Çözüm Komisyonu tutanaklarının içerik analizi: 'Bir arada yaşam' vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 20'nci toplantısını gerçekleştiren Çözüm Komisyonu'nda, Üsküdar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva Kök Arslan ile Dr. Murat Sevecan, bugüne kadar tutulan tutanakların içerik analizinin bulgularını paylaştı.

Komisyon tutanaklarında yer alan söylemleri, çatışmanın tanımı, barışın nasıl kavramsallaştırıldığı, çözüm önerilerinin hangi ortaklık ve ayrışma noktalarında şekillendiği üzerinden sistematik, kapsamlı ve karşılaştırmalı bir değerlendirme yapıldığını bildirildi.

Disiplinler arası bir ekip tarafından yürütülen çalışma sonucu hazırlanan rapor özeti paylaşıldı.