prof. Dr. Sevtap Yokuş (Altınbaş Üniversitesi)
5. Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik (Sabancı Üniversitesi)

Görseli Büyüt

6. Prof. Dr. Yakın Ertürk
7. Prof. Dr. Hamit Bozarslan (EHESS)
8. Dr. Elçin Aktoprak (Barış Akademisyeni, Ankara Dayanışma Akademisi)
9. Yüksel Genç (Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi)
10. Zana Farqini -Yazar, çevirmen, dilbilimci (Kürtçe)

Görseli Büyüt

11. Sami Tan – Dilbilimci, araştırmacı yazar (Kürtçe)
12. Deniz Gündüz – Yazar, yayıncı, çevirmen (Zazaki)
13. Remziye Alpaslan (Kürt Araştırmaları Derneği Başkanı)
14. İzzet Akyol (Araştırmacı-Yazar, Serbestiyet) 
15. Prof. Dr. Evren Balta (Özyeğin Üniversitesi) 
16. Prof. Dr. Mesut Yeğen 
17. Prof. Dr. Başak Çalı (Oxford Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma Merkezi) 
18. Doç. Dr. Barış Ünlü (Ankara Üniversitesi)
19. Pakrat Estukyan (Yazar, Agos Gazetesi) 
20. Prof. Dr. Murat Sevinç (Ankara Üniversitesi)

Görseli Büyüt

21. Prof. Dr. Türkan Yalçın (Ankara Üniversitesi/) 
22. Prof. Dr. Nilgün Toker (Barış Akademisyeni-İzmir Dayanışma Akademisi) 
23. Prof. Dr. Bülent Bilmez (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 
24. Prof. Dr. Melek Göregenli (Barış Akademisyeni-İzmir Dayanışma Akademisi)
25.  Prof. Dr. Doğu Ergil 
26. Prof. Dr. Şükrü Aslan (Mimar Sinan Üniversitesi)
27. Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı (Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı eski Başkanı)
28. Dr. Kerem Altıparmak (AİHM Kararlarını İzleyen Avrupa İzleme Ağı Yönetim Kurulu Üyesi-Uluslararası Hukukçular Komisyonu Danışmanı)
29. Dr. Hülya Dinçer (MEF Üniversitesi)
30. Dr. Kıvılcım Turanlı (Barış Akademisyeni - Eskişehir Okulu)

Görseli Büyüt

31. Dr. Özgür Sevgi Göral (EHESS) 
32. Dr. Pınar Ecevitoğlu (Barış Akademisyeni-Ankara Dayanışma Akademisyeni)
33. Av. Eren Keskin (İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı)
34. Av. Reyhan Yalçındağ/ (Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı)
35. Av. Emel Ataktürk Sevimli 
36. Hülya Osmanağaoğlu (Yazar-Feminist Aktivist)
37. Yıldız Tar (Gazeteci-Kaos GL Derneği) 
38. Akın Birdal (İnsan Hakları Derneği Eski Genel Başkanı)
39. Rıza Türmen (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Eski Yargıcı)
40. Murat Çelikkan (Hakikat Adalet Hafıza Merkezi-Gazeteci)

Görseli Büyüt

41. Feray Salman (İnsan Hakları Ortak Platformu Genel Koordinatörü)
42. Nisan Alıcı (DEMOS Araştırma Kolektifi)
43. Fatma Bostan Ünsal
44. Osman İşçi (Dünya İşkence Karşıtı Örgüt Merkez Konsey Üyesi)
45. Dr. Fırat Keser (Özel Eğitim Uzmanı)
46. Rakel Dink 
47. Gülten Kaya
48. Emine Çağırga (Cemile Çağırga’nın Annesi)
49. Ayşe Bülbül (Eren Bülbül’ün Annesi)
50. Cihan Sincar (Mehmet Sincar’ın Eşi)

Görseli Büyüt

50. Cihan Sincar (Mehmet Sincar’ın Eşi)
51. Şükran Aydın (Vedat Aydın’ın Eşi)
52. Dicle Anter (Musa Anter’in Oğlu)
53. Mehmet İnan (Taybet İnan’ın Oğlu)
54. Fehime Poyraz (Deniz Poyraz’ın Annesi) 
55. Hüseyin Aykol (Gazeteci)

Görseli Büyüt
CHP'nin komisyonda dinlenmesini istediği kurumların tam listesi
CHP'nin komisyonda dinlenmesini istediği kurumların tam listesi

1- Türkiye Harp Malûlleri Gaziler ve Şehit Dul Yetimleri Derneği
2- Türkiye Muharip Gaziler Derneği
3- Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı
4- Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD)
5- Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD)
6- Türkiye Emekli Uzmanlar Derneği
7- Emekli Uzman Jandarmalar Derneği 
8- Emniyet Teşkilatı Sendikası
9- Sivil Memurlar Sendikası
10- Şehit Aileleri Federasyonu Başkan Vekili Av. İsmail Kılıç

