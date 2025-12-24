ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:45 24 Aralık 2025 16:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.12.2025 16:59 24 Aralık 2025 16:59
Okuma Okuma:  1 dakika

Çözüm Komisyonu tutanaklarının içerik analizi: 'Bir arada yaşam' vurgusu

Akademisyenler, Meclis'te kurulan Çözüm Komisyonu tutanaklarının içerik analizini paylaştı. Rapora göre, komisyon tutanaklarında "kardeşlik, bir arada yaşama iradesi ve toplumsal bütünleşme" kavramları öne çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Çözüm Komisyonu tutanaklarının içerik analizi: 'Bir arada yaşam' vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 20'nci toplantısını gerçekleştiren Çözüm Komisyonu'nda, Üsküdar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva Kök Arslan ile Dr. Murat Sevecan, bugüne kadar tutulan tutanakların içerik analizinin bulgularını paylaştı.

Komisyon tutanaklarında yer alan söylemleri, çatışmanın tanımı, barışın nasıl kavramsallaştırıldığı, çözüm önerilerinin hangi ortaklık ve ayrışma noktalarında şekillendiği üzerinden sistematik, kapsamlı ve karşılaştırmalı bir değerlendirme yapıldığını bildirildi.

Disiplinler arası bir ekip tarafından yürütülen çalışma sonucu hazırlanan rapor özeti paylaşıldı.

Haber Yeri
İstanbul
barış ve demokratik toplum süreci çözüm komisyonu Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çözüm süreci