Görseli Büyüt

10- Şehit Aileleri Federasyonu Başkan Vekili Av. İsmail Kılıç
11- Alevi Bektaşi Federasyonu
12- Barış Anneleri Derneği
13- Barışa İhtiyacım Var İnisiyatifi
14- Demokrasi İçin Birlik 
15- Doğu Güneydoğu Dernekleri Platformu (DGD)
16- Engelliler Konfederasyonu
17- EŞİK Eşitlik İçin Kadın Platformu
18- İklim Adaleti Koalisyonu
19- Kadın Arabulucular Ağı
20- Marmara Grubu Vakfı
21- Güvenlik Korucuları Dernek ve Federasyonları
22- Barış İçin Toplumsal Girişim Platformu
23- Eşit Yaşam Derneği

Görseli Büyüt

-Türkiye Barolar Birliği ve Bölgedeki Barolar
-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
-Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)
-Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)
-Basın-İş Sendikası
-Bölgedeki Ticaret ve Sanayi Odaları
-Türk Tabipleri Birliği ve bölgedeki örgütleri

Görseli Büyüt

-Cumartesi Anneleri/ İnsanları
-Diyarbakır Anneleri
-Aile Dayanışma Ağı
-Temel hak ve hürriyetler, infaz ve ceza sistemi üzerine, ayrı ayrı uzmanlaşmış hukukçular 
-Azınlık Temsilcileri
-Ermeni, Rum ve Yahudi toplumunun dini ve/veya sivil toplum önderleri
-Süryani, Yezidi, Keldani toplumunun dini ve/veya sivil toplum önderleri
-Kanaat Önderleri
-Rakel Dink
-Ahmet Özer
-Faruk Balıkçı 
-Ali Bardakoğlu

Görseli Büyüt
TİP'in komisyonda görüşülmesi için önerdiği isim ve kurumların listesi
TİP'in komisyonda görüşülmesi için önerdiği isim ve kurumların listesi

Komisyonun AİHM ve AYM kararlarının uygulaması ve siyasi entegrasyon için gerekli adımları içeren yasal düzenlemelerde bulunması durumunda görüşülmesi önerilen isimler:

1. Selahattin Demirtaş
2. Figen Yüksekdağ

Görseli Büyüt

Komisyonun kayyım siyasetinin ortadan kaldırılması için gerekli adımları içeren yasal düzenlemelerde bulunması kapsamında görüşülmesi önerilen isimler:

1. Ekrem İmamoğlu
2. Resul Emrah Şahan
3. Ahmet Özer
4. Adnan Selçuk Mızraklı
5. Ahmet Türk
6. Bekir Kaya

Görseli Büyüt

Komisyonun siyasi tutsakların hukuka aykırı biçimde hapishanelerde tutulmasını önleyecek yasal düzenlemelerde bulunması kapsamda görüşülmesi önerilen isimler:

1. Şerafettin Can Atalay
2. Tayfun Kahraman
3. Mine Özerden
4. Çiğdem Mater
5. Osman Kavala
6. Selçuk Kozağaçlı
7. Ercüment Akdeniz

Görseli Büyüt

Komisyonun "Kürt Sorunu"nu tarihsel, politik ve hukuki bağlamlarıyla değerlendirmek, barışçıl bir çözüm yönünde eşit yurttaşlık temelli, adalete dayalı ve demokratik adımlar atmak için yapacağı çalışmalar kapsamında görüşülmesi önerilen isim ve kurumlar:

  1. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği
    2.Barış Anneleri
    3. Cumartesi Anneleri
    4. Türkiye Muharip Gaziler Derneği
    5. Barış İçin Akademisyenler
    6. Türkiye Barolar Birliği ve Barolar
    7. Adalet İçin Hukukçular, Çağdaş Hukukçular Derneği, İnsan Hakları Derneği, Özgürlük için Hukukçular Derneği
    8. Eşitlik için Kadın Platformu
    9. Sendikalar
    10. TMMOB ve Meslek Örgütleri
    11. KHK’liler platformu
    12.Toplumsal Bellek Platformu

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
çözüm komisyonu dem parti CHP TİP
ilgili haberler
EŞİK: Kadınların barış süreçlerine katılması tercih değil, zorunluluktur
13 Ağustos 2025
/haber/esik-kadinlarin-baris-sureclerine-katilmasi-tercih-degil-zorunluluktur-310384
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
EŞİK: Kadınların barış süreçlerine katılması tercih değil, zorunluluktur
13 Ağustos 2025
/haber/esik-kadinlarin-baris-sureclerine-katilmasi-tercih-degil-zorunluluktur-310384
Sayfa Başına Git